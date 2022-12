Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng với huấn luyện viên thể lực người Brazil

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho V.league 2023, Sông Lam Nghệ An quyết định chiêu mộ huấn luyện viên thể lực Tiago Jose Almeida Goncalves (người Brazil).

Mùa giải đầu tiên dẫn dắt Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Huy Hoàng nhận ra nhiều hạn chế ở câu lạc bộ xứ Nghệ. Trong đó vấn đề về thể lực của các cầu thủ là một trong những điểm yếu mà SLNA rất muốn cải thiện trong mùa giải tới.

"Qua mùa giải 2022, chúng tôi nhận thấy, vấn đề của Sông Lam Nghệ An là thể lực chưa tốt. Mùa giải 2023, giải đấu sẽ đổi thể thức nên được dự báo rất khốc liệt và chúng tôi cần phải sớm cải thiện, nâng tầm thể lực cho cả đội", Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ.

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, Sông Lam Nghệ An đã quyết định mời ông Tiago Jose Almeida Goncalves về để huấn luyện thể lực cho các cầu thủ.

Huấn luyện viên Tiago Almeida sinh năm 1984, người Brazil. Ông tốt nghiệp khoa Huấn luyện thể lực tại Trường đại học FAP và Tâm lý học thể thao tại Trung tâm Uninter (Brazil), được cấp chứng chỉ Huấn luyện thể lực tại CHLB Đức. Ngoài ra Huấn luyện viên Tiago Almeida đã có trong tay bằng C, B do Liên đoàn bóng đá Brazil cấp và được Liên đoàn bóng đá châu Á cấp bằng Huấn luyện viên thể lực cấp độ 2.

Từ năm 2014 đến nay, ông đã từng làm việc với các đội bóng tại CHLB Đức, Hàn Quốc, UAE và Thái Lan.

Mùa giải 2022 vừa qua, Huấn luyện viên Tiago Almeida là thành phần trong ban huấn luyện của Câu lạc bộ Dibba thuộc giải Vô địch quốc gia UAE và Đội tuyển U23 UAE.

Sự có mặt của HLV thể lực Tiago là một trong những bước đi đột phá của Sông Lam Nghệ An. Từ trước đến nay đội bóng xứ Nghệ chưa một lần có một huấn luyện viên thể lực đúng nghĩa. Hy vọng sự có mặt của ông Tiago sẽ tăng cường thêm sức mạnh ở cả 3 tuyến cho Sông Lam Nghệ An.

Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ: "Chúng tôi hi vọng huấn luyện viên Tiago sẽ giúp cho Đội 1 Sông Lam Nghệ An có thể lực tốt nhất cho mùa giải này và những mùa giải tiếp theo. Tôi cũng mong rằng sự có mặt của anh ấy ở Sông Lam Nghệ An sẽ giúp cho các huấn luyện viên có nhiều cách làm tốt và khoa học hơn trong công tác thể lực cho các cầu thủ trẻ”.

Bản hợp đồng giữa Sông Lam Nghệ An và Huấn luyện Tiago Almeida có hiệu lực từ tháng 12/2022./.