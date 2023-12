Sông Lam Nghệ An ký kết hợp tác với câu lạc bộ đến từ Nhật Bản - Mito Hollyhock

Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Chung Lê

Tham dự buổi lễ ký kết, có ông Nishimura Takuro - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Mito Hollyhock; ông Trương Mạnh Linh - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An là câu lạc bộ có truyền thống lâu đời trong làng bóng đá Việt Nam. Từ khi Giải Bóng đá chuyên nghiệp V.League ra đời, Sông Lam Nghệ An có nhiều năm vô địch, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ xứ Nghệ còn được mệnh danh là cái nôi đào tạo bóng đá trẻ của cả nước. Tại đây đã sản sinh ra nhiều ngôi sao lớn cho bóng đá nước nhà.

Từ năm 2021, khi có nhà tài trợ mới Tân Long vào tiếp quản, Sông Lam Nghệ An mong muốn hướng đến mục tiêu đưa câu lạc bộ phát triển bền vững, trong đó, lấy đào tạo trẻ làm nền móng. Để thực hiện thành công chiến lược đó, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nhận thấy Mito Hollyhock là câu lạc bộ có nhiều điểm tương đồng. Đặc biệt, câu lạc bộ này dù chỉ đang thi đấu tại Giải hạng 2 của Nhật Bản, nhưng luôn chú trọng đến công tác phát triển bóng đá trẻ. Những năm qua, Mito Hollyhock đã cho ra lò nhiều cầu thủ có chất lượng cao, cung cấp cho các câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải J.League và Đội tuyển quốc gia. Với những điểm nổi bật trên, Sông Lam Nghệ An quyết định đi đến hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai với Mito Hollyhock.

Đại diện lãnh đạo 2 câu lạc bộ ký kết biên bản hợp tác. Ảnh: Chung Lê

Tại buổi lễ ký kết, phía Mito Hollyhock cam kết sẽ tư vấn hỗ trợ xây dựng hệ thống quản trị, quản lý đội bóng theo hướng nâng cao năng lực chuyên môn của các phòng ban cho Sông Lam Nghệ An. Trong tương lai sẽ hướng tới giúp đội bóng xứ Nghệ hoàn thiện bộ máy tổ chức câu lạc bộ theo mô hình câu lạc bộ bóng đá của Nhật, không chỉ tự chủ trong lĩnh vực chuyên môn bóng đá, mà còn độc lập trong khả năng vận hành đội bóng và thu hút, đa dạng hóa các nguồn tài trợ cho câu lạc bộ.

Lãnh đạo Câu lạc bộ Mito Hollyhock thăm phòng truyền thống Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Trả lời trước truyền thông tại buổi lễ ký kết ông Trương Mạnh Linh - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết: "Bóng đá Nhật Bản có nhiều sự tương đồng với bóng đá Việt Nam. Cụ thể, một số câu lạc bộ chúng ta đã, đang và sẽ hợp tác ở đẳng cấp vừa tầm với Sông Lam Nghệ An, nên có thể nhanh chóng tiếp nhận cách làm bóng đá của họ. Khi quyết định hợp tác với Mito Hollyhock, chúng tôi nhận thấy hai bên có nhiều điểm tương đồng về chiến lược phát triển câu lạc bộ, như chú trọng công tác đào tạo trẻ, sự gắn kết giữa câu lạc bộ với địa phương sở tại, hay như đơn vị tài trợ chính cho cả hai đội bóng đều là những công ty, tập đoàn mang màu sắc nông nghiệp tiêu biểu cho hai quốc gia. Chính vì vậy, khi ký kết với Mito Hollyhock, Sông Lam Nghệ An mong muốn sẽ được đối tác chuyển giao cách quản lý, vận hành câu lạc bộ bài bản hơn, về cả mặt truyền thống, lẫn chuyên môn. Với sự hợp tác này, tôi tin rằng Sông Lam Nghệ An sẽ có bước phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong tương lai, góp phần vào sự phát triển chung của nền thể thao nước nhà".