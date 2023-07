Sông Lam Nghệ An qua cơn ‘bĩ cực’ có đến hồi ‘thái lai’?

Sông Lam Nghệ An tìm lại được niềm vui chiến thắng kể từ khi huấn luyện viên Như Thuật lên nắm quyền. Ảnh: Hải Hoàng

Qua cơn bĩ cực

Sông Lam Nghệ An trải qua 10 vòng đấu đầu tiên của V.league 2023 với thành tích yếu kém nhất trong lịch sử đội bóng. Đội chủ sân Vinh chỉ giành được đúng 1 trận thắng, hòa 6 trận và để thua tới 3 trận. Đặc biệt, trong trận đấu ở vòng 10, Sông Lam Nghệ An đã thảm bại trước Viettel với tỷ số 0-3. Điều này khiến lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ phải đưa ra quyết định thay “tướng”. Phan Như Thuật là người được chọn để ngồi lên băng ghế chỉ đạo của Sông Lam Nghệ An. Nhiều luồng dư luận đặt dấu hỏi về khả năng cầm quân của huấn luyện viên trẻ tuổi này. Tuy nhiên, nếu ai từng am hiểu tường tận về đội bóng xứ Nghệ chắc chắn sẽ không bị bất ngờ khi Như Thuật được bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An. Bởi từ khi bước chân theo nghề huấn luyện viên, tại các đội trẻ của đội bóng xứ Nghệ, Như Thuật đã được xem là “hạt giống đỏ” và được mọi người đánh giá là huấn luyện viên đầy triển vọng của đội bóng này trong tương lai.

Huấn luyện viên Như Thuật đã thổi làn gió mới vào cách chơi của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Điều đó sớm được khẳng định, khi huấn luyện viên Như Thuật nhanh chóng đưa Sông Lam Nghệ An thoát khỏi vũng lầy bằng 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Dấu ấn về chiến thuật và đấu pháp rõ ràng là điểm tích cực mà người hâm mộ có thể dễ nhận thấy ở Sông Lam Nghệ An dưới thời tân huấn luyện viên Như Thuật.

Đội chủ sân Vinh không còn “mong manh” như trước, mà thay vào đó là sự lỳ lợm, thực dụng, luôn “biết mình biết ta”. 3 trận đấu với các đội bóng có hàng công rất mạnh, sở hữu những tiền đạo đình đám như Mansaray Victor Nabay, Rafaelson Bezerra Fernandes, Murzaev Mirlan, Jevtovic Milan... đội bóng xứ Nghệ vẫn chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Điều đáng nói là bàn thua của đội chủ sân Vinh đến từ khoảnh khắc lóe sáng của Hoàng Vũ Samson, với cú sút từ khoảng cách hơn 30m. Đó là một trong những điểm sáng mà đội bóng xứ Nghệ đã thể hiện.

Bên cạnh đó, khả năng tấn công của đội bóng này cũng đã khác xưa rất nhiều. Các pha phối hợp của Sông Lam Nghệ An được triển khai mạch lạc với sự di chuyển linh hoạt, đồng bộ của cả hệ thống. Vì thế khiến đối phương bị bất ngờ và không kiểm soát được các khoảng trống do Sông Lam Nghệ An tạo ra.

Nhiều cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An đã tìm lại được sự tự tin để chơi bóng. Ảnh: Chung Lê

Ngoài ra, dấu ấn về đấu pháp được thể hiện rõ trong trận đấu với Hà Nội ở vòng đấu cuối của giải đoạn 1. Sông Lam Nghệ An đã rất biết mình, biết ta, chơi cầm chừng, kiểu “ru ngủ” đối phương ở trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Để rồi bước sang hiệp 2, Như Thuật đưa ra đòn đánh quyết định khi tung Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh vào sân. Sông Lam Nghệ An đẩy cao nhịp độ và triển khai các pha tấn công sắc bén. Đấu pháp đó khiến đối phương bị bất ngờ và phải nhận thất bại ngay trên sân Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, để có được những điều đó thì yếu tố quyết định vẫn là con người. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã lấy lại được sự tự tin để chơi bóng. Những cầu thủ như Nam Hải, Văn Lắm, Xuân Tiến, Đình Tiến, Văn Bách đã không còn bị “khớp” như trước kia. Mà thay vào đó, họ đã thi đấu đầy chững chạc, sát cánh cùng các đàn anh như Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Xuân Mạnh...

7 điểm sau 3 trận đấu với các đối thủ khó chơi là thành tích đáng ngợi khen cho thầy trò Phan Như Thuật. Dẫu biết thành tích đó chưa thể giúp Sông Lam Nghệ An lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất sau khi kết thúc giai đoạn 1, nhưng phải khẳng định rằng, đội bóng này đã qua cơn bĩ cực, sẵn sàng cho chiến dịch sớm giành điểm để sớm trụ hạng ở mùa giải này.

Có đến hồi "thái lai"

Với thực lực và phong độ đang có thì việc Sông Lam Nghệ An sớm giành được 7 điểm để hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải này là điều không khó đối với thầy trò Phan Như Thuật. Ở giai đoạn 2, Sông Lam Nghệ An có 3 trận được thi đấu trên sân nhà gặp các câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, B.Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai. Đây là 3 đội bóng khá dễ chơi đối với câu lạc bộ xứ Nghệ. Bởi trong lịch sử các lần đối đầu đội chủ sân Vinh luôn chiếm ưu thế và thường giành được kết quả có lợi. Chính vì vậy có thể khẳng định Sông Lam Nghệ An sẽ không quá khó khăn để sớm trụ hạng ở V.League 2023.

Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn về mùa giải tiếp theo, thì đội chủ sân Vinh khó lòng lột xác để trở thành một thế lực ở V.League. Bởi “có bột mới gột nên hồ”, trong tay Như Thuật không có được đội hình đủ mạnh thì dù ông thầy trẻ này có mát tay đến mấy cũng khó lòng đưa Sông Lam Nghệ An tìm lại được ánh hòa quang như đã từng có trong quá khứ.

Soladio tỏ ra vụng về trên hàng công của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Soi chiếu kỹ vào ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ ở hiện tại thì có thể thấy rõ điều này. Tiền đạo Soladio dù chơi đầy nỗ lực nhưng đẳng cấp, trình độ chuyên môn lại khá hạn chế. Chính vì thế, Soladio chỉ thi đấu tròn vai chứ chưa tạo ra sự khác biệt như khán giả kỳ vọng.

Olaha đã đã tìm lại được hưng phấn trong thi đấu, nhưng hiệu suất ghi bàn của cầu thủ này vẫn không cao. Đây là điểm yếu của bộ đôi tiền đạo ngoại binh mà Sông Lam Nghệ An đang sở hữu. Để thay đổi được điều này thì xoay quanh vẫn là tiền, nhưng tiếc rằng, Sông Lam Nghệ An chỉ có vậy, nên khó lòng đòi hỏi được những ngoại binh đủ tầm.

Về chất lượng nội binh, Sông Lam Nghệ An có lực lượng cầu thủ trẻ, trình độ chuyên môn khá đồng đều. Tuy nhiên, điều mà đội bóng xứ Nghệ đang thiếu là một tiền vệ có khả năng làm bóng, một cầu thủ có thể dẫn dắt lối chơi, một nhạc trưởng đủ đẳng cấp. Trong quá khứ, Sông Lam Nghệ An đã từng có những cầu thủ như thế. Tuy nhiên, với nguồn lực tài chính hạn chế, giờ đây Sông Lam Nghệ An chỉ trông chờ vào những tài năng như Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh, Đình Tiến sớm trưởng thành.

Qua những phân tích trên, có thể nói Sông Lam Nghệ An đã dần tốt lên dưới thời của tân huấn luyện viên Phan Như Thuật. Nhưng để đội chủ sân Vinh đến hồi “thái lai” phải cần thêm rất nhiều yếu tố khác, trong đó, quan trọng nhất vẫn là nguồn đầu tư về tài chính. Mong rằng, nhà tại trợ sẽ có những khoản chỉ đủ mạnh để Sông Lam Nghệ An không còn phải “liệu cơm gắp mắm” như hiện tại.