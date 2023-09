Sông Lam Nghệ An quyết định cho mượn ngôi sao trẻ Hồ Văn Cường

Hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: VPF

Băn khoăn khi cho mượn cầu thủ trẻ

Kết thúc mùa giải 2023 chứng kiến hàng loạt cầu thủ trụ cột của Sông Lam Nghệ An nói lời chia tay với đội bóng quê hương. Trong đó, đáng tiếc nhất vẫn là Quế Ngọc Hải và Xuân Mạnh. Lý giải cho sự ra đi hàng loạt này, phía Sông Lam Nghệ An cho hay, câu lạc bộ đang thực hiện triệt để chiến lược trẻ hóa đội hình. Tuy nhiên, trước thềm mùa giải mới 2023 – 2024, Sông Lam Nghệ An tiếp tục đưa ra quyết định rất khó hiểu khi đồng ý để ngôi sao trẻ Hồ Văn Cường, chỉ mới 20 tuổi đến câu lạc bộ giàu tiềm lực khác dưới dạng cho mượn. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của Sông Lam Nghệ An (đội bóng có dàn cầu thủ ít kinh nghiệm nhất V.League) khi bước đến V.League 2023 - 2024.

Việc Sông Lam Nghệ An để Hồ Văn Cường ra đi chắc chắn sẽ gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ. Bởi hàng năm, tỉnh Nghệ An phải chi ra nguồn ngân sách gần 30 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An để đào tạo vận động viên bóng đá chuyên nghiệp. Những cầu thủ này nếu hội tụ đầy đủ năng lực, đạo đức, có trách nhiệm thì phải phục vụ cho Sông Lam Nghệ An (đội bóng chuyên nghiệp duy nhất của tỉnh Nghệ An) đến hết 25 tuổi. Tuy nhiên, Hồ Văn Cường chỉ mới 20 tuổi, là ngôi sao trẻ của bóng đá Việt Nam lại sớm bị đội chủ sân Vinh chuyển sang đá tại câu lạc bộ khác.

Chưa thể hiểu Sông Lam Nghệ An đã có lợi ích như thế nào từ việc này, chỉ thấy rằng, việc chuyển nhượng Hồ Văn Cường là đi trái với ý nghĩa, mục đích và đường hướng của tỉnh Nghệ An dành cho đội bóng tỉnh nhà.

Bán “lúa non” tạo ra tiền lệ xấu

Hồ Văn Cường trở thành cầu thủ của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An vào năm 2019. Dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên xứ Nghệ, Văn Cường nhanh chóng chứng minh được năng lực của bản thân và có được chỗ đứng vững chắc tại các cấp độ trẻ của đội bóng xứ Nghệ. Năm 2021, khi mới 18 tuổi, Hồ Văn Cường được Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An lựa chọn đôn lên thi đấu ở giải U21 Quốc gia và góp phần cùng các đàn anh giành Huy chương Bạc.

Sau màn thể hiện ấn tượng đó, Văn Cường có tên trong danh sách của đội 1 Sông Lam Nghệ An tham dự V.League 2022. Ngay ở mùa giải đầu tiên, cầu thủ sinh năm 2003 nhanh chóng chiếm được suất đá chính tại câu lạc bộ trong vai trò hậu vệ cánh phải.

Hồ Văn Cường nhanh chóng khẳng định tài năng tại Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Năm 2023 đánh dấu màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Hoàng Mai khi anh luôn tạo được niềm tin trong mắt các huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn (U20 Việt Nam) và Troussier (U23 Việt Nam). Hiện tại, Hồ Văn Cường đang cùng U23 Việt Nam tham gia vòng loại U23 châu Á 2024. Với phong độ chói sáng, cầu thủ trẻ này đang là "quân bài" chiến thuật đáng tin cậy của huấn luyện viên Troussier. Tại trận đấu với U23 Guam, hậu vệ sinh năm 2003 đóng góp 1 bàn thắng cho đội bóng sao vàng.

Có thể nói, sau Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh thì Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến đang là 2 cầu thủ đáng xem nhất của bóng đá xứ Nghệ. Hồ Văn Cường rời đi sẽ tạo ra tiền lệ xấu, đáng báo động ở Sông Lam Nghệ An. Điều đó khiến không ít người hâm mộ đặt ra câu hỏi, liệu có phải nhà tài trợ chính Sông Lam Nghệ An chấp nhận trao “lúa non” miễn đạt được lợi ích về kinh tế và không quan tâm nhiều đến thành tích của đội chủ sân Vinh? Ngoài ra, khi Văn Cường đá cho một đội bóng có tiềm lực kinh tế và thực lực mạnh hơn, sẽ tạo ra tâm lý không tốt đối với nhiều cầu thủ tài năng khác tại Sông Lam Nghệ An.

Phải khẳng định, Sông Lam Nghệ An là câu lạc bộ giàu truyền thống, từng là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ, được gây dựng và vun đắp của nhiều thế hệ tâm huyết với bóng đá tỉnh nhà. Nếu Sông Lam Nghệ An tiếp tục thể hiện hình ảnh như hiện tại, sẽ gây nên những xót xa cho không ít cổ động viên yêu quý đội bóng này./.