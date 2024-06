Thể thao Sông Lam Nghệ An tại V.League 2023/24: Mạo hiểm trẻ hóa lực lượng Mặc dù cuộc đua thoát khỏi vị trí đá play-off vẫn còn 4 trận đấu và chưa ngã ngũ, nhưng SLNA ít nhiều đã để lại sự phấn khởi và niềm vui từ người hâm mộ với một chính sách mạo hiểm là trẻ hóa lực lượng.

Ngay từ khi bước vào mùa giải V.League 2023/24, giới chuyên môn và khán giả xứ Nghệ đã dự báo được một mùa giải khó khăn đang chờ đón Sông Lam Nghệ An. Sau khi chia tay Ngọc Hải và Xuân Mạnh, Văn Hoàng và một số cầu thủ lớn tuổi khác, Sông Lam Nghệ An chỉ còn đó những trụ cột như Đình Hoàng, Michael Olaha và một dàn cầu thủ đang ở độ tuổi U23.

Đôn lên hàng loạt những cầu thủ trẻ khiến Sông Lam Nghệ An thiếu đi yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc và để thua trong nhiều trận đấu một cách đáng tiếc. Đó là điều hết sức bình thường và là sự mạo hiểm, rủi ro với bất kỳ câu lạc bộ nào áp dụng chính sách “cây nhà là vườn” và trẻ hóa lực lượng.

Sông Lam Nghệ An gây ấn tượng tại V.League 2023/24 với những cầu thủ 18 tuổi có mặt trong đội hình thi đấu. Đồ họa: TK

Hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang có chuỗi thành tích bất bại dưới thời huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn, bao gồm các trận hòa trước TP. Hồ Chí Minh và Thép Xanh Nam Định, thắng Khánh Hoà, Quy Nhơn Bình Định và Becamex Bình Dương. Tuy nhiên, để có được thành tích này, ngoài cái duyên của huấn luyện Phạm Anh Tuấn còn phải nhắc đến nền móng của những người như huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng hay Phan Như Thuật tạo nên.

Trong khi đương nhiệm, hai vị huấn luyện viên này đã dám đôn lên và sử dụng những cầu thủ trẻ mới chỉ 18-20 tuổi. Điều này giúp cho họ có được sự tích lũy, trưởng thành và bản lĩnh trận mạc theo thời gian. Có thể kể đến thủ môn Văn Việt, tiền vệ Bá Quyền, Quang Vinh. Và cả huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cũng vậy, ông mạnh dạn cất ngoại binh Raphael Success để sử dụng hai gương mặt mới là Lê Đình Long Vũ và Bùi Thanh Đức khi họ còn chưa tròn 18 tuổi. Đáp lại sự tin tưởng của người thầy, họ chơi cực hay trong những trận đấu gần đây.

Những thất bại tại V.League 2023/24 sẽ giúp cho Ban huấn luyện SLNA nhận ra đội bóng cần khắc phục điều gì ở những mùa giải tiếp theo. Ảnh: Chung Lê

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ trường hợp của trung vệ Phan Văn Thành do chấn thương, Sông Lam Nghệ An đã sử dụng toàn bộ những cầu thủ trẻ mà mình có. Trong đó, đặc biệt có Mạnh Quỳnh (21 trận); Văn Việt (20 trận); Văn Huy (19 trận); Bá Quyền, Quang Vinh, Văn Thành, Xuân Đại (19 trận); Văn Lương (15 trận); Nam Hải (14 trận); Long Vũ (8 trận).

Chắc chắn những cầu thủ như Long Vũ, Quang Vinh hay Thanh Đức sẽ tiếp tục được trao cơ hội vì màn trình diễn ấn tượng của mình trong thời gian qua. Họ còn đang trong độ tuổi U19 và chắc chắn ở các giải đấu sắp tới (ngoài 4 gương mặt trẻ Sông Lam Nghệ An đang tập trung đội tuyển U19 là Hoàng Minh Hợi, Phạm Nguyễn Quốc Trung, thủ môn Bảo Ngọc), những gương mặt trẻ đang chơi tại V.League sẽ lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh.

Cái mất của Sông Lam Nghệ An vì sử dụng cầu thủ trẻ tại sân chơi V.League là những thất bại đáng tiếc, những điểm số rơi rớt, nhưng cái được lớn nhất mà đội bóng xứ Nghệ mang về là sự trưởng thành, kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh, cơ hội chơi những trận đấu lớn mà bất kỳ cầu thủ trẻ Việt Nam nào cũng khát khao. Điều này rất quan trọng cho sự nghiệp quần đùi áo số của họ và tương lai của Sông Lam Nghệ An, tương lai bóng đá Việt Nam. Chính những cầu thủ như Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Văn Đức có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam cũng đều đã từng được lên chơi V.League từ rất sớm.

Nối tiếp truyền thống này, Sông Lam Nghệ An chắc chắn sẽ trở lại ở những mùa giải tiếp theo với một diện mạo mới. Bài học từ mùa giải này cũng giúp cho Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An có được một nhìn nhận chính xác về tầm quan trọng của ngoại binh và tìm thêm một cầu thủ để san sẻ gánh nặng cho những cầu thủ như Michael Olaha, Đình Hoàng. Bởi sân chơi V.League thực sự rất khốc liệt nếu không có đủ ngoại binh để giải quyết trận đấu.

Nhiều khả năng trong những mùa giải tới, Sông Lam Nghệ An sẽ còn tiếp tục đôn thêm những nhân tố trẻ trong bối cảnh những cầu thủ như Văn Lắm, Sỹ Hoàng hay tiền vệ Văn Việt hết hạn hợp đồng và có thể tự do tìm kiếm bến đỗ mới. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, người hâm mộ xứ Nghệ cũng có thể yên tâm về một Sông Lam Nghệ An đầy trẻ trung, nhiệt huyết và máu lửa. Bởi những cầu thủ trẻ đang thuộc tầm ngắm của Đội 1, đều đang thi đấu tại các Câu lạc bộ Việt Nam theo dạng cho mượn.

Chưa kể sự trở lại của hậu vệ Hồ Văn Cường từ Công an Hà Nội sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn, chắc chắn sẽ khiến cho việc cạnh tranh một vị trí chính thức tại Sông Lam Nghệ An giữa những cầu thủ trẻ U23 và những cầu thủ U20, U18 cũng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Và ngay cả những cầu thủ mới 18-20 tuổi, họ cũng đã có một vài mùa giải chinh chiến ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Khi đó, vô hình chung trở thành cơn đau đầu dễ chịu với huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An và Ban huấn luyện Đội U21 Sông Lam Nghệ An đang chuẩn bị lực lượng cho năm nay. Người ta thường nói, trong rủi ro luôn có cơ hội. Đó là cái được lớn nhất của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2023/24.