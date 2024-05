Thể thao Sông Lam Nghệ An tuyển chọn 20 cầu thủ tham gia Giải U9 toàn quốc Sau 5 ngày tuyển chọn kỹ lưỡng, Sông Lam Nghệ An đã lựa chọn được 20 cầu thủ cho lớp U9 để tham dự Giải U9 toàn quốc 2024.

Các cầu thủ tham gia thi tuyển vào lớp U9 SLNA. Ảnh: Chung Lê

Nhằm chuẩn bị cho Giải U9 toàn quốc năm 2024, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã tổ chức đợt tuyển chọn các cầu thủ thuộc lứa tuổi U8 và U9. Các vận động viên đến từ 25 lớp vệ tinh, đứng chân tại 17 huyện, thành, thị trên toàn địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đợt tuyển chọn này có 137 vận động viên tham gia, trong đó có 134 cầu thủ thuộc lứa tuổi 2015 và 3 cầu thủ thuộc lứa 2016. Đặc biệt có 2 thí sinh đến từ tỉnh Quảng Bình.

Để công tác tuyển chọn được minh bạch, thực chất, không bỏ sót tài năng, trung tâm đã thành lập Hội đồng tuyển chọn vận động viên. Hội đồng này do ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An làm chủ tịch và 11 huấn luyện viên giàu kinh nghiệm.

Hội đồng tuyển chọn vận động viên đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra hồ sơ, chống gian lận

tuổi. Ảnh: Chung Lê

137 vận động viên sẽ tham gia thi vòng sơ loại diễn ra trong 2 ngày. Các thí sinh lần lượt được chia thành 2 đội, mỗi đội 5 người để thi đấu đối kháng. Ban giám khảo đánh giá các cầu thủ dựa trên các tiêu chí như kỹ thuật chơi bóng, tư duy, thể hình... để chấm điểm.

Qua vòng sơ loại, Sông Lam Nghệ An đã tuyển chọn ra được 45 vận động viên. 45 cầu thủ này tiếp tục được phân hạng năng lực theo nhóm A, B, C và tiếp tục được sát hạch lại lần cuối.

Và sau 5 ngày tuyển chọn kỹ lưỡng Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã lựa chọn được 20 vận động viên xuất sắc để ký hợp đồng.

Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đánh giá cao năng lực của các vận động viên trong đợt tuyển chọn lần này. Ảnh: Chung Lê

Ông Trần Quang Dũng đánh giá: “Hiện nay, lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đang hướng tới bóng đá sạch, nói không với gian lận tuổi, nên khâu kiểm duyệt hồ sơ được hội đồng tuyển chọn kiểm tra tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Tuyệt đối không để cầu thủ quá tuổi tham gia thi tuyển. Sau 5 ngày tuyển chọn, tôi thấy lứa cầu thủ U9 năm nay có chất lượng khá đồng đều. Trong đó, nhiều em sở hữu tố chất nổi trội. Có được điều đó là bởi, các huấn luyện viên nghiệp dư ở 25 lớp vệ tinh của Sông Lam Nghệ An đã tổ chức tìm kiếm, đào tạo hết sức bài bản, chuyên nghiệp. Tôi hy vọng lứa cầu thủ được ký hợp đồng sẽ thi đấu thành công tại giải U9 toàn quốc được tổ chức vào trung tuần tháng 8. Những em không trúng tuyển đợt này cũng không nên quá buồn. Nếu có lòng đam mê, hãy tiếp tục nỗ lực tập luyện, cánh cửa vào Sông Lam Nghệ An vẫn còn rất rộng mở với các em”.

Sau khi trúng tuyển 20 vận động viên sẽ được Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng 3 tháng. Tuy nhiên, sau ngày 31/5 các cầu thủ sẽ được trả về địa phương để có thể tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024.

Sau khi Cúp Báo Nghệ An kết thúc, các vận động viên sẽ có 2 tháng ăn, ở, tập luyện tại câu lạc bộ. Vào ngày 10 tháng 8, 20 cầu thủ này sẽ lên đường đi Gia Lai để tham gia Vòng chung kết U9 toàn quốc năm 2024.

Kết thúc giải U9 toàn quốc, Sông Lam Nghệ An sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng với cầu thủ U9.