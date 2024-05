Thể thao Nhi đồng Nam Đàn quyết tâm tiến xa hơn tứ kết ở Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An Dù việc tuyển chọn, tập luyện của đội Nhi đồng Nam Đàn được thực hiện khá muộn so với nhiều địa phương khác nhưng cả thầy và trò đội bóng đều thể hiện sự quyết tâm tiến xa hơn ở Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm nay, sau nhiều năm liền dừng chân ở vòng tứ kết.

Trong số các huyện, thành, thị tham gia Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 năm 2024, Nam Đàn dù chỉ cử đội bóng Nhi đồng tham gia như các mùa giải trước nhưng lại là huyện thành lập đội tuyển và bước vào tập luyện muộn nhất. Đến ngày 29/5, toàn đội mới chỉ có 4 buổi tập luyện.

Các cầu thủ Nhi đồng Nam Đàn cùng 2 huấn luyện viên Trần Đình Việt, Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: Minh Quân.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm trễ này, theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Nam Đàn, là do có trục trặc trong công tác phối hợp giữa Trung tâm và huấn luyện viên phụ trách lớp năng khiếu nghiệp dư Sông Lam Nghệ An mở trên địa bàn huyện. Bù lại, cả thầy và trò của đội đều rất quyết tâm, nỗ lực hết mình trên sân tập.

Bài khởi động của các cầu thủ Nhi đồng Nam Đàn. Ảnh: Minh Quân.

Những ngày này, vào mỗi buổi chiều, dưới sự chỉ đạo của 2 huấn luyện viên Trần Đình Việt và Nguyễn Văn Mạnh, các cầu thủ Nhi đồng Nam Đàn lại say sưa với các bài tập kỹ, chiến thuật trên sân cỏ nhân tạo của Trường THPT Nam Đàn 1. Đây cũng là địa điểm những năm qua được ban huấn luyện của đội chọn tập luyện để chuẩn bị cho Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, bởi xung quanh có nhiều cây xanh, lại nằm gần sông Lam nên khá mát mẻ. Các buổi tập đều có sự theo dõi, cổ vũ của lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện và các phụ huynh.

Tuy thời gian đội Nhi đồng Nam Đàn tập luyện còn khá ít ỏi nhưng theo anh Trần Đình Việt – Cán bộ Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Truyền thông huyện Nam Đàn, huấn luyện viên trưởng của đội thì chất lượng cầu thủ năm nay tương đối khả quan so với các mùa giải trước. Dù theo điều lệ giải, các đội bóng Nhi đồng chỉ được triệu tập tối đa 12 cầu thủ U10 (sinh năm 2014 trở về sau) nhưng trong những buổi tập trung đầu tiên này, có đến 20 cầu thủ ở cả 3 lứa tuổi 9,10, 11 cùng nhau tập luyện.

Huấn luyện viên Trần Đình Việt hướng dẫn các cầu thủ khởi động. Ảnh: Minh Quân.

Ngoài các cầu thủ sẽ là thành viên chính thức của đội tham gia giải gồm các cầu thủ sinh năm 2014, ban huấn luyện của đội gọi thêm cả những cầu thủ sinh năm 2013 từng tham gia mùa giải năm ngoái cùng tập luyện để góp phần cải thiện kỹ thuật, kinh nghiệm cũng như tâm lý thi đấu cho các “đàn em”. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2015 có tiềm năng, dù không nằm trong thành phần đội tuyển tham gia giải, nhưng cũng được gọi tập luyện cùng để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải năm sau.

Cũng theo huấn luyện viên Trần Đình Việt, những năm qua, việc tuyển chọn lực lượng cho động bóng Nhi đồng tham gia Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An khá thuận lợi. Hiện Nam Đàn là huyện duy nhất trên địa bàn tỉnh có hệ thống sân có nhân tạo phủ kín ở các địa phương, trong đó có khá nhiều sân được thiết kế theo chuẩn mini, phù hợp cho các cầu thủ lứa tuổi nhi đồng tập luyện, thi đấu.

Các cầu thủ thực hiện bài tập khống chế và dẫn bóng. Ảnh: Minh Quân.

“Cùng với đó, từ năm học 2021 – 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện thường xuyên tổ chức các giải bóng đá cấp tiểu học, trung học cơ sở ở các cụm trường hoặc các trận đấu giao hữu giữa các trường nên phong trào bóng đá ở lứa tuổi nhi đồng phát triển mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tuyển trạch viên tuyển chọn được những cầu thủ nhí có tố chất cho các lớp bóng đá năng khiếu”, huấn luyện viên Trần Đình Việt chia sẻ.

Anh Trần Đình Việt là một trong những huấn luyện viên kỳ cựu của Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An khi đã có 16 năm gắn bó với giải đấu này, trong đó có 10 năm trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội bóng Nhi đồng huyện Nam Đàn. Theo anh Việt, trong các huyện, thành, thị của tỉnh, Nam Đàn là địa phương có truyền thống ở Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An khi tham gia đầy đủ 26 mùa giải, giành được những thành tích đáng chú ý như: 5 giải phong cách, 8 giải Ba và đặc biệt là chức vô địch vào năm 2014 với nhân tố đặc biệt Đinh Xuân Tiến – Cầu thủ hiện đang khoác áo đội 1 Sông Lam Nghệ An, từng được gọi lên tuyển U23 Quốc gia.

Các cầu thủ chia đội tập thi đấu đối kháng. Ảnh: Minh Quân.

Tuy nhiên, sau chức vô địch vào năm 2014, những mùa giải sau đó, các đội bóng Nhi đồng huyện Nam Đàn đều không vượt qua được vòng tứ kết. Ở mùa giải năm ngoái, các cầu thủ quê Bác đã phải dừng bước ở vòng đấu này khi nhận thất bại 0 – 3 trước Nhi đồng Tân Kỳ - đội sau đó đã lên ngôi vô địch.

Trong thành phần đội Nhi đồng Nam Đàn tham gia giải năm nay có đến 6 cầu thủ từng tham gia mùa giải năm ngoái, trong đó có những cầu thủ từng thi đấu xuất sắc như Lê Văn Tới, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Cảnh Sang. Cầu thủ nhí Đinh Văn Tới thể hiện sự quyết tâm: “Sau thất bại trước Nhi đồng Tân Kỳ vào năm ngoái, chúng em đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và quyết tâm thi đấu thật tốt để tiến xa hơn vào mùa giải năm nay”.