Sông Lam Nghệ An thanh lý hợp đồng với 2 ngoại binh trước thời hạn

Trung vệ Vysta trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

2 ngoại binh Soladio và Vysta gia nhập Sông Lam Nghệ An từ đầu mùa giải 2023. Soladio có quốc tịch Bỉ, chơi ở vị trí tiền đạo, Vysta đến từ Lithuania chơi ở vị trí trung vệ.

Trải qua gần một mùa giải chơi tại V.League 2023 cho Sông Lam Nghệ An, Soladio đã được ra sân 14 lần (trong đó bị thay ra giữa trận 5 lần), ghi 5 bàn thắng. Tiền đạo người Bỉ đang là 1 trong 2 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Sông Lam Nghệ An trong mùa giải năm nay.

Soladio được ra sân trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Còn với Vysta, trong suốt mùa giải vừa qua trung vệ này được đá chính 16 lần. Trong 16 lần Vysta góp mặt ở vị trí trung vệ, Sông Lam Nghệ An để thua tới 14 bàn. Cũng trong mùa giải vừa qua, dù đá trung vệ nhưng cầu thủ Lithuania cũng ghi được 1 bàn thắng cho đội chủ sân. Bàn thắng mà trung vệ này ghi được tại trận đấu thuộc vòng 5 giai đoạn 1 V.League 2023, khi chủ nhà Sông Lam Nghệ An bị Bình Dương chia điểm với tỷ số 1-1.

Theo hợp đồng được ký kết giữa 2 bên, Soladio và Vysta còn thời hạn thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ đến hết tháng 8. Tuy nhiên, sau khi nhận được lời đề nghị từ phía 2 ngoại binh, Sông Lam Nghệ An đã đồng ý và đi đến thống nhất thanh lý hợp đồng trước thời hạn với cả Soladio và Vysta.

Chia sẻ với Báo Nghệ An về lý do đội chủ sân Vinh đồng ý để thanh lý hợp đồng trước thời hạn với 2 ngoại binh nói trên, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho biết: "Hợp đồng với hai ngoại binh Soladio và Vysta còn 1 tháng nữa mới hết hạn. Tuy nhiên, Soladio đã bị chấn thương khớp háng và cổ chân phải nghỉ đến hết mùa, nên muốn xin được trở về Bỉ trước thời hạn, với mong muốn được điều trị chấn thương tốt hơn. Còn với Vysta, trung vệ này do có việc gia đình nên cũng muốn xin được thanh lý hợp đồng sớm hơn dự kiến".

Huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh: Chung Lê

Hiện tại, Sông Lam Nghệ An đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay. Chính vì vậy, việc 2 ngoại binh không còn thi đấu ở những vòng đấu cuối sẽ tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ được ra sân nhiều hơn.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng chia sẻ thêm: "Tôi đánh giá cao về 2 ngoại binh Soladio và Vysta. Họ là những cầu thủ rất chuyên nghiệp kể cả trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu".

Nói về kế hoạch tuyển mộ ngoại binh cho mùa giải sau, huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An cho hay: "Quãng nghỉ giữa mùa giải năm nay và mùa giải năm sau rất ngắn, nên sau khi mùa giải này kết thúc chúng tôi sẽ phải trình lên ban lãnh đạo về kế hoạch tuyển ngoại binh, sau đó sẽ tiến hành tìm những cầu thủ nước ngoài phù hợp với lối chơi của đội bóng".

Olaha là cầu thủ quan trọng trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Cũng theo thông tin do Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cung cấp, tiền đạo Olaha đã đồng ý tiếp tục gia hạn hợp đồng với Sông Lam Nghệ An cho đến hết mùa giải 2023 - 2024. Đây là cầu thủ rất quan trọng, đóng góp rất lớn vào lối chơi tấn công của đội chủ sân Vinh trong mùa giải vừa qua. Olaha từng có nhiều năm kinh nghiệm chơi bóng ở V.league. Ngoài ra, tiền đạo Nigeria cũng rất am hiểu về bóng đá xứ Nghệ. Đây là lợi thế giúp ngoại binh này có thể mang đến những điều tích cực cho Sông Lam Nghệ An trong mùa giải tới.

Sông Lam Nghệ An sẽ trải qua 2 vòng đấu nữa để kết thúc mùa giải 2023. Trước mắt, tại vòng 4 giai đoạn 2, đội bóng xứ Nghệ sẽ hành quân đến sân Hòa Xuân để gặp SHB Đà Nẵng. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 5/8.