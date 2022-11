Sông Lam Nghệ An thua Bình Định

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chơi thiếu người từ cuối hiệp 1, Sông Lam Nghệ An rời sân Quy Nhơn mà không thể có được điểm số trước Bình Định.

Chuyến làm khách đến Quy Nhơn của Sông Lam Nghệ An ở vòng 24 V.League 2022 trở nên khá dễ thở bởi mùa giải này, đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng không còn quá bận tâm nhiều đến thứ hạng. Điều mà câu lạc bộ xứ Nghệ cần chính là mang lại một trận cầu đẹp mắt, máu lửa cống hiến cho khán giả.

Các trụ cột Văn Khánh, Trọng Hoàng, Văn Lắm, sẽ không thể ra sân trong trận đấu này. Vì thế huấn luyện viên Huy Hoàng quyết định đưa ra một số thay đổi nhỏ. Trong đó, Thái Bá Sang được vào sân ngay từ đầu để thế chỗ trung vệ số 5. Ngoài ra, Đình Tiến được chơi thay Trọng Hoàng bên hành lang cánh phải. Sông Lam Nghệ An tiếp tục đá với sơ đồ 4-4-2, như trận gặp Bình Dương.

Những tưởng với tinh thần đang lên sau chiến thắng đậm ở vòng đấu trước, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ nhập cuộc tự tin hơn. Tuy nhiên chủ nhà đã sớm thể hiện được đẳng cấp, khi mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Từ tình huống đá phạt cố định bên cánh trái, Xuân Nam bật cao thực hiện pha đánh đầu ngược, đưa bóng đi vào góc xa khung thành, đánh bại thủ môn Văn Tiến của Sông Lam Nghệ An.

Sau bàn thắng ghi được, Bình Định chủ động lùi sâu, chọn lối đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên với những ngôi sao hàng đầu Việt Nam, cùng khả năng chuyển đổi trạng thái khá tốt, đội bóng đất Võ vẫn tạo ra được các pha lên bóng đầy đột biến.

Khả năng lên bóng của Sông Lam Nghệ An gặp nhiều khó khăn khi vấp phải hàng thủ chơi ổn định và được tổ chức khá kín kẽ từ đối phương. Tình huống đáng chú ý mà các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng tạo được trong 20 phút đầu tiên, đến từ pha đá phạt của Đình Tiến. Tuy nhiên cú sút phạt theo kiểu "knuckle-ball" đã không thể đánh bại được thủ môn Văn Lâm.

Dù không tổ chức nhiều đợt tấn công, nhưng Bình Định lại sở hữu nhiều cơ hội có thể nhân đôi được cách biệt. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Văn Tiến ở phút thứ 31 của trận đấu, thì Sông Lam Nghệ An đã tiếp tục phải nhận bàn thua. Tình huống đến từ pha đá phạt góc bên cánh trái của câu lạc bộ đất Võ, bóng được treo về phía cột 2, Hendrio có mặt thực hiện cú đánh đầu mạnh vào góc gần, nhưng thủ môn Văn Tiến đã phản xạ kịp thời để đẩy bóng.

Thời gian cuối của hiệp thi đấu thứ nhất, Sông Lam Nghệ An đã chơi khởi sắc hơn. Xuân Mạnh, Văn Đức, Đình Hoàng, Oseni, Olaha đã có các pha phối hợp uyển chuyển, khiến hàng thủ đối phương gặp nhiều bối rối. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, cầu thủ xứ Nghệ không thể nào đưa được bóng vào lưới Văn Lâm. Chỉ trong khoảng chưa đầy 5 phút, 3 tình huống đáng chú ý được Sông Lam Nghệ An tạo ra, khiến cho người hâm mộ Bình Định phải thót tim.

Đó là pha sút bóng sấm sét trong vòng cấm của Oseni ở phút thứ 37, song khung gỗ đã cứu cho đội chủ nhà khỏi bàn thua mười mươi.

Sau đó 1 phút, Đình Hoàng có bóng trong khu cấm địa, đối mặt với Văn Lâm, anh thực hiện cú nã đại bác. Tuy nhiên hậu vệ mang áo số 66 ôm đầu không thể hiểu vì sao thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam lại phản xạ kịp để đẩy bóng ra ngoài.

Chưa dừng lại ở đó, Văn Đức thực hiện cú cứa lòng, bóng đi ra khỏi tầm với của Văn Lâm, nhưng lại trúng vào mép trên xà ngang bay ra ngoài.

Khi hiệp 1 chỉ còn 4 phút, sự non nớt của Thái Bá Sang, khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ 2, buộc phải rời sân. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của huấn luyện viên Huy Hoàng, khi câu lạc bộ xứ Nghệ vừa phải chơi thiếu người, vừa bị đối thủ dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An chỉ thi đấu với 10 người, nên khá dễ hiểu khi đội chủ sân Vinh không thể triển khai được nhiều pha lên bóng chất lượng. Bên cạnh đó, các vệ tinh của Văn Đức thường có các pha xứ lý thiếu chính xác, nên không tạo ra được các pha tiếp cận khung thành Văn Lâm hiệu quả.

Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà mặc dù không quá đẩy cao tốc độ trận đấu, nhưng vẫn sở hữu nhiều tình huống nguy hiểm. Pha lên bóng đáng chú ý của Bình Định được xuất phát từ đường chọc khe của Văn Thuận cho Rafaelson. Tiền đạo mang áo số 9 băng xuống rất nhanh, buộc Văn Tiến phải phạm lỗi, nhưng ở ngoài vòng cấm địa. May mắn khi trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo thủ thành Sông Lam Nghệ An.

Trong khoảng thời gian cuối trận, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội khách. Tuy nhiên hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đã thi đấu nỗ lực để tránh nhận thêm bàn thua. Vì vậy kết quả cuối cùng vẫn được giữ nguyên 1-0 nghiêng về chủ nhà.

Ngày 13/11 ở vòng đấu 25, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục làm khách ở sân Lạch Tray để đối đầu với Hải Phòng.