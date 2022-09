Sông Lam Nghệ An tìm đấu pháp trước trận gặp Viettel

(Baonghean.vn) - Quãng nghỉ gần 20 ngày của V.League là thời gian vàng để thầy trò Huy Hoàng có thể tìm ra chìa khoá để giành chiến thắng. Với hàng loạt những giải pháp, sáng kiến mà ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã xây dựng cho các cầu thủ, 3 điểm vẫn hoàn toàn có thể ở lại sân Vinh tại Vòng 17 V.League 2022 trong trận gặp Viettel.

Sau gần 20 ngày V.League 2022 tạm nghỉ để đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu giải giao hữu quốc tế, đến ngày 1/10, vòng 17 Giải vô địch Quốc gia 2022 sẽ quay trở lại sân Vinh. Sông Lam Nghệ An sẽ có cuộc tiếp đón nhà đương kim vô địch Viettel. Đây là đội bóng sở hữu lực lượng rất mạnh. Ngoài ra, họ cũng đang có được phong độ tốt khi vừa giành chiến thắng đậm trước Nam Định ở vòng 16 V.League 2022.

Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Huy Hoàng cho biết: “Viettel hiện tại đang có phong độ rất tốt khi vừa có chiến thắng 4-0 trước Nam Định ở vòng 16 V.League 2022. Nhà đương kim vô địch có chiều sâu về lực lượng. Các cầu thủ có trình độ chuyên môn khá đồng đều nhau. Trong đó 3 nhân tố nổi trội gồm Hoàng Đức, Khắc Ngọc và tiền đạo Geovane đều rất nguy hiểm. Họ có khả năng tạo đột biến cao và xoay chuyển được thế trận. Chúng tôi đã xây dựng các phương án để hạn chế được sự nguy hiểm từ các chân sút này. Trước đối thủ mạnh về mọi mặt nhưng chúng tôi đặt quyết tâm sẽ giành chiến thắng trên sân nhà”.

Sông Lam Nghệ An đã có 4 trận không biết đến mùi chiến thắng, đội chủ sân Vinh đang bị các đội ở tốp 3 bỏ xa tới 5 điểm. Nhiều cầu thủ chủ chốt đang có dấu hiệu giảm sút về phong độ. Vì vậy quãng nghỉ gần 20 ngày là thời gian vàng để đội bóng vực lại tinh thần, cũng như lấy lại guồng quay đã có được ở đầu mùa giải.

Thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An chia sẻ: “Quãng nghỉ giữa vòng 16 đến vòng 17 V.League 2022 được kéo dài gần 20 ngày, nhưng do thời tiết không thuận lợi nên đã ảnh hưởng đến khả năng tập luyện của các cầu thủ. Tuy nhiên, chúng tôi tranh thủ mọi thời gian, kể cả phải tập dưới mưa nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Chúng tôi đang cố gắng lắp ghép những nhân tố mà mình có một cách hợp lý. Bên cạnh đó, ban huấn luyện câu lạc bộ cũng cố gắng vực dậy tinh thần cho các cầu thủ để đáp ứng được mục tiêu đặt ra”.

Trận đấu thuộc vòng 16 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An chịu mất mát lớn về lực lượng. Đội trưởng Quế Ngọc Hải phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và nghỉ thi đấu hai trận liên tiếp. Đây là một bất lợi lớn cho đội chủ sân Vinh, khi mà trong tay huấn luyện viên Huy Hoàng không có nhiều sự lựa chọn cho các vị trí ở tuyến dưới của đội bóng.

Đối diện với những khó khăn này, vị chiến lược gia trẻ tuổi nhất V.League 2022 đưa ra giải pháp: “Thiếu Quế Ngọc Hải là một thiệt thòi lớn của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, qua những ngày tập vừa qua, tôi cũng đã đặt niềm tin khá nhiều ở Hoàng Văn Khánh. Tôi mong cậu ấy sẽ chỉ đạo được tốt hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An trước sức mạnh đến từ nhà đương kim vô địch. Tôi nghĩ Hoàng Văn Khánh sẽ đảm nhận tốt vai trò đó".

Bên cạnh những khó khăn ở hàng thủ, tuyến trên của Sông Lam Nghệ An cũng không có được hiệu suất ghi bàn như kỳ vọng của người hâm mộ. Các chân sút ngoại thường tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Vấn đề này là một trong những nguyên do chính đẩy Sông Lam Nghệ An tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V.Leaugue 2022.

“Những vòng đấu đã qua hiệu suất ghi bàn của các ngoại binh khá khiêm tốn. Các cầu thủ đó đã trao đổi với tôi khá nhiều và họ cảm thấy rất buồn vì điều đó. Để khắc phục được vấn đề này, trong thời gian qua, ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã cho các cầu thủ tập di chuyển không bóng, giả lập nhiều tình huống để có thể cải thiện kỹ năng dứt điểm. Tôi nghĩ trận đấu tới các bạn ấy sẽ phát huy được hết năng lực của mình”. Huấn luyện viên Huy Hoàng nêu cách khoan thủng lưới đối phương.

Chảo lửa thành Vinh đã từng là điểm “đi dễ, khó về” của các đội bóng. Tuy nhiên nó đã không còn mấy hiệu nghiệm ở những vòng đấu gần đây. Các cầu thủ đang tỏ ra căng cứng về tâm lý trước áp lực phải thắng trên sân nhà. Để giải quyết được điều này rất cần đến vai trò dẫn dắt các học trò của huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An: “Cái này tôi phải làm việc lại với các cầu thủ khi họ đá trên sân nhà. Thường khi các cầu thủ đá một vài trận không có được chiến thắng sẽ bị “ke”. Trách nhiệm để các cầu thủ thoát khỏi gánh nặng về tâm lý thuộc về tôi. Huấn luyện viên trưởng sẽ phải khích lệ được tinh thần để các học trò trút bỏ áp lực, bước ra sân chơi bóng một cách thanh thoát nhất”.

Huấn luyện viên Huy Hoàng nói thêm: “Sau những trận đấu không có được kết quả tốt, không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, chúng tôi đang hết sức nghiêm túc nhìn nhận những sai sót của câu lạc bộ. Ban huấn luyện sẽ làm việc hết khả năng của mình để có thể mang đến những kết quả khả quan hơn. Chúng tôi tin Sông Lam Nghệ An sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này”.

Sông Lam Nghệ An đang có những chuỗi ngày vô cùng khó khăn. Họ đang phải đương đầu với vô vàn áp lực đến từ nhiều phía. Một trận thắng ở thời điểm này, sẽ là liều doping hữu hiệu để vực lại tinh thần cho thầy trò Huy Hoàng. Sự nghiêm túc trong tập luyện của cầu thủ, cùng những giải pháp, sáng kiến từ ban huấn luyện liệu có mang đến kết quả khả quan? Câu trả lời sẽ phải chờ khi bóng được lăn trên chảo lửa thành Vinh, trong trận đấu với Viettel vào ngày 1/10 tới đây.