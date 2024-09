Thể thao Sông Lam Nghệ An tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2024/25 Chiều 12/9, tại thành phố Vinh, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã tổ chức Lễ xuất quân và ra mắt các đơn vị đồng tài trợ của mùa giải 2024/25.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Chung Lê

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao. Cùng dự có ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch Tập đoàn Tân Long, Ủy viên BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch câu lạc bộ; ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành CLB SLNA; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Chung Lê

Sự thay đổi mạnh mẽ

Sau một giai đoạn vượt khó và có nhiều sự thay đổi, Sông Lam Nghệ An đón thêm nhiều nhà đồng tài trợ và quyết tâm trở lại mạnh mẽ tại đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam.



Tại buổi lễ, Câu lạc bộ đã chính thức ra mắt những bản hợp đồng mới như tiền đạo Benjamin Kuku - quốc tịch Nigeria và trung vệ Sebastián Zaracho - quốc tịch Paraguay. Đội bóng cũng giữ chân thành công tiền đạo Michael Olaha để có đủ bộ ba ngoại binh ưng ý cho mùa giải mới 2024/25.

Đồng chí Bùi Đình Long và ông Trương Sỹ Bá tặng bảng biểu trưng tri ân nhà tài trợ. Ảnh: Chung Lê

Mùa giải 2024/25, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An với một lực lượng nội binh trẻ dồi dào, xuất thân từ lò đào tạo bản địa sẽ tham dự 2 đấu trường lớn là V.League và Cúp Quốc gia. Ngoài ra, thành phần ban huấn luyện cũng là những cựu tuyển thủ quốc gia nổi tiếng như Văn Quyến, Như Thuật, Đức Anh…

Lễ xuất quân Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An mùa giải 2024/25. Ảnh: Chung Lê

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An lần đầu tiên ra mắt tân Giám đốc Kỹ thuật ông Hideaki Shoji. Kiến trúc sư sinh năm 1970 đến từ Nhật Bản sẽ là người hỗ trợ Ban lãnh đạo, các huấn luyện viên trong việc xây dựng và thực hiện triết lý bóng đá của Câu lạc bộ và nhiều nhiệm vụ chuyên môn cơ bản khác.

Tại Lễ xuất quân, Sông Lam Nghệ An cũng đã cho ra mắt các mẫu áo thi đấu mùa giải 2024/25 mang thương hiệu Kamito với thiết kế khá đặc trưng.

Đưa SLNA trở lại đúng với vị thế đã có

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An khẳng định: Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vinh dự và tự hào khi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các nhà tài trợ và đặc biệt là người hâm mộ đội bóng trên toàn quốc. Đó là niềm tin, nguồn cổ vũ và động viên to lớn cho đội bóng trước lúc bước vào giải đấu.

Ông Trương Sỹ Bá phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Chủ tịch CLB SLNA nhấn mạnh: Mùa giải 2024/25 là mùa giải đầu tiên SLNA thực hiện chương trình đổi mới toàn diện CLB theo hướng bền vững, chuyên nghiệp. Trong đó, Sông Lam Nghệ An sẽ thực hiện chiến lược xã hội hoá bóng đá bằng việc hợp tác với nhiều nhà tài trợ.

Cũng mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An sẽ kết hợp với một số câu lạc bộ của Nhật Bản trong đào tạo trẻ, đưa các U đi tập huấn nước ngoài, ứng dụng mô hình vận hành quản lý CLB chuyên nghiệp từ các nền bóng đá tiên tiến.

Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An khẳng định sẽ đưa SLNA trở lại đúng với vị thế đã có, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao nhấn mạnh: Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng nội binh, ngoại binh, thi đấu thử nghiệm các đội hình chiến thuật, đội bóng đá Sông Lam Nghệ An tổ chức lễ xuất quân để tham gia giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2024/2025. Đây là một sự kiện ý nghĩa, tạo động lực to lớn để đội quân của chúng ta tiến tới cải thiện vị trí xếp hạng so với mùa giải trước. Đặc biệt mùa giải năm nay, đội bóng có nhiều bổ sung cầu thủ trẻ từ lò đào tạo Sông Lam và bổ sung những ngoại binh chất lượng. Ngoài ra ban huấn luyện là những người có nhiều kinh nghiệm sẽ là động lực để các cầu thủ thi đấu tích cực, cố gắng hết sức để kế tiếp các đàn anh làm dày thêm truyền thống vẻ vang cho bóng đá Nghệ An.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao mong muốn: Tập thể Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An vì màu cờ sắc áo, niềm tự hào của người dân xứ Nghệ sẽ luôn phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, đồng tâm hợp lực, đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hết mình để cải thiện vị trí xếp hạng thuộc tốp trên của V-League 2024/25.

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Ảnh: Chung Lê

Trước đó, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 gây ra./