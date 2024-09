Thể thao Trải lòng của mẹ cầu thủ U11 Sông Lam Nghệ An bị nghi gian lận tuổi Mẹ cầu thủ trẻ cho rằng, con trai chị không gian lận tuổi và có đầy đủ giấy tờ pháp lý, chứng minh cháu mới 11 tuổi. Chị cũng mong muốn cơ quan chức năng trả lại sự trong sạch cho cháu để cầu thủ này tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá.

Nước mắt người mẹ

Ngày 11/9, chúng tôi gặp chị Ng. T. T – mẹ của cầu thủ B. V. B sau lùm xùm về việc cầu thủ này bị cho là gian lận tuổi, khiến câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nhận hàng loạt hình thức kỷ luật nặng.

Trong căn nhà ở phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), chị T. nói rằng, chị rất đau lòng sau khi đọc được thông tin trên báo chí. “Từ trước đến giờ, chưa có một cơ quan, đơn vị hay cá nhân nào về làm việc với gia đình để xác minh tuổi của cháu. Vậy mà bây giờ, họ cho rằng con tôi gian lận tuổi. Tôi là người làm mẹ, tôi sinh con ra có giấy tờ khai sinh đầy đủ”, chị T. nói trong ấm ức.

Chị T. liên tục khóc nghẹn khi nói về việc con trai bị nghi gian lận tuổi. Ảnh: Tiến Hùng

Người phụ nữ 42 tuổi khẳng định, con trai chị sinh ngày 8/2/2013 tại phường Đậu Liêu, đến ngày 2/3/2013 thì gia đình làm giấy khai sinh cho cháu, tờ giấy đó vẫn còn giữ đến hôm nay.

“Cháu rất đam mê bóng đá, từ nhỏ khi vừa biết đi thì đã luôn ôm quả bóng bên người”, chị T. kể và cho hay, sau khi học tiểu học ở quê nhà một thời gian ngắn, gia đình đã chuyển cháu lên sống với người dì ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An), để thỏa đam mê bóng đá của B. Bởi con trai của người dì này cũng có năng khiếu bóng đá, là cầu thủ trẻ đầy triển vọng của Sông Lam Nghệ An hiện nay. Đến năm 2022 thì B. trúng tuyển vào U9 của Sông Lam Nghệ An và được đào tạo tại câu lạc bộ kể từ đó đến nay.

Làm việc với chúng tôi, chị T. và đại diện câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng đưa ra nhiều giấy tờ chứng minh B. V. B. sinh năm 2013 chứ không phải 2010. Trong đó có giấy khai sinh, căn cước công dân mang tên B. V. B. sinh năm 2013 và xác minh của cơ quan tư pháp thị xã Hồng Lĩnh.

“Là người sinh ra cháu, thấy nhiều người đồn thổi, nâng lên đặt xuống con mình cũng đau lòng lắm. Tôi rất mong cơ quan chức năng trả lại trong sạch cho cháu, để cháu được theo đuổi đam mê bóng đá”, chị T. nói trong nước mắt.

Chị Ng. T. T – mẹ của cầu thủ B. V. B giãi bày. Video: Đức Anh

Quyết định kỷ luật có vội vàng?

Cầm tờ giấy khai sinh và nhiều giấy tờ liên quan khác mà gia đình cung cấp, phóng viên cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Đậu Liêu. Sau khi xem qua giấy khai sinh, tiến hành đối chiếu với hồ sơ hộ tịch đang lưu trữ tại phường, bà Lê Thị Thanh Hải – Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu đã có văn bản xác nhận “tờ giấy khai sinh số 45, quyển số 01/2013 mang tên B. V. B. là do UBND phường Đậu Liêu cấp ngày 02/03/2013”. Trong tờ giấy này nêu rõ, B. V. B. sinh ngày 08/02/2013.

Ngoài ra, bà Hải cũng cho biết, sau khi xảy ra lùm xùm về nghi vấn cháu B. gian lận tuổi, Công an thị xã Hồng Lĩnh cũng đã đến phường để xác minh, đến nay cơ quan công an chưa có kết luận. Còn Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như Ban tổ chức Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc chưa đến làm việc với phường để xác minh.

U11 Sông Lam Nghệ An bị thu hồi cúp vô địch. Ảnh: Đức Anh

Không chỉ có UBND phường Đậu Liêu, bà Lê Hồng Hạnh – Trưởng phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh cũng đã có văn bản xác nhận thông tin đăng ký khai sinh của B. V. B. Trong văn bản này, bà Hạnh cho biết, sau khi kiểm tra hồ sơ đăng ký khai sinh của cháu B. V. B. đang lưu trữ tại UBND phường Đậu Liêu và phần mềm quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý, xác nhận “cá nhân B. V. B, sinh ngày 08/02/2013, hiện có dữ liệu đăng ký khai sinh tại UBND phường Đậu Liêu, vào sổ đăng ký số 45, quyển số 01/2013, ngày 02/03/2013 do ông Bùi Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu ký giấy khai sinh (có bản sao giấy khai sinh kèm theo). Dữ liệu đã được đăng ký đầy đủ cả ở sổ đăng ký khai sinh và trên phần mềm hộ tịch điện tử quốc gia quản lý”.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, một lãnh đạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, cho biết: Đội bóng rất sốc khi nhận được quyết định kỷ luật của Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

“Chúng tôi chỉ nhận được quyết định kỷ luật sau khi báo chí đã đăng. Trước khi kỷ luật, Ban kỷ luật cũng không về câu lạc bộ xác minh, không về gặp gia đình hay địa phương để tìm hiểu. Chúng tôi không biết mình sai chỗ nào. Bởi cầu thủ B.V.B có đầy đủ giấy tờ hợp pháp chứng minh cháu đủ tuổi để đá U11”, vị này nói và cho hay, trước đó, B. có tham gia đá một số trận ở vòng loại U11 toàn quốc. Đến trước vòng chung kết diễn ra, có một đội bóng cho rằng, B. đã 13 tuổi.

“Dù họ không đưa ra chứng cứ đầy đủ, nhưng vì muốn giải đấu diễn ra suôn sẻ, chúng tôi vẫn quyết định loại B. ra khỏi đội hình, không tiếp tục tham gia vào đội U11 đá vòng chung kết”, vị này nói thêm.

U11 Sông Lam Nghệ An trong ngày lên ngôi vô địch. Ảnh: BTC

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Trọng Hải – Trưởng văn phòng luật sư Trọng Hải và Cộng sự cho rằng, ở khía cạnh pháp lý, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam dựa trên quy chế mà không sử dụng quá trình xác minh, điều tra, tìm hiểu và đặc biệt chưa có thông báo nào đến Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nhưng đã đưa ra phán quyết là vội vàng. “Về các cá nhân ở Sông Lam Nghệ An bị kỷ luật, là những người chịu trách nhiệm điều hành quản lý, sử dụng cầu thủ, quá trình tuyển chọn cầu thủ dựa trên hồ sơ pháp lý có các cơ quan thẩm quyền xác nhận do gia đình cung cấp với ngày tháng năm sinh rõ ràng. Câu lạc bộ đã ký hợp đồng đào tạo rất bài bản. Tôi cho rằng việc sử dụng cháu B. là không sai. Các cá nhân có liên quan không sai”, ông Hải nói và cho rằng, việc liên quan đến hộ tịch của con người, trẻ em hay người lớn đều có các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. “Tôi mới biết được thông tin rất rõ là Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu có văn bản xác nhận trong sổ đăng ký khai sinh thì ngày 02/03/2013 là đăng ký khai sinh cho cháu B. Đây là văn bản rất có giá trị để khẳng định rằng, cháu B. sinh ra và được khai sinh ngày đó. Đó là văn bản chứng minh cháu B. sinh năm 2013 với ngày tháng năm sinh rất rõ ràng”, ông Hải nói thêm.

Trước đó, ngày 9/9, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam bất ngờ ra một loạt quyết định kỷ luật nặng đội U11 Sông Lam Nghệ An, trưởng đoàn, HLV trưởng do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định, vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải.

Cụ thể, U11 Sông Lam Nghệ An bị phạt 10 triệu đồng, cấm tham gia các giải bóng đá do VFF tổ chức trong thời hạn hai năm. Ngoài ra, ban kỷ luật cũng thu hồi danh hiệu, cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng của đội. Trưởng đoàn Trần Quang Dũng, HLV trưởng Nguyễn Quang Thọ cũng bị cấm tham gia các giải bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong thời hạn hai năm.

Ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho rằng, việc kỷ luật này quá bất ngờ, vì trước đó câu lạc bộ chưa nhận được bất cứ thông báo nào của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về nội dung kỷ luật đội U11 Sông Lam Nghệ An; đồng thời cũng chưa từng nhận được thông báo của cơ quan thẩm quyền kết luận việc cháu B. có hồ sơ dự giải U11 toàn quốc 2024 đúng hay sai.

“Sông Lam Nghệ An không làm sai lệch hồ sơ của các cầu thủ tham dự giải U11 toàn quốc 2024. Sông Lam Nghệ An không đưa cầu thủ dự giải U11 toàn quốc 2024 sai với độ tuổi quy định. Sông Lam Nghệ An không có chức năng, nghiệp vụ để điều tra hồ sơ của cháu B. Mọi hồ sơ giấy tờ, thẻ căn cước công dân, mã định danh của cháu B. cung cấp đều đúng với quy định. Nếu hồ sơ pháp lý của cháu B. sai, cơ quan nào cấp thì cơ quan đó phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi dựa trên hồ sơ pháp lý của cháu để đăng ký cầu thủ thi đấu. Vì vậy, việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thu hồi lại chức vô địch U11 toàn quốc 2024 của SLNA và kỷ luật các cá nhân liên quan là chưa thỏa đáng”, ông Đức nói và cho biết, câu lạc bộ sẽ gửi đơn khiếu nại lên Ban Kỷ luật VFF.

"Chúng tôi muốn biết, dựa trên căn cứ kết luận nào của Cơ quan công an để đưa ra quyết định đó. Chúng tôi mong Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần làm rõ tổ chức, cá nhân nào để xảy ra vấn đề gian lận tuổi. Nếu chứng minh được Sông Lam Nghệ An làm sai, chúng tôi chấp nhận mọi hình thức kỷ luật", ông Đức nói thêm.