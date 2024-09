Thể thao Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An lên tiếng sau án kỷ luật của U11 Ngay sau quyết định của Ban Kỷ luật VFF về việc kỷ luật đối với U11 SLNA vì hành vi gian lận tuổi tại U11 toàn quốc 2024, phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã phát biểu nêu rõ quan điểm Câu lạc bộ cấm gian lận tuổi tại buổi lễ ký kết hợp đồng với vận động viên. Ảnh: Đức Anh

Ngày 9/9, Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã có các quyết định kỷ luật đội bóng U11 SLNA và các cá nhân liên quan do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định tại giải bóng đá U11 toàn quốc. Theo đó, U11 SLNA bị phạt 10 triệu đồng, cấm tham gia các giải bóng đá do LĐBĐ Việt Nam tổ chức trong thời hạn 2 năm. U11 SLNA cũng bị thu hồi toàn bộ danh hiệu, cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng của đội Sông Lam Nghệ An tại giải bóng đá U11 toàn quốc 2024.

Đội U11 Sông Lam Nghệ An tại lễ trao giải Vô địch Giải bóng đá Nhi đồng U11 toàn quốc 2024. Ảnh: BTC

Sau khi quyết định này được đưa ra, để hiểu rõ hơn về quan điểm, cũng như động thái sắp tới của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, trưa 10/9, phóng viên Báo Nghệ An có cuộc làm việc với ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Trong cuộc trao đổi, ông Hồ Lê Đức cho hay: Hôm qua (9/9), Sông Lam Nghệ An nhận được quyết định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc kỷ luật đội U11 Sông Lam Nghệ An và các cá nhân liên quan. Việc này quá bất ngờ, vì trước đó chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông báo nào của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về nội dung kỷ luật đội U11 Sông Lam Nghệ An; đồng thời chúng tôi cũng chưa từng nhận được thông báo của cơ quan thẩm quyền kết luận việc cháu B.V.B có hồ sơ dự giải U11 toàn quốc 2024 đúng hay sai.

Mong muốn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có thể tiến hành tổ chức làm việc với Sông Lam Nghệ An để chúng tôi được sáng tỏ hơn vấn đề này. Qua đây, SLNA cũng sẽ có căn cứ để làm việc với cháu B.V.B, gia đình và địa phương".

Trước đó, sau khi kết thúc vòng loại giải U11 toàn quốc 2024, một số cơ quan báo chí đã đăng tải bài viết với nội dung: Nghi vấn gian lận tuổi tại đội U11 Sông Lam Nghệ An. Trong đó, đề cập đến vận động viên B.V.B khai man sai 3 tuổi. Sau khi có phản ánh từ các cơ quan liên quan, Sông Lam Nghệ An đã chủ động không sử dụng cầu thủ này tại Vòng chung kết Giải U11 toàn quốc 2024.

Qua trao đổi của ông Hồ Lê Đức với phóng viên Báo Nghệ An, ông nói: "Sau khi nhận được thông tin nghi vấn về gian lận tuổi ở đội U11 Sông Lam Nghệ An, chúng tôi đã chủ động không đăng ký thi đấu tại Vòng chung kết Giải U11 toàn quốc 2024 đối với cầu thủ B.V.B. Đồng thời, Câu lạc bộ cũng gửi báo cáo cho Sở Văn hóa và Thể thao, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An để làm rõ vấn đề này".

Liên quan đến việc đưa ra án kỷ luật với đội U11 Sông Lam Nghệ An và các cá nhân liên quan, ông Hồ Lê Đức khẳng định:

Sông Lam Nghệ An không làm sai lệch hồ sơ của các cầu thủ tham dự giải U11 toàn quốc 2024. Sông Lam Nghệ An không đưa cầu thủ dự giải U11 toàn quốc 2024 sai với độ tuổi quy định.

Sông Lam Nghệ An không có chức năng, nghiệp vụ để điều tra hồ sơ của cháu B.V.B. Mọi hồ sơ giấy tờ, thẻ căn cước công dân, mã định danh của cháu B.V.B cung cấp đều đúng với quy định.

Nếu hồ sơ pháp lý của cháu B.V.B sai, cơ quan nào cấp thì cơ quan đó phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi dựa trên hồ sơ pháp lý của cháu để đăng ký cầu thủ thi đấu.

Vì vậy, việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thu hồi lại chức vô địch U11 toàn quốc 2024 của SLNA và kỷ luật các cá nhân liên quan là chưa thỏa đáng.

Ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Với quan điểm đó, ông Hồ Lê Đức cho biết, động thái sắp tới của câu lạc bộ là sẽ gửi đơn khiếu nại lên Ban Kỷ luật VFF. "Ngay ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về quyết định kỷ luật đội U11 SLNA và các cá nhân có liên quan".

Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nói thêm: "Chúng tôi muốn biết, dựa trên căn cứ kết luận nào của Cơ quan công an để đưa ra quyết định đó. Chúng tôi mong Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần làm rõ tổ chức, cá nhân để xảy vấn đề gian lận tuổi. Nếu chứng minh được Sông Lam Nghệ An làm sai, chúng tôi chấp nhận mọi hình thức kỷ luật".

Theo quy định, thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định. Theo thông tin, trong nội ngày mai (11/9), Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ gửi đơn khiếu nại lên Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc khi có kết luận của các cơ quan liên quan.