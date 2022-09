Sông Lam Nghệ An và chuyện tăng tốc ở chặng cuối V-League

(Baonghean.vn) - V-League 2022 mới đi được hơn nửa chặng đường nhưng những đội bóng được coi là ứng viên như Hoàng Anh Gia Lai hay Sông Lam Nghệ An đang có dấu hiệu hụt hơi ở chặng “tăng tốc” quan trọng. Trong khi đó, Hà Nội FC dù mất 5 điểm trong 2 trận đấu lượt về nhưng vẫn giữ được khoảng cách 4 điểm so với các đội xếp sau là TopenLand Bình Định, Hải Phòng và họ vẫn đủ lực lượng, tinh thần để sửa sai, củng cố và tiến bước.

Từ vị trí tạm xếp thứ hai sau lượt đi, sau 2 vòng lượt về, Sông Lam Nghệ An tụt xuống vị trí thứ 5, thua đội đầu bảng 9 điểm, thua đội xếp trước 1 điểm và hơn đội xếp sau đúng 1 điểm. Sở dĩ phải nói cụ thể như vậy là để thấy việc cố gắng trở lại vị trí cũ mơ ước là bất khả thi, dù các đội chỉ hơn kém nhau 1 điểm thì sự bám đuổi của các đội là rất sát nút. Chỉ với 1 trận hòa hoặc thua là bảng xếp hạng thay đổi “chóng mặt” với bất cứ đội bóng nào, kể cả Sông Lam Nghệ An.

Mùa giải mới, Sông Lam Nghệ An được tăng cường lực lượng cả nội lẫn ngoại binh, đã có nhiều trận đấu hay nhưng đáng tiếc trận dở cũng không hiếm. Lý do từ chấn thương, thẻ phạt là có thật, nhưng điều đó không loại trừ bất kỳ đội bóng nào. Với Sông Lam Nghệ An, điều đáng báo động là phong độ không ổn định của các trụ cột như Quế Ngọc Hải, Văn Khánh, Văn Đức, Xuân Mạnh…, trong khi dàn dự bị non trẻ chưa thể đảm đương tốt nhiệm vụ mỗi khi được tung vào sân.

Những trận đấu bị thua ngược trước Topenland Bình Định, SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC, thua trắng trước Viettel, Đông Á Thanh Hóa… có trách nhiệm của hàng thủ trứ danh lần lượt do Văn Khánh và Ngọc Hải chỉ huy. Rất lạ là những bàn thua do bị phản công mất mặt đều có mặt Ngọc Hải và không thấy vai trò nào của hậu vệ nức tiếng này trong việc chủ động ngăn chặn hay bọc lót tốt để bảo vệ an toàn khung thành đội nhà?

Từ khi Ojong Mark nghỉ thi đấu do chấn thương, Xuân Mạnh được đưa vào chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và để lại nhiều dấu ấn mới mẻ. Nhưng không thể nói Xuân Mạnh cùng hàng tiền vệ đã làm tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa, hỗ trợ tốt hàng thủ. Bên cạnh đó, hiện tại Sông Lam Nghệ An cũng thiếu đi một tiền vệ tổ chức, làm bóng có hiệu quả nên các bài tấn công cũng chỉ lặp đi, lặp lại cú chuyền dài vô vọng của Quế Ngọc Hải để Văn Đức băng xuống hay Olaha hoặc Oseni chạy chỗ kéo giãn hàng thủ đối phương nhưng rất khó qua nổi hàng thủ nhiều tầng chủ động giăng ra của đối thủ.

Sông Lam Nghệ An cũng tận dụng tối đa đôi cánh tham gia tấn công với sự cơ động của Sỹ Hoàng và Đình Hoàng hay Văn Cường. “Bài” này có mang lại ít nhiều cơ hội và có bàn thắng nhưng việc bị “bắt bài” cũng xảy ra thường xuyên, chẳng hạn Văn Thắng (Đông Á Thanh Hóa) thừa sức “bắt chết” Sỹ Hoàng non thể lực, thể hình trong trận đấu vòng 15 mới đây.

Nhiều mùa giải gần đây, khi ngoại binh "thường thường bậc trung”, Sông Lam Nghệ An chủ yếu trông chờ vào sự bùng nổ của Văn Đức và phần nào Xuân Mạnh. Nhưng với những gì thể hiện trong các trận đấu vừa qua, 2 ngôi sao này đang “mờ nhạt” dần phong độ, bởi vì phải liên tục gồng gánh, cày ải cho cả đội. Những bàn thắng của 2 ngôi sao này thường khá đẹp mắt, nhưng không phải là những bàn thắng quyết định số phận trận đấu. Để thấy, hiệu quả, hiệu lực mà họ mang lại cho đội bóng hiện không tương xứng với công sức họ đã liên tục bỏ ra từ đầu mùa.

Nói cho cùng, “bột” của Sông Lam Nghệ An cần phải “gột nên hồ” của ban huấn luyện thì mới hy vọng đội bóng giành được kết quả tích cực. Chưa đến mức phải “thay tướng đổi vận” hay “doping tiền thưởng” hậu hĩnh để tránh xuống hạng (mà sau đó phải cần “tiền tấn” để chật vật trở lại) như một số đội bóng cuối bảng, nhưng Sông Lam Nghệ An cũng không thể dễ dàng giành được ngôi thứ cao như mong muốn từ một vài tuyên bố cứng rắn nào đó.

Điều đó có nghĩa lãnh đạo đội bóng phải hành động dứt khoát để tạo ra động lực mới cho ban huấn luyện và cầu thủ, tranh thủ quãng nghỉ cần thiết để mài dũa năng lực chuyên môn và bổ sung những vấn đề cần thiết theo yêu cầu đặt ra. Còn nếu chậm trễ và chủ quan, thì cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ trong câu chuyện tế nhị từ bao đời “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.