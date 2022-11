Sông Lam Nghệ An và công cuộc cải cách nơi hàng phòng ngự

(Baonghean.vn) - Sau mùa giải V.League 2022 chưa thành công, đội bóng xứ Nghệ đã bắt tay ngay vào công việc lựa chọn nhân sự cho mùa giải mới. Và hàng thủ của Sông Lam Nghệ An hứa hẹn có nhiều sự thay đổi sau khi chia tay cả trung vệ Hoàng Văn Khánh và lão tướng Trần Đình Đồng.

Tìm kiếm đối tác mới cho đội trưởng Quế Ngọc Hải

Mùa giải V.League 2022, mặc dù thường xuyên thi đấu với đội hình 3 trung vệ, tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ không mang đến sự an tâm cho người hâm mộ, đặc biệt là ở giai đoạn lượt về. Không còn sự tập trung cao độ như ở đầu mùa giải và sự yếu kém trong việc chống bóng bổng chính là nguyên nhân dẫn đến thành tích 5 trận thua, 4 trận hòa trong 12 trận lượt về. Nhiệm vụ gia cố cho hàng phòng ngự trước mùa giải mới là nhiệm vụ cấp bách của ban huấn luyện đội bóng Sông Lam Nghệ An. Đặc biệt khi đội bóng xứ Nghệ vừa chia tay trung vệ kỳ cựu Hoàng Văn Khánh.

Ở mùa giải vừa qua, cựu đội trưởng của Sông Lam Nghệ An đã thi đấu 17 trận và ghi được 1 bàn thắng. Tuy vẫn có một số trận thi đấu dưới sức mình nhưng Văn Khánh vẫn là một trong những hậu vệ thi đấu ổn định nhất của đội bóng xứ Nghệ. Những người còn lại như Thái Bá Sang, Hồ Khắc Lương hay Phạm Thế Nhật cũng chỉ thi đấu tròn vai bên cạnh đội trưởng Quế Ngọc Hải. Do đó ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đang rất tích cực tìm kiếm được một trung vệ ngoại chất lượng để thi đấu cùng trung vệ của đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Đây là một phương án hợp lý bởi mùa giải vừa qua sự thua thiệt về thể hình của các trung vệ Sông Lam Nghệ An là một trong những nguyên nhân dẫn tới điểm yếu trong chống bóng bổng của đội bóng xứ Nghệ. Với trung vệ ngoại chất lượng này, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An sẽ mang lại sự an tâm khi phải đối mặt với những hàng công mạnh mẽ của các đội bóng hàng đầu V.League hiện nay như Câu lạc bộ Hà Nội, Câu lạc bộ Topenland Bình Định và Câu lạc bộ Viettel.

Tuy vậy, việc sử dụng ngoại binh ở hàng thủ cũng sẽ làm hạn chế các suất ngoại binh cho tuyến trên, lúc đó ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ sẽ phải cân đo, đong đếm để chiêu mộ các ngoại binh phù hợp phục vụ cho mặt trận tấn công của Sông Lam Nghệ An.

Bên cạnh việc chiêu mộ trung vệ ngoại binh chất lượng, mùa giải tới đội bóng xứ Nghệ có thể sẽ trình làng những trung vệ trẻ chất lượng từ các tuyến trẻ. Đó có thể sẽ là những Huy Hoàng hay Quế Ngọc Hải mới của Sông Lam Nghệ An trong tương lai gần.

Cánh phải tương đối an tâm

Trong các vị trí nơi hàng phòng ngự thì cánh phải chính là vị trí an tâm nhất của Sông Lam Nghệ An. Với Trần Đình Hoàng hay Hồ Văn Cường thì cánh phải luôn có những tình huống lên công về thủ khá nhịp nhàng. Kinh nghiệm của Đình Hoàng và sự tiến bộ không ngừng của Văn Cường sẽ giúp cho cánh phải của Sông Lam Nghệ An mùa giải tới tiếp tục mang tới sự an tâm cho khán giả xứ Nghệ.

Ngoài ra lão tướng Trọng Hoàng cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt vị trí hậu vệ cánh phải, vị trí mà anh thường xuyên được huấn luyện viên Park Hang-seo bố trí tại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Do đó vị trí cánh phải sẽ có khá nhiều lựa chọn cho Ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ tại V.League 2023.

Nỗi lo cánh trái

Ngược lại với cánh phải, cánh trái lại mang đến nỗi âu lo cho người hâm mộ Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đầu tiên là lão tướng Trần Đình Đồng chính thức giải nghệ sau gần 15 năm thi đấu chuyên nghiệp. Mặc dù mùa giải này, Đình Đồng không được ra sân nhiều (9 trận) tuy nhiên, kinh nghiệm của hậu vệ người Anh Sơn này vẫn rất cần thiết với đội bóng xứ Nghệ. Mỗi lần được ra sân Trần Đình Đồng vẫn thi đấu rất nỗ lực và nhiệt huyết. Tuy không có được những tình huống lên công về thủ như ở thời đỉnh cao phong độ nhưng anh vẫn đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà mỗi lúc được ra sân thi đấu. Ở độ tuổi 35, việc lão tướng Đình Đồng chia tay bóng đá là điều dễ hiểu và điều đó tạo điều kiện cho những nhân tố trẻ có thêm cơ hội để chứng tỏ mình ở mùa giải V.League 2023.

Một cầu thủ khác thi đấu ở ở vị trí hậu vệ cánh trái là Mai Sỹ Hoàng. Sau nửa đầu mùa giải thi đấu khá thành công với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thì hậu vệ người Diễn Châu đã sa sút không phanh ở giai đoạn lượt về. Không những không hiệu quả ở mặt trận tấn công, vị trí của Mai Sỹ Hoàng thường xuyên bị đối phương khai thác trong các đường phản công chớp nhoáng. Anh dần mất vị trí vào tay của lão tướng Đình Đồng và cầu thủ trẻ Hồ Văn Cường. Nếu tiếp tục không cải thiện ở mùa giải mới thì Mai Sỹ Hoàng chắc chắn sẽ tiếp tục làm quen với băng ghế dự bị tại V.League 2023.

Sự thất thường của vị trí cánh trái mang đến rất nhiều âu lo cho Ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ trước mùa giải mới. Nhất là khi các tuyến trẻ của Sông Lam Nghệ An hiện nay cũng chưa có được những người kế cận xứng đáng. Phương án đẩy Hồ Văn Cường sang cánh trái hay kéo tiền vệ Phạm Xuân Mạnh về thi đấu ở vị trí này chỉ là những phương án bất đắc dĩ. Do đó bài toán gia cố cho cánh trái của Sông Lam Nghệ An sẽ là bài toán khó cho huấn luyện viên Huy Hoàng trước mùa giải 2023.

Sau mùa giải đầu tiên dẫn dắt Sông Lam Nghệ An thi đấu tại V.League, huấn luyện viên Huy Hoàng chắc chắn đã nhận ra những ưu điểm và khuyết điểm của đội bóng xứ Nghệ. Việc chuẩn bị kỹ càng về mặt nhân sự sẽ là tiền đề cho Sông Lam Nghệ An thi đấu tốt tại mùa giải V.League 2023. Người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng sẽ được thấy một Sông Lam Nghệ An trở lại mạnh mẽ và xuất sắc ở mùa giải tới.