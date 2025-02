Thể thao Sông Lam Nghệ An và cuộc chiến cam go tại V.League 2024/2025 So với mùa giải trước, Sông Lam Nghệ An năm nay được đầu tư mạnh hơn, nhưng đáng tiếc thành tích của đội bóng xứ Nghệ vẫn rất khiêm tốn. Phía trước thầy trò HLV Phan Như Thuật là rất nhiều thử thách cần phải vượt qua.

Mùa giải trước, mặc dù thường xuyên phải thi đấu với 2 ngoại binh, nhưng Sông Lam Nghệ An với nòng cốt là các cầu thủ trẻ vẫn vượt khó thành công. Ở thời điểm bắt đầu giai đoạn lượt về, Sông Lam Nghệ An có 14 điểm sau 14 trận. Tuy nhiên, ở thời điểm này, với đủ 3 ngoại binh với mức đãi ngộ tương đối tốt, nhiều cầu thủ quan trọng đã trở lại sau chấn thương, Sông Lam Nghệ An cũng chỉ mới có được 12 điểm, kém hơn so với thời điểm này mùa giải năm ngoái 2 điểm.

Mùa giải 2023/2024, Sông Lam Nghệ An ghi được 15 bàn thắng sau 14 vòng đấu và nhiều trận thua đáng tiếc khi để thủng lưới 19 bàn, xếp vị trí thứ 12. Thành tích này ở thời điểm hiện tại đang là 9 bàn thắng và 22 bàn thua. Một kết quả thực sự khiến người hâm mộ xứ Nghệ lo lắng. Mùa giải này, thành tích thi đấu trên sân khách của Sông Lam Nghệ An là quá khiêm tốn, trong 7 trận đấu trên sân đối phương đã qua, Sông Lam Nghệ An không thắng bất kỳ một trận đấu nào, hòa 3 và thua 4.

Ai cũng biết rằng, Sông Lam Nghệ An có chất lượng đội hình non trẻ, có thể may mắn chưa đến với Sông Lam Nghệ An dù đã rất nỗ lực, nhưng cũng có thể đến từ những nguyên nhân về mặt chuyên môn nào đó khiến Sông Lam Nghệ An chưa thể phát huy đúng khả năng của mình. Nếu so sánh với những đội bóng tầm trung và có chất lượng không hơn Sông Lam Nghệ An, thì rõ ràng Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh đang làm được điều mà Sông Lam Nghệ An chưa thể làm được, đó là ở một vị trí tương đối an toàn.

Sông Lam Nghệ An cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để về đích an toàn tại V.League 2024/25. Ảnh: Chung Lê



Nhìn vào cục diện trên bảng xếp hạng, Sông Lam Nghệ An thực sự đang “lành ít dữ nhiều” khi nhiều hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng chỉ 1 trận thắng. Để về đích an toàn tại V.League 2024/25, theo dự tính, Sông Lam Nghệ An sẽ cần tối thiểu 30 điểm, tức là cần khoảng 18 điểm nữa trong 12 trận đấu còn lại. Đó mới chỉ là dự tính, để thực sự an toàn, Sông Lam Nghệ An thậm chí còn cần nhiều điểm số hơn.

Theo lịch thi đấu, Sông Lam Nghệ An sẽ còn 6 trận đấu trên sân nhà bao gồm các trận đấu gặp Công an Hà Nội, Quy Nhơn Bình Định, Quảng Nam, Hà Nội, Thép Xanh Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Vốn không có duyên trên sân khách, trong 6 trận đấu này, Sông Lam Nghệ An buộc phải giành chiến thắng trước những đối thủ có thể xem là vừa sức như Quy Nhơn Bình Định, Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai.

Trên sân khách, Sông Lam Nghệ An cũng cần phải cải thiện phong độ của mình. Thầy trò HLV Phan Như Thuật trong giai đoạn lượt về sẽ lần lượt làm khách TP. Hồ Chí Minh, Đông Á Thanh Hóa, Thể Công - Viettel, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Quảng Nam. Rõ ràng, nếu không đánh bại những đối thủ trực tiếp trong cuộc cạnh tranh trụ hạng như TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Nam thì khả năng phải chơi trận Play-off là rất cao với Sông Lam Nghệ An. Nếu thắng 6 trận nữa, Sông Lam Nghệ An mới có thêm 18 điểm. Ngoài ra, khi gặp những đối thủ mạnh và trên cơ, Sông Lam Nghệ An cần phải cố gắng giành giật được 1 điểm để chắt chiu thêm cơ hội.

Trước mắt, đánh bại một đối thủ mạnh như Công an Hà Nội là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng chỉ còn cách đặt mục tiêu chiến thắng, Sông Lam Nghệ An mới tự tin hơn trong giai đoạn tiếp theo. Mong rằng trong thời gian tới, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ trở lại mạnh mẽ và chiến đấu ngoan cường để một lần nữa người hâm mộ xứ Nghệ thở phào nhẹ nhõm và chứng kiến sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ./.