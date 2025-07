Thể thao Sông Lam Nghệ An và Lịch thi đấu V.League 2025/26: Không có chỗ cho sai lầm Theo lịch thi đấu dự kiến lượt đi của V.League 2025/26, Sông Lam Nghệ An sẽ có những trận đấu căng thẳng ngay từ những trận đầu tiên. Huấn luyện viên Phan Như Thuật và các học trò buộc phải có những tính toán phù hợp.

Mùa giải 2025/26 sẽ chứng kiến rất nhiều đội bóng đầu tư mạnh mẽ để ganh đua chức vô địch, ngay cả 1 tân binh vừa thăng hạng như Ninh Bình cũng được xếp vào nhóm những đội bóng mạnh. Cùng với những đại diện lâu nay vẫn luôn là thế lực như Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, Công an Hà Nội, Viettel, Thép Xanh Nam Định, Becamex TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đông Á Thanh Hóa… sẽ có ít nhất 7-8 đội bóng đủ sức duy trì tốp đầu.

Mùa giải 2025/26 sẽ rất khốc liệt và khó lường. Ảnh: T.K

Ngược lại, trong nhóm các đội bóng thuộc tầm trung và vừa thoát hiểm tại V.League mùa trước, bất kỳ đội bóng nào cũng có thể là ứng cử viên trong cuộc đua trụ hạng. Đó là các đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, Công an TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng. Mùa này, dù Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng thật khó để xếp đội bóng núi Hồng vào danh sách phải đua trụ hạng.

Lịch thi đấu lượt đi của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2025/26. Ảnh: Chung Lê

Mùa giải 2025/26 sẽ khốc liệt hơn các mùa giải trước rất nhiều bởi có đến 2 suất xuống hạng trực tiếp. Nếu nhìn vào nhóm cuối, tỷ lệ xuống hạng là rất cao với 5 đội bóng nói trên, tỷ lệ xuống hạng theo lý thuyết có thể lên đến 40%. Do đó, buộc các đội bóng không phải có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong giai đoạn này mà còn phải tính toán kỹ càng khi bước vào giải.

Với Sông Lam Nghệ An, khó khăn hiện nay không chỉ đến từ việc chưa tìm được 2 ngoại binh còn lại ở vị trí trung vệ và tiền đạo mà còn là lịch thi đấu, lịch trình di chuyển. Theo kết quả bốc thăm và lịch thi đấu dự kiến, đội bóng sẽ có một khởi đầu đầy thử thách.

Đầu tiên là chuyến làm khách Quảng Nam ở trận khai màn vào ngày 15/8 trên sân Tam Kỳ. Sau đó, Sông Lam Nghệ An được trở về sân nhà vào ngày 23/8 nhưng đối thủ lại là Thép Xanh Nam Định - nhà vô địch đã đánh bại họ cả lượt đi và về mùa trước. Tại vòng 3, Sông Lam Nghệ An tiếp tục phải hành quân xa nhà đến Lạch Tray, Hải Phòng vào ngày 27/8.

Đây là 3 trận đấu khiến Sông Lam Nghệ An phải liên tục di chuyển và các đội bóng Quảng Nam, Hải Phòng dù không thực sự mạnh nhưng luôn chơi tốt trên sân nhà. Tuy nhiên, nếu trải qua 3 trận đấu căng thẳng này, mọi thứ sẽ dễ thở hơn rất nhiều với huấn luyện viên Phan Như Thuật và các học trò.

Tại vòng 4, Sông Lam Nghệ An đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Vinh vào ngày 21/9 sau một quãng nghỉ. 1 tuần sau (27/9), tiếp tục được chơi trên sân nhà gặp Công an TP. Hồ Chí Minh trước khi phải làm khách Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu tiếp theo ngày 3/10. Đây là cơ hội rất tốt để Sông Lam Nghệ An gia tăng điểm số trong giai đoạn lượt đi với 2 trận thi đấu sân nhà liên tục và Hoàng Anh Gia Lai cũng đã sứt mẻ lực lượng khá nhiều.

Tại vòng 7 và 8, Sông Lam Nghệ An cũng liên tục được chơi trên sân nhà trước Công an Hà Nội (19/10) và Đông Á Thanh Hóa (26/10), nhưng đây là 2 đối thủ rất khó chịu. Trước những đối thủ này, mục tiêu có 1 điểm là phù hợp và vừa sức với Sông Lam Nghệ An.

Vòng 9 và vòng 10, Đội bóng xứ Nghệ phải hành quân đến sân Hòa Xuân làm khách SHB Đà Nẵng (2/11) và sân Ninh Bình (6/11). Trong 2 chuyến làm khách này, quãng nghỉ ngắn và phải di chuyển dài khiến Sông Lam Nghệ An gặp rất nhiều bất lợi. Cơ hội lớn nhất của Sông Lam Nghệ An trong tháng 11 chỉ đến ở trận đấu gặp TP. Hồ Chí Minh trên sân Vinh ngày 9/11.

2 trận đấu khép lại lượt đi mùa giải 2025/26 của Sông Lam Nghệ An là màn tiếp đón CLB Hà Nội ngày 31/1 và làm khách Thể Công Viettel ngày 8/2. Đây là 2 trận đấu rất khó khăn nhưng các đội bóng đều đã trải qua một kỳ nghỉ dài, có nhiều biến động về lực lượng như chấn thương, thẻ phạt.

Với một đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ như Sông Lam Nghệ An, giữ được sự ổn định là điều rất khó, đặc biệt là trong các thời điểm V.League bị ngắt quãng để nhường chỗ cho các đợt tập trung Đội tuyển Quốc gia. Ngược lại, nhiều thời điểm giải đấu tạm nghỉ cũng là cơ hội để Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An đánh giá và có những điều chỉnh phù hợp. Nếu có được sự tập trung cao độ và may mắn, Sông Lam Nghệ An vẫn hoàn toàn có thể tự tin vượt khó./.