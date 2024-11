Thể thao Sông Lam Nghệ An và những hy vọng mới khi thị trường chuyển nhượng V.League mở cửa? Thị trường chuyển nhượng giữa mùa V.League 2024/2025 dự kiến sẽ mở cửa bắt đầu từ ngày 20/1/2025 và kết thúc 12/3/2025. Đây sẽ là khoảng thời gian cần thiết để Sông Lam Nghệ An bổ sung thay thế cả nội binh lẫn ngoại binh.

Sông Lam Nghệ An đã thi đấu không tốt trong 9 vòng đấu đã qua và đội bóng xứ Nghệ cần có những cú hích về mặt lực lượng để đạt thành tích tốt hơn trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Mặc dù các cầu thủ đã rất cố gắng nhưng những điểm yếu về mặt kinh nghiệm và thể lực đã khiến cho Sông Lam Nghệ An chưa thể giành được chiến thắng trong 9 trận đấu đã qua. Do đó, đội bóng xứ Nghệ cần bổ sung những tân binh chất lượng để bù đắp cho các điểm yếu này.

Ngoại binh Zaracho chưa đáp ứng kỳ vọng của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Trước hết đó là sự thay thế ngoại binh. Phải khẳng định rằng, trung vệ Sebastián Zaracho không có được những màn trình diễn tốt ở trong những trận đấu đã qua. Điều này góp phần khiến cho hàng thủ Sông Lam Nghệ An là 1 trong những hàng thủ kém nhất tại V.League (16 bàn thua sau 9 trận đấu).

Có thể nói, quỹ thời gian của Sebastián Zaracho tại Sông Lam Nghệ An là không còn quá nhiều. Trung vệ người Paraguay chỉ còn 2-3 trận đấu để thể hiện mình. Nếu như những màn trình diễn trong các trận đấu này không được cải thiện thì Sebatian Zaracho sẽ là cái tên sớm nói lời chia tay.

Công thần Michael Olaha là cái tên bất khả xâm phạm. Sau 9 vòng đấu, Michael Olaha đã có 2 bàn thắng. Mặc dù chưa có được nhiều bàn thắng như kỳ vọng nhưng tiền đạo mang áo số 7 này vẫn có rất nhiều đóng góp trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Vì vậy, gần như chắc chắn Michael Olaha vẫn sẽ là trụ cột của đội bóng xứ Nghệ ở trong phần còn lại của mùa giải.

Trong khi đó, Benjamin Kuku đang là 1 trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này. 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo là những đóng góp của tiền đạo người Nigeria sau 9 vòng đấu. Bên cạnh đó, Benjamin Kuku đã tạo ra 1 mối liên kết khá tốt với các cầu thủ ở phía trên. Do đó, tương lai của Benjamin Kuku tại Sông Lam Nghệ An là khá chắc chắn.

Michael Olaha là vị trí không thể thay thế của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Mặc dù Sông Lam Nghệ An hiện nay đang yếu và thiếu ở tuyến giữa và hàng phòng ngự. Nhưng những khó khăn về mặt tài chính khiến cho đội bóng xứ Nghệ chỉ có thể thay thế được 1 ngoại binh mà thôi. Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An sẽ phải đau đầu trong việc lựa chọn ngoại binh thi đấu ở vị trí trung vệ hay tuyến giữa.

Càng khó khăn hơn khi ngoại binh mới sẽ phải mau chóng hòa nhập với đội bóng xứ Nghệ và thích nghi với môi trường thi đấu tại V.League. Rất có thể, Sông Lam Nghệ An sẽ ưu tiên ký kết với ngoại binh đã từng thi đấu tại V.League để rút ngắn khoảng thời gian làm quen với môi trường thi đấu tại Việt Nam. Đây cũng chính là phương án ít rủi ro nhất.

Trong khi đó, nội binh càng là bài toán khó hơn của Sông Lam Nghệ An. Việc tìm kiếm và ký kết với các nội binh giỏi là gần như không thể. Bởi lẽ, những nội binh giỏi đã được các câu lạc bộ "đại gia" chiêu mộ với các hợp đồng khủng. Do đó, đội bóng xứ Nghệ chỉ có thể hy vọng vào các bản hợp đồng chất lượng khá.

Tuy nhiên, 1 lần nữa rào cản tài chính cũng sẽ khiến cho Sông Lam Nghệ An khó khăn trong việc bổ sung được những nội binh chất lượng, dù đó chỉ là chất lượng khá. Vì vậy, ngay cả khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, Sông Lam Nghệ An cũng sẽ ít có những biến động trong đội hình.

Sẽ có ít biến động trong đội hình của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Do đó, huấn luyện viên Phan Như Thuật và các cộng sự có lẽ vẫn sẽ phải xoay xở với những nhân sự sẵn có trong tay. Và quãng thời gian V.League tạm nghỉ này sẽ là quãng thời gian quý giá cho huấn luyện viên sinh năm 1984 này cải thiện kỹ chiến thuật của đội bóng xứ Nghệ trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo của mùa giải./.