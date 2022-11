Sông Lam Nghệ An - Vị khách 'tốt bụng' trên sân Lạch Tray

Theo dõi Báo Nghệ An trên

An Thanh

(Baonghean.vn) - Đội khách Sông Lam Nghệ An đã giúp cho chủ nhà Hải Phòng kết thúc V.League 2022 theo một kịch bản hoàn hảo. Với chiến thắng đậm đà 4-1, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã tự hào bước lên nhận Huy chương bạc cùng tấm séc 1,5 tỷ đồng.

Chủ nhà quá mạnh

Huấn luyện viên Huy Hoàng đã quyết định cất Văn Đức trên ghế dự bị để giành cơ hội cho Đình Tiến cơ hội ra sân. Nhưng khi không có trung vệ Huy Hoàng thì các cầu thủ chủ nhà Hải Phòng chỉ cần 19 phút để có bàn thắng đầu tiên. Các cầu thủ Hải Phòng khoét bên cánh trái nơi Sỹ Hoàng trấn giữ và trả ngược bóng vào trong cho Hải Huy ghi bàn. Khán giả Hải Phòng muốn kết thúc mùa giải V.League 2022 bằng một chiến thắng ấn tượng, trả món nợ đã thua 3-0 trên sân Vinh ở lượt đi.

Cho đến cuối mùa bóng mà Sông Lam Nghệ An vẫn không tìm được các hậu vệ ưng ý, Khắc Lương và Văn Khánh thi đấu như 2 người xa lạ. Trong sơ đồ 4-1-4-1, đá cao nhất trên hàng công là Mpande đã kịp có cú đúp, trong đó có 1 bàn thắng trên chấm penaty. Công bằng mà nói, đây là trận đấu các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thi đấu không tồi nhưng những pha bóng cuối cùng, Olaha, Oseni với Xuân Mạnh, Văn Cường, Đình Tiến thiếu đi sự chính xác cần thiết. Tiền vệ trung tâm Moses của đội chủ nhà Hải Phòng đã có mặt, bẻ gãy các pha vây hãm khung thành của thủ môn Đình Triệu.

Việc huấn luyện viên Huy Hoàng quyết định tung Văn Đức, Mạnh Quỳnh, Xuân Tiến vào sân ở hiệp 2 đã giúp Sông Lam Nghệ An có thế trận tốt hơn, đặc biệt là những pha dốc bóng bên cánh phải đội khách, trong pha dàn xếp tấn công, họ đã có một bàn thắng. Bàn thắng thứ 7 của Văn Đức cho thấy tiền vệ số 20 này chứ không phải Olaha, Oseni mới là cầu thủ chủ lực đảm nhiệm khâu ghi bàn cho đội bóng xứ Nghệ. Ngồi trên khán đài sân Lạch Tray, hơn ai hết, ông thầy Park Hang-seo rất vui khi thấy cậu học trò con cưng đã ghi 5 bàn thắng trong 3 trận đấu liên tiếp cuối mùa giải.

Mặc dù biết Hà Nội FC đã giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để lên ngôi vô địch ở V.League 2022 nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn tri ân khán giả Hải Phòng bằng bàn thắng thứ 4 ở những phút cuối cùng của trận đấu. “Buổi tiệc bàn thắng” trên sân Lạch Tray đã giúp cho lễ ăn mừng chức Á quân của thầy, trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thêm đậm đà.

Hạ màn

Với trận thua đậm 1-4, Sông Lam Nghệ An đã phải nhường vị trí thứ 5 cho Hoàng Anh Gia Lai, đội vừa thắng chủ nhà Đông Á 3-2 trong một trận đấu kịch tính, hấp dẫn. Với những người am hiểu nội tình đội bóng xứ Nghệ thì vị trí thứ 6 trước khi mùa giải khép lại không phải là điều quá bất ngờ. Việc Sông Lam Nghệ An để thua đội chủ nhà Hải Phòng 13 trận bất bại, được một ông thầy xuất sắc nhất V.League cầm quân cũng là điều đã được lường trước.

Có chăng, sau khi tiếp cận với bóng đá chuyên nghiệp, nhà tài trợ Tân Long mới biết, dùng V.League 2022 làm bước đệm để cho huấn luyện viên Huy Hoàng và các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An có thêm mùa giải “tập dượt” để trưởng thành. Tốn khá nhiều tiền để tuyển chọn ngoại binh nhưng rốt cuộc mục tiêu tốp 3 của Sông Lam Nghệ An không đạt, cá biệt như ngoại binh Mario chỉ ra sân thi đấu vẻn vẹn 6 trận (342 phút).

Những quyết định tạm quên thành tích, tung nhiều cầu thủ trẻ ra sân của Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An được cho là hợp lý, dù hơi muộn. Khán giả xứ Nghệ đang chờ các cầu thủ trẻ có món quà tạm biệt khán giả sân Vinh khi đá với đội khách Nam Định đã hết mục tiêu, vừa “thoát hiểm” sau chiến thắng 3-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Sài Gòn.