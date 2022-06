Sự sáng tạo

Người nghèo nhanh nhảu đáp: “Dạ, con muốn Ngài để người nghèo và người giàu cùng có xuất phát điểm như nhau để xem họ sống ra sao. Nếu sau một thời gian người giàu vẫn giàu thì con sẽ không còn gì để phàn nàn nữa ạ”. Thượng đế gật đầu và nói: “Được rồi!”. Sau đó, Thượng đế biến cho một người giàu trở nên nghèo khổ và cùng xuất phát điểm với người nghèo. Mỗi người tới một ngọn núi để tìm kế sinh nhai. Núi có mỏ than nên hàng ngày hai người cùng nhau khai thác than đem ra chợ bán đổi lấy tiền. Sau một năm sẽ xem kết quả ra sao.

Hai người cùng nhau đào than. Người nghèo rất chăm chỉ làm việc và chẳng mấy chốc đào được một xe than đầy, chở ra chợ bán lấy tiền. Anh lấy số tiền đó mua đồ ăn thật ngon mang về cho vợ và con cùng hưởng. Mọi thứ cải thiện trông thấy. Người nghèo cảm thấy công việc có chút vất vả mà thu nhập rất ổn định. Cuộc sống trở nên đẹp đẽ và đáng yêu hơn.

Người giàu không làm chăm chỉ được như vậy, đào than mới chỉ một lát đã thấy mệt và toát hết mồ hôi. Đến chiều muộn mới đào xong được nửa xe than, anh ta cũng đem ra chợ bán lấy tiền. Tuy nhiên anh ta chỉ đủ mua một ít bánh mỳ.

Sang ngày hôm sau, người nghèo lại cật lực đào xới than, còn người giàu đi ra chợ. Một lát sau anh ta trở về với hai người đàn ông rất khỏe mạnh, đang thất nghiệp và đi làm thuê để kiếm tiền. Hai người kia tới mỏ than, không ai bảo ai cật lực đào bới, người giàu chỉ đứng và chỉ đạo họ làm việc. Chỉ trong buổi sáng, người giàu đã có hai xe than đầy. Anh lại mang ra chợ bán đổi lấy tiền và thuê thêm nhân công. Cứ thế số than người giàu khai thác ngày một nhiều, trừ đi tiền trả cho người làm thuê cũng còn khá lắm.

Một năm trôi qua nhanh chóng và người nghèo vẫn vậy, hàng ngày mua được đồ ăn ngon, rượu ngọt nhưng không dành dụm được gì. Ngược lại người kia đã trở nên giàu có, sở hữu trong tay một đội nhân công khỏe mạnh để hàng ngày khai thác rất nhiều than chở ra chợ bán, thu về bội tiền. Đến đây, người nghèo không còn gì để phàn nàn nữa.