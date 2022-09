Sức mạnh của văn hóa và luồng sinh khí mới

Là tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, Yên Bái đang đặt ra những mục tiêu cao, bước đi đột phá trong phát triển kinh tế, đồng thời đưa nội dung văn hóa thành một yếu tố trong chỉ số hạnh phúc của nhân dân.

Các lễ hội truyền thống ý nghĩa được phục dựng, hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc diễn ra gần đây như ngày hội văn hóa các dân tộc; hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm truyền thống, sản phẩm OCOP địa phương; giới thiệu trang phục và những làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc của các dân tộc được gắn liền với các tổ chức, hình thành các tour du lịch cộng đồng.

Sự kiện nêu trên có sự tham gia của tám tỉnh Tây Bắc, những địa phương đang có chương trình hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mô hình hiệu quả để hình thành các sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa-lịch sử, tài nguyên du lịch của từng địa phương. Lượng khách du lịch đến Tây Bắc tăng mạnh. Riêng sáu tháng đầu năm, các tỉnh Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh đã đón 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó, riêng khách du lịch đến từ các địa phương trong nhóm hợp tác đạt khoảng 10 triệu lượt…

Cùng chủ đề này, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, tỉnh đang tập trung thực hiện tốt công tác bảo tồn di sản văn hóa để gìn giữ và làm giàu thêm tài nguyên du lịch, thúc đẩy du lịch, đồng thời thông qua hoạt động du lịch tác động trở lại đối với di sản văn hóa, góp phần bảo tồn, gìn giữ, nâng cao giá trị di sản văn hóa. Năm 2022, thành phố Hà Tĩnh chọn là năm đột phá về văn hóa-giáo dục.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng trao đổi, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh xác định gồm 5 chủ đề, 30 nội dung về lĩnh vực văn hóa, 9 nội dung về lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Các trọng tâm là: nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, xây dựng hệ sinh thái văn hóa của thành phố, hướng tới sự đa dạng bản sắc, tạo sức mạnh nội sinh để phát triển kinh tế-xã hội.

Hiện nay, “du lịch văn hóa” đang trở thành xu thế chủ đạo trong phát triển du lịch. Chính vì vậy, lãnh đạo nhiều địa phương cho rằng: Việc phát huy giá trị di sản văn hóa phải gắn với phát triển du lịch bền vững, vừa bảo đảm lợi ích kinh tế-xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa Nhà nước-nhà đầu tư-nhân dân.

Con người vừa là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, vừa là mục tiêu của phát triển văn hóa. Phát triển văn hóa xét cho đến cùng chính là vì con người, vì sự ấm no, hạnh phúc của con người. Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định “xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa con người xứ Nghệ...”, và Nghệ An đã xây dựng chiến lược phát triển con người.