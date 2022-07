T&T Victoria – Đầu tư hệ thống tiện ích cho tương lai con trẻ

Môi trường giáo dục hàng đầu luôn đóng vai trò quan trọng để các bậc phụ huynh lựa chọn nơi an cư. Vì vậy, các dự án có vị trí trung tâm, thuận tiện di chuyển đến các trường học chất lượng trong khu vực; tích hợp được hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, hiện đại sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn.

Anh N.T.P (37 tuổi, Giám đốc công ty dịch vụ lữ hành) – một khách hàng đang tìm hiểu dự án T&T Victoria chia sẻ: “Vợ chồng tôi ưu tiên lựa chọn nơi an cư tại khu vực trung tâm. Ngoài thuận tiện di chuyển cho công việc, hai con tôi cũng dễ dàng tiếp cận được hệ thống giáo dục chất lượng tại thành Vinh".

Tọa lạc ngay khu vực sầm uất bậc nhất TP. Vinh, tiếp giáp 4 tuyến đường huyết mạch Quang Trung, Nguyễn Cảnh Chân, Đặng Thái Thân, Phan Đình Phùng… căn hộ T&T Victoria trở thành tâm điểm kết nối của hàng trăm tiện ích ngoại khu đã hiện hữu, đặc biệt mạng lưới giáo dục phong phú trong bán kính 3km, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập của con trẻ ở đa dạng lứa tuổi.

Với các bé trong độ tuổi mầm non, các bậc phụ huynh có thể cân nhắc lựa chọn Trường Mầm non Đội Cung, Trường Mầm non Vinh Tân, Trường Mầm non Tuổi Thơ, cơ sở mầm non Bee Kids,…

Hệ thống trường Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng – Đại học chất lượng, trang bị cho con trẻ nền tảng kiến thức – kỹ năng chắc chắn cho tương lai, tiêu biểu như Trường Tiểu học Lê Mao, Trường Tiểu học Vinh Tân, Trường Tiểu học Trung Đô, Trường Tiểu học Hưng Bình, Trường THCS Cửa Nam, Trường THCS Hưng Bình, Trường THCS Đặng Thai Mai, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Hà Huy Tập, Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An, Đại học Công Nghiệp Vinh, Đại học Vinh,…

Chị T.N.B (43 tuổi, Quản lý kinh doanh) cho biết: “Đặt mục tiêu cho con trai lớn tôi vào trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, nên ngoài việc chọn nơi an cư gần trường THPT thì việc gần các trung tâm ngoại ngữ, dạy thêm cũng được vợ chồng tôi tính đến".

Bên cạnh đó, từ căn hộ Victoria có dễ dàng kết nối đến hệ thống trung tâm ngoại ngữ, nhà văn hóa lao động, công viên trung tâm, trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa, hàng loạt dịch vụ ăn uống – mua sắm – giải trí… chỉ từ 3-5 phút di chuyển, phục vụ tốt các nhu cầu thiết yếu khác cho mọi thành viên.

Ngoài lợi thế lớn từ vị trí trung tâm, T&T Victoria còn đặc biệt mang đến những trải nghiệm đắt giá dành cho các "cư dân nhí" với hệ thống tiện ích nội khu phong cách "Dynamic luxury" sẵn sàng phục vụ ngay ngưỡng cửa.

Hệ thống thực vật được bố trí trải dài từ hầm gửi xe, khuôn viên tầng 1 đến vườn tượng và thảm thực vật trên cao... kiến tạo không gian xanh mát, trong trẻo đóng vai trò như màng lọc không khí tự nhiên, bảo vệ sức khỏe của cư dân khỏi ảnh hưởng của những chất gây ô nhiễm, bụi mịn ngày càng cao tại các đô thị lớn.

Trau dồi tri thức với không gian khu đọc sách sẽ là nơi giúp con trẻ hình thành "văn hóa đọc" từ sớm với phong phú thể loại sách phù hợp mọi lứa tuổi. Tăng thêm những khoảnh khắc tươi đẹp cho tuổi thơ, con trẻ sẽ thoải mái nô đùa tại khu vui chơi trẻ em với các hạng mục đa dạng, cộng hưởng khu vườn tượng, khu chơi cờ, sân golf mini,… giúp con trẻ trau dồi cảm xúc thẩm mỹ - nghệ thuật, kích thích trí thông minh, bộc lộ năng khiếu - cá tính, từ đó ba mẹ có thể định hướng và hiểu con trẻ nhiều hơn.

Nuôi dưỡng tâm hồn và thể chất con trẻ bằng không gian sống đặc quyền, bồi dưỡng trí tuệ, tri thức cho con trẻ với hệ thống giáo dục chất lượng hàng đầu, T&T Victoria là lựa chọn xứng đáng, sự đầu tư ý nghĩa cho tương lai con trẻ ngay hôm nay.

Hiểu được sự mong mỏi của các bậc phụ huynh, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu các căn hộ chất lượng tại T&T Victoria, chủ đầu tư đang áp dụng chính sách ưu đãi hấp dẫn như chỉ cần thanh toán 30% giá trị sản phẩm có thể ký hợp đồng mua bán, 70% còn lại sẽ được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) hỗ trợ vay dài hạn, ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.

Tùy theo phương thức thanh toán, khách hàng có thể hưởng được mức chiết khấu lên đến 9%.

Bên cạnh đó, khách hàng được hỗ trợ phí dịch vụ quản lý 2.300 VND/m2 thông thủy trong vòng 1 năm kể từ thời điểm nhận bàn giao nhà. Riêng đối với khách chọn mua căn hộ 2 phòng ngủ sẽ được tặng gói nội thất trị giá 30 triệu đồng.