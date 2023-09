Tai nạn lao động trên biển, một ngư dân ở Quỳnh Lưu tử vong

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cùng Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời giải cứu 2 nạn nhân là trẻ em bị lừa bán.