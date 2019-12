Tái tạo đường cong cơ thể không cần phẫu thuật tại Nghệ An

Giảm 10 cm vòng eo ngay sau một liệu trình điều trị

Với công nghệ BodyTite không chỉ đơn thuần là lấy đi một phần mỡ thừa dưới da mà quan trọng hơn nó tái tạo lại những đường cong cơ thể, với ưu điểm: Không đau, ít xâm lấm (chỉ để lại vết thương khoảng 0,3-0,5cm), không cần thời gian nghỉ dưỡng (khách hàng có thể về ngay trong ngày, và có thể sinh hoạt bình thường vào ngay ngày hôm sau). Kết quả điều trị có thể thấy ngay sau một buổi và đạt kết quả mơ ước sau 1 tháng và duy trì lâu dài; đặc biệt với những trường hợp đã từng hút mỡ hoặc thực hiện ở vùng đặc biệt như: vùng mặt, cổ, vai, cánh tay, lưng, đùi...

Công nghệ BodyTite không chỉ đơn thuần là lấy đi một phần mỡ thừa dưới da mà quan trọng hơn nó tái tạo lại những đường cong cơ thể. Ảnh: Đinh Nguyệt Chị Lê Thị Biên Th. (35 tuổi), sau khi sinh 2 bé thì vùng bụng bị tích mỡ nhiều, mất hẳn đường eo. Với mong muốn lấy lại vóc dáng thon gọn, chị đã từng hút mỡ nhưng không duy trì được kết quả, da bụng xấu, chị lựa chọn công nghệ BodyTite nhằm giảm mỡ, lấy lại vóc dáng một lần nữa.



Tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, chị được các bác sĩ thăm khám, chỉ định hút mỡ bụng và tạo hình cơ thể bằng công nghệ BodyTite. Ngay sau một buổi hút mỡ, vòng bụng của chị đã giảm được 10cm, da bụng phẳng, mọi sinh hoạt không bị ảnh hưởng. Chị được các bác sĩ hướng dẫn mang gen nịt bụng trong 4-6 tuần tới, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học để đạt kết quả giảm mỡ bụng khoảng 20 cm và duy trì hiệu quả lâu dài.

Cơ sở y tế tiên phong ứng dụng công nghệ hút mỡ BodyTite

Công nghệ hút mỡ BodyTite đã được tổ chức FDA chứng nhận đặc biệt an toàn và hiệu quả để giảm béo nhanh. BodyTite là bước đột phá lớn trong việc tạo đường cong và căng da cho cơ thể một cách nhẹ nhàng, không cần phẫu thuật.

Công nghệ hút mỡ BodyTite đã được tổ chức FDA chứng nhận đặc biệt an toàn và hiệu quả. Ảnh: Đinh Nguyệt BodyTite sử dụng công nghệ tiên tiến mang tên RFAL (Radio Frequency Assisted Lipo) hay còn gọi là sóng lưỡng cực sẽ đánh tan vùng tích mỡ lâu năm một cách nhẹ nhàng, giảm tối đa sự khó chịu của người điều trị. Mỡ sau khi được ly giải một phần đào thải qua thực bào và phần còn lớn được đưa ra ngoài trực tiếp qua ống hút nội soi.



Tiếp ngay sau đó, sóng RF lưỡng cực sẽ làm nhiệm vụ sắp xếp lại các sợi collagen và elastin dưới da khiến cho vùng da vừa bị hóa lỏng mỡ trở nên săn chắc, không còn chảy xệ. Ưu điểm có thể thấy được khi điều trị bằng công nghệ Body Tite chỉ một lần thực hiện, bạn có thể giảm mỡ, thon gọn vùng điều trị rõ rệt mà không mất thời gian, ít sưng đau và giữ được làn da căng mọng như chưa từng can thiệp hút mỡ.

Ngoài ra, phương pháp này còn không để lại sẹo xấu như phẫu thuật hút mỡ truyền thống. Vùng da sau điều trị mềm mượt săn chắc không bị chảy xệ, lồi lõm, xơ cứng hoặc bầm tím. Sau khi được điều trị bằng công nghệ này, tế bào mỡ sẽ giảm xuống. Đây chính là lý do căn bản giải thích tại sao nhiều người khi sau khi hút mỡ nhận thấy rằng, dù họ có ăn uống quá nhiều dẫn tới tăng cân rõ rệt, nhưng khu vực được điều trị không thay đổi.

Kết quả điều trị hút mỡ bằng công nghệ BodyTite có thể thấy ngay sau một buổi và đạt kết quả mơ ước sau 1 tháng và duy trì lâu dài; đặc biệt với những ở một số vùng như: mặt, lưng, đùi... Ảnh: Đậu Huyền

Theo bác sĩ Võ Ngọc Thái - Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, để ứng dụng công nghệ làm đẹp tiên tiến này, bệnh viện đã đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại - BodyTite nhập khẩu từ Mỹ. Hiện Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ là một trong những cơ sở y tế đầu tiên tại Nghệ An triển khai thường quy kỹ thuật này; nhằm mang lại giải pháp giảm cân an toàn, hiệu quả cho khách hàng”.

Được biết, nhân dịp ra mắt công nghệ mới, Khoa tri ân khách hàng bằng chương trình giảm 30% chi phí điều trị cho những khách hàng đầu tiên đăng ký. Các bác sĩ của Khoa cũng sẽ đồng hành hỗ trợ, tư vấn về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe để duy trì kết quả giảm mỡ, duy trì vóc dáng mong muốn.