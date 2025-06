Xã hội Tạm giữ hình sự người hành hung nữ điều dưỡng ở Nghệ An Tại cơ quan công an, Trần Tuấn Anh tỏ ra hối lỗi, bày tỏ xin lỗi nữ điều dưỡng và thừa nhận do quá lo lắng tình trạng của bố nên đã không làm chủ được hành vi của mình.

Ngày 3/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Anh (28 tuổi, trú xóm 11, xã Nghi Kim, TP Vinh, không phải 32 tuổi như thông tin ban đầu) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tuấn Anh chính là người đã hành hung nữ điều dưỡng của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tối 31/5.

Tại cơ quan công an, Trần Tuấn Anh tỏ ra hối lỗi, bày tỏ xin lỗi nữ điều dưỡng và thừa nhận do quá lo lắng tình trạng của bố nên đã không làm chủ được hành vi của mình.

Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Hồ Hưng

Theo điều tra ban đầu, khuya 31/5, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bố của Tuấn Anh với triệu chứng đau bụng. Sau khi bệnh nhân vào khoa đã được bác sĩ trực thăm khám, giải thích tình trạng bệnh nhân và chỉ định dùng thuốc, làm các chỉ định cận lâm sàng, đồng thời hướng dẫn người nhà lại quầy làm thủ tục cho bệnh nhân.

Tại quầy làm thủ tục, nữ điều dưỡng 29 tuổi yêu cầu Trần Tuấn Anh cung cấp thẻ Bảo hiểm y tế và Căn cước công dân của bệnh nhân để làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, do phía gia đình quên thẻ căn cước công dân của bệnh nhân nên điều dưỡng nói với Tuấn Anh: “Khi nào mang đến đầy đủ giấy tờ thì làm thủ tục nhập viện theo quy định”.

Một lúc sau, khi được người nhà đưa thẻ căn cước công dân đến, Trần Tuấn Anh cầm lấy rồi đi đến quầy tiếp nhận làm thủ tục nhập viện theo quy định.

Sau khi nhận đầy đủ giấy tờ, nữ điều dưỡng nói với Tuấn Anh: “Anh và người nhà đi ra ngoài đi”. Tuy nhiên, Tuấn Anh đã không chấp hành, tỏ thái độ không hợp tác và có lời lẽ xúc phạm, vươn người qua quầy làm thủ tục, dùng tay tát vào mặt điều dưỡng làm văng kính.

Theo báo cáo của bệnh viện, điều dưỡng bị sưng má bên trái, đau, choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nhìn mờ và tinh thần hoảng loạn, phải nằm viện điều trị.

Sau khi xuất hiện clip vụ việc trên mạng xã hội, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo bệnh viện này báo cáo vụ việc, đồng thời trực tiếp xuống bệnh viện nắm bắt vụ việc và thăm hỏi, động viên nhân viên y tế trong kíp trực, đặc biệt là nữ điều dưỡng bị hành hung. Sở Y tế cũng có công văn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh Nghệ An kịp thời điều tra, xác minh thông tin phản ánh, xử lý kịp thời các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cũng ngay trong ngày 2/6, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản gửi Công an tỉnh; Sở Y tế: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc vụ việc này. Lãnh đạo UBND tỉnh cho rằng, đây là hành vi vi phạm pháp luật cần được xã hội lên án và pháp luật xử lý nghiêm minh. Vụ việc trên đã làm mất trật tự, an toàn bệnh viện, ảnh hưởng đến công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, ảnh hưởng đến tinh thần, sức khoẻ, đe doạ tính mạng, động lực của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế.

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, UBND tỉnh yêu cầu, công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm vụ việc nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe, tinh thần của nhân viên y tế và người bệnh bị ảnh hưởng của vụ việc nêu trên; Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh rà soát toàn diện quy trình khám bệnh, chữa bệnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị, đặc biệt khẩn trương xác minh thông tin phản ánh sự việc xảy ra tại Khoa cấp cứu - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn kịp thời thông tin về sự việc nêu trên để dư luận nhìn nhận đúng đủ và khách quan về sự việc; phối hợp trong việc điều tra, xử lý các vụ việc hành hung nhân viên y tế, đảm bảo thông tin được cung cấp đầy đủ và chính xác đến công chúng.

Theo bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, ngay sau khi xảy ra vụ việc ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, lãnh đạo ngành y tế đã trực tiếp xuống rà soát công tác đảm bảo an ninh trong bệnh viện, để có sự chỉ đạo, điều chỉnh công tác đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện này nói riêng và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nói chung. Ngành y tế cũng đề nghị các cấp, ngành tích cực phối hợp, hỗ trợ để giúp các cơ sở y tế đảm bảo vấn đề an ninh trật tự. Bên cạnh yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng hành hung, Giám đốc Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, củng cố và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự theo quy định; chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó với các tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế; khẩn trương rà soát, lắp đặt, duy trì hệ thống camera an ninh và tăng cường nhân lực bảo vệ tại các khu vực trọng điểm như Khoa Cấp cứu, khoa Khám bệnh....

Đồng thời, các cơ sở khám, chữa bệnh phải công khai, tăng cường tư vấn, giải thích về nội quy, quy định trong khám chữa bệnh, số lượng người nhà bệnh nhân được vào khi đưa người thân đi khám, điều trị; chuyên nghiệp trong ứng xử từ nhân viên y tế, người lao động bệnh viện cũng như bệnh nhân, người nhà bệnh nhân... Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh báo cáo kịp thời (ngay lập tức bằng điện thoại) khi có vấn đề xảy ra.

“Lãnh đạo ngành y tế cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt các cán bộ, nhân viên y tế thực hiện tốt y đức, thái độ ứng xử tốt và giải thích đầy đủ cho gia đình bệnh nhân. Cùng với đó, ngành y tế cũng bày tỏ mong muốn người nhà bệnh nhân chia sẻ với môi trường công việc, tính chất công việc, tạo mọi điều kiện để nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất”, bà Lê Thị Hoài Chung chia sẻ.