Thời sự Tạm hoãn Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Nghệ An Theo thông tin Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An mới nhận được, để tập trung ứng phó với bão số 5, Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến diễn ra vào tối nay (24/8/2025) sẽ tạm hoãn.

Theo thông báo của ban tổ chức, lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào tối 28/8/2025 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh thay vì tổ chức vào tối nay 24/8/2025 như kế hoạch ban đầu.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh bão số 5 đang tiến gần đất liền, dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào tối 28/8/2025 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh. Ảnh tư liệu



Được biết, năm nay, Nghệ An sẽ có 195 lượt học sinh được tuyên dương. Trong đó, có 7 lượt học sinh đạt Huy chương quốc tế, khu vực; 96 học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 18 học sinh đạt các giải thưởng cấp quốc gia khác và 75 em đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.