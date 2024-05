Thể thao Tân huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An Phạm Anh Tuấn được đề cử huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 5 Sau khi chính thức lên nắm quyền dẫn dắt Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã giúp đội bóng giành 10 điểm sau 4 trận đấu. Với thành tích này, nhà cầm quân xứ Nghệ được đề cử là Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 5.

Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Chung Lê

Ngày 28/5, Các câu lạc bộ đang thi đấu V.League 2023/2024 đã nhận được danh sách đề cử Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 5 do Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023/2024 gửi đến.

Theo đó, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã có tên trong danh sách này. Cùng góp mặt trong danh sách đề cử còn có huấn luyện viên Daiki Iwamasa (huấn luyện viên Câu lạc bộ Hà Nội) và huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng (Câu lạc bộ Thể Công Viettel).

Cả 3 huấn luyện viên nói trên đều trải qua 4 vòng đấu giành được 10 điểm cho câu lạc bộ chủ quản. Riêng với huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn, ông chính thức lên nắm quyền dẫn dắt Sông Lam Nghệ An từ vòng 18 V.League 2023/2024. Trước đó, với đội hình non trẻ và thường chỉ thi đấu “chấp Tây”, Sông Lam Nghệ An đã trải qua 9 trận không biết đến mùi chiến thắng.

Tại vòng 18, ông Tuấn giúp Sông Lam Nghệ An giành 1 điểm trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó vòng 19, 20, 21, tân thuyền trưởng đội bóng xứ Nghệ giành về 9 điểm cho đội nhà. Đáng chú ý, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng trước 2 đội đang đứng thứ nhì và thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Với thành tích 10 điểm sau 4 trận, Sông Lam Nghệ An từ vị trí áp chót bảng xếp hạng vươn lên đứng thứ 11, qua đó tràn đầy cơ hội tránh vé Play off.

Được biết, huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng Giải bóng đá vô địch quốc gia quốc gia Việt Nam là một giải thưởng bóng đá được trao cho các huấn luyện viên có thành tích xuất sắc trong mỗi tháng của từng mùa giải Vô địch Quốc gia.

Người chiến thắng giải thưởng này được quyết định thông qua sự kết hợp giữa các lá phiếu của đại diện ban tổ chức giải đấu, của các huấn luyện viên trưởng của các đội bóng tại V.League 1 và của Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia.