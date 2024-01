Tân Kỳ tập trung cải thiện môi trường đầu tư

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Kỳ trong năm 2023?

Đồng chí Phan Văn Giáp: Trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, nhưng dưới sự quan tâm nhiều mặt của tỉnh, năm 2023 Huyện ủy, UBND huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, chủ động giải quyết các khó khăn, thực hiện cùng lúc nhiều biện pháp về phát triển trên các lĩnh vực. Từ đó, đạt nhiều thành quả đáng khích lệ.

Tân Kỳ đang từng bước đổi mới. Ảnh: Phương Thảo

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt trên 8.057 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2022, bằng 96,3% kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 2.448 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2022 và bằng 100,1% kế hoạch. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 3.485 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2022 và bằng 92,3% kế hoạch. Lĩnh vực dịch vụ ước đạt trên 2.123 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2022 và bằng 98,8% kế hoạch.

Giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 48,4 triệu đồng, tăng 5,5 triệu đồng so với năm 2022. Thu ngân sách trên địa bàn ước cả năm đạt trên 119 tỷ đồng, bằng 92,52% kế hoạch.

Chợ Tân Kỳ được xây dựng khang trang, tạo điều kiện để phát triển dịch vụ, thương mại. Ảnh: Xuân Hoàng

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, nâng cao. Trong năm, công nhận mới 4 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 100% kế hoạch, hoàn thiện kế hoạch công nhận lại 12/12 trường. Giải quyết việc làm cho 3.480/3.000 người, bằng 116% kế hoạch, vượt 0,3% so với năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,26% so với năm 2022. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nhà ở cho người nghèo vượt kế hoạch, đảm bảo an sinh xã hội đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền được quan tâm thực hiện. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kết quả trong năm 2023, huyện Tân Kỳ có 22/25 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch được HĐND huyện giao.

Năm 2023, huyện Tân Kỳ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp tuyến đường Hương - Phú - Hành. Ảnh: Xuân Hoàng

Phóng viên: Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận đó, huyện Tân kỳ đã có sự chỉ đạo cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Văn Giáp: Một trong những bài học quan trọng được rút ra là phải quyết tâm quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Thực tế đã cho thấy, lĩnh vực nào có sự quan tâm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân thực hiện, thì dù khó khăn, vướng mắc đều có kết quả và chuyển biến rõ hơn.

Quyết tâm chính trị cũng là mấu chốt, quyết định đến kết quả. Quyết tâm ở đây chính là sự thống nhất về nhận thức, cách làm và theo đuổi đến cùng của cán bộ, đảng viên mà trước hết là của cán bộ lãnh đạo các phòng, ngành và cơ sở. Cùng với đó, phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Áp dụng công nghệ rô bốt trong sản xuất ngói Cừa tại một công ty gạch ngói tuynel ở Tân Kỳ. Ảnh: Xuân hoàng

Ngoài trách nhiệm đối với lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách thì các đồng chí lãnh đạo phòng, ngành phải có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, hiến kế cho UBND huyện. Đây chính là những vấn đề mấu chốt, quyết định chất lượng, kết quả thực hiện.

Phóng viên: Bước vào năm 2024, huyện Tân Kỳ đề ra những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Đồng chí Phan Văn Giáp: Năm 2024, huyện Tân Kỳ khắc phục những hạn chế, tồn tại, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án trọng điểm.

Người dân xã Nghĩa Phúc chia sẻ kinh nghiệm xoá nghèo. Ảnh: Xuân Hoàng

Triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách. Đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, nhất là chống thất thu thuế trong điều kiện phát triển kinh tế số, giao dịch điện tử.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; rà soát, chỉ đạo giải thể các hợp tác xã, tổ hợp tác không hoạt động.

Hoàn thiện phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức công bố, xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch đến năm 2030. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Kêu gọi thu hút đầu tư các khu đô thị mới trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, môi trường.

Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phấn đấu tỷ lệ trường chuẩn quốc gia năm 2024 đạt 89,4%. Nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tăng cường chỉ đạo xây dựng thiết chế văn hóa, gia đình văn hóa, làng văn hóa. Tổ chức tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội, nhà ở cho hộ nghèo.

Làm đường giao thông nông thôn mới ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Tiếp tục xây dựng cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ sợ sai, né tránh, thực hiện không hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà do chủ quan hoặc có dư luận xấu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nội dung, điều kiện cần thiết thực hiện diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2024 đạt kết quả cao.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ cơ sở, tăng cường tổ chức đối thoại và tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách để tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh của toàn xã hội.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!