Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

An Quỳnh

Đây là một trong những chủ đề chính được Ban ATGT tỉnh nhấn mạnh trong "Tháng cao điểm an toàn giao thông" nhằm hạn chế tối thiểu các vụ tai nạn, thiệt hại không đáng có liên quan đến đường sắt.

Chiều 17/10, tại huyện Diễn Châu, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền “Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Ban ATGT tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Thời gian vừa qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông có giảm nhưng chưa bền vững.

Đáng chú ý, tai nạn giao thông đường sắt trong những tháng đầu năm 2022 có xu hướng gia tăng. Trong 9 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 3 người, bị thương 4 người, hư hỏng 3 xe ô tô, 1 xe mô tô, 1 phương tiện khác.

So với 9 tháng đầu năm 2021 tăng 4 vụ, tăng 1 người chết và tăng 4 người bị thương. Đây là dấu hiệu đáng báo động đối với lực lượng quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường sắt, cũng như tất cả những người tham gia giao thông.

Nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết cho các đoàn viên, thanh niên về an toàn giao thông đường sắt, chương trình đã có những phần thi thuyết trình cũng như các bộ câu hỏi trắc nghiệm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Lê Thắng - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh nêu rõ: Ban luôn xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành liên quan cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt; tổ chức tập trung xử lí các vấn đề còn tồn đọng như: thu hẹp lối tự mở, giải tỏa vi phạm hành lang… Đồng thời, Ban An toàn giao thông kêu gọi người tham gia giao thông sống dọc đường sắt Bắc - Nam cần nâng cao ý thức tự giác, kêu gọi người thân, bạn bè, gia đình chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường sắt. Đặc biệt kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên phải là tấm gương tiên phong trong việc tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự đường sắt.