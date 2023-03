Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, địa bàn Nghệ An đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Sáng 15/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng”; Tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương.

Độ che phủ rừng đạt tỷ lệ hơn 58%

Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn nhất cả nước, trên 1,16 triệu ha. Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Nghệ An đã triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh, huyện đến địa bàn cơ sở xã, phường, thị trấn và đã được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm, chủ rừng và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Kết quả, giai đoạn 2017-2022, số vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giảm 30,12% so với giai đoạn 2011-2016, lâm sản tịch thu giảm 57,32%. Số vụ cháy rừng giảm 16,5 vụ (giảm 52,67%). Diện tích rừng trồng tăng nhanh và ổn định; diện tích rừng tự nhiên, hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học rừng Nghệ An cơ bản được bảo vệ tốt, độ che phủ rừng không ngừng tăng lên.

Đồng thời, tỉnh đã thực hiện tốt các cơ chế chính sách về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, để người dân được thụ hưởng quyền lợi từ các chính sách của Nhà nước; tạo sinh kế và việc làm, giảm tác động tiêu cực đến rừng tự nhiên, hệ sinh thái rừng. Ngành lâm nghiệp từng bước phát triển và khẳng định được vai trò trong nền kinh tế, đời sống người dân làm nghề rừng ngày càng được cải thiện đáng kể.

Việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được kiểm soát, giám sát chặt chẽ, thực hiện quy trình bài bản nhất là đối với các dự án thủy điện, khai thác khoáng sản, các dự án có ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, rừng đặc dụng. Từ năm 2017 tỉnh Nghệ An đã tạm dừng hơn 50 dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Tại Hội nghị, các đại biểu báo cáo tham luận về công tác quản lý bảo vệ rừng, nêu những khó khăn như chế độ, chính sách của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách còn bất cập, biên chế công chức cho lĩnh vực lâm nghiệp còn thiếu. Các đại biểu đưa ra các kiến nghị, cần bố trí nguồn kinh phí kịp thời để địa phương thực hiện đảm bảo tiến độ giao đất, giao rừng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực của ngành lâm nghiệp, các địa phương trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị vẫn đang còn những hạn chế: Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh thực hiện còn chậm; Giá trị, nguồn vốn, chính sách đầu tư cho lâm nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu để đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Công tác chống chặt phá rừng trái phép chưa đảm bảo tính bền vững; Công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, cắm mốc ranh giới giữa các loại rừng, giữa các chủ rừng chưa hoàn thành. Đời sống của người dân sống phụ thuộc vào rừng chưa bền vững.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã yêu cầu các sở, ngành, các địa phương cần triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản chỉ đạo, quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo rà soát các quy hoạch, đề án có ảnh hưởng đến rừng và đất lâm nghiệp, đề xuất điều chỉnh những nội dung quy hoạch, đề án không hợp lý.

Cùng đó, tập trung thực hiện hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Tăng cường thu hút, đầu tư chế biến; tập trung xây dựng và phát triển Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ.

Thực hiện các phương án bảo vệ, phát triển rừng năm 2023

Tại Hội nghị, UBND tỉnh cũng đã triển khai, tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, lĩnh vực lâm nghiệp cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ. Toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 648 vụ vi phạm lâm luật, giảm 138 vụ. Tịch thu 402,76 m3 gỗ các loại, 483 cá thể động vật rừng, thu nộp ngân sách nhà nước 5,9 tỷ đồng.

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được kiểm soát có hiệu quả, năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy rừng, giảm 10 vụ so với cùng kỳ. Trồng rừng tập trung đạt 20.789 ha/18.500, tăng 6%. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 15.614 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC, giao rừng gắn với đất lâm nghiệp được 25.999 ha.

Triển khai nhiệm vụ của ngành Lâm nghiệp năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương, các chủ rừng, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phương án bảo vệ rừng tại các địa phương và chủ rừng. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn năm 2050.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chữa, cháy rừng năm 2023. Đẩy mạnh công tác phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Đồng thời, hướng dẫn khai thác rừng trồng, đặc biệt là từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 26 ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về truy xuất nguồn gốc lâm sản để tránh sai phạm đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ giao đất rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh gia hạn tại Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/02/2022.