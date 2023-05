Tăng cường công tác truyền thông để phòng, chống bệnh Thalassemia - tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 5/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có buổi tiếp xúc cử tri tại cụm xã Tam Đình, Tam Quang, Tam Thái, Yên Thắng, huyện Tương Dương.

(Baonghean.vn) - Sáng 5/5, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức vòng bán kết Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” cấp khu vực tại tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên giai đoạn 2023-2025.

(Baonghean.vn) - Từ chỗ là đơn vị đi thuê kho, Công ty TNHH Thủy sản Bắc Miền Trung đã được cấp thẩm quyền cho thuê hơn 3.000m2 đất tại xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu), cùng ngày với việc Công ty CP Muối và Thương mại Nghệ An bị thu hồi đất. Điều lạ là việc này chính quyền xã, huyện không hề biết.

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 19, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(Baonghean.vn) - Chiều nay (5/5), Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra tại TP. Vinh để xem xét, quyết định một số nội dung cấp thiết, quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế; giải quyết an sinh, xã hội trên địa bàn của tỉnh.

(Baonghean.vn) - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm qua, một số địa phương của tỉnh Nghệ An nắng nóng trên 40 độ, cụ thể Quỳ Châu 40.8 độ, Tương Dương 41.7 độ, Quỳ Hợp 40.2 độ.

Trong quý I/2023, doanh số tất cả mẫu sedan hạng C bán ra tổng cộng 3.634 xe, sụt giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, các mẫu sedan phân khúc này tại Việt Nam đều được hãng chạy ưu đãi, giảm giá để kéo khách hàng nhằm xả hàng tồn, tăng trưởng doanh số.