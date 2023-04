Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 10/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả công tác thực hiện Điện của Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo nhiệm vụ công tác đảm bảo TTATGT năm 2023 và nhiệm vụ bảo đảm TTATGT dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5...

Ngày 27/4, tại điểm cầu Bộ Công an, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ (TTATGT) trong tình hình mới; đánh giá kết quả công tác thực hiện Điện của Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo nhiệm vụ công tác đảm bảo TTATGT năm 2023 và quán triệt các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5, cao điểm du lịch hè năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an.

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Quan điểm của Thủ tướng Chính phủ trong Chỉ thị số 10 là phải đổi mới về tư duy, nhận thức và hành động, xác định bảo đảm TTATGT là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, TTATXH của đất nước... Chỉ thị đã đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà lực lượng CAND và các ngành, các cấp phải thực hiện. Trong quá trình xử lý vi phạm, phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tất cả các hành vi vi phạm về TTATGT phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm; nghiêm cấm lực lượng chức năng “xuê xoa”, bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức. Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị.

Trong 2,5 tháng thực hiện Điện mật số 05 của Bộ Công an, tai nạn giao thông cả nước giảm 13,64%. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Nghệ An và 08 địa phương khác có kết quả chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn đạt cao, với 3.916 trường hợp vi phạm; có 07 địa phương thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe đạt kết quả cao, trong đó, Nghệ An xử lý 1.889 trường hợp.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết, từ đầu năm 2022, UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo TTATGT.

Riêng dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 01/5 năm 2023, UBND tỉnh đã chủ động, kịp thời ban hành Công điện số 06 để chỉ đạo đảm bảo TTATGT phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong 05 ngày nghỉ lễ. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung triển khai, đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT theo chức năng, nhiệm vụ được giao; gắn với tăng cường công tác kiểm tra và quan tâm hỗ trợ nguồn lực trong quá trình thực hiện.

Công an Nghệ An đã thực hiện rất quyết liệt, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT. Sau 2,5 tháng thực hiện Điện mật số 05 đã xử phạt hơn 18.818 trường hợp vi phạm TTATGT với số tiền hơn 32,5 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác đảm bảo TTATGT.

“Việc xử lý quyết liệt nồng độ cồn trong thời gian qua của toàn lực lượng CSGT là rất tốt, được các cấp, ngành và nhân dân đánh giá rất cao, thực sự đã đi vào mâm cơm, bữa ăn từng gia đình…” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm cho toàn lực lượng. Tiếp tục quán triệt thực hiện tăng cường xử lý các vi phạm như người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy, nồng độ cồn; phương tiện vận tải vi phạm chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; vi phạm tốc độ… Gắn trách nhiệm cụ thể với các đơn vị, cá nhân phụ trách địa bàn nếu để các phương tiện quá hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng vẫn hoạt động gây tai nạn giao thông, tình trạng xe dù bến cóc, nhồi nhét khách, kiên quyết triệt xử lý triệt để tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, “nhồi nhét” khách; cần tập trung xử lý không để lấn chiếm lòng, lề đường, không để hình ảnh “nhếch nhác” kéo dài, ảnh hưởng hành lang giao thông cũng như mất mỹ quan đô thị.

Trước mắt, Công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5, cao điểm du lịch hè 2023. Đánh giá các yếu tố nguy cơ, tiềm ẩn xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông để xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng, huy động tối đa các lực lượng thường trực bảo đảm an ninh, TTATGT trên các tuyến giao thông hỗ trợ người dân về quê nghỉ lễ, đi du lịch được an toàn, thông suốt…