Tăng cường kết nối, tiêu thụ các sản phẩm tiêu biểu vùng miền, OCOP tại Nghệ An

Chiều 18/11, Vụ Thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương Nghệ An tổ chức "Hội nghị kết nối giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng, miền, sản phẩm tiềm năng, lợi thế và sản phẩm OCOP Nghệ An năm 2020".

Tham dự hội nghị có ông Đỗ Minh Quân, bà Ngô Thị Thanh Thủy - Đại diện Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương; đại diện các sở, ban, ngành các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Về phía tỉnh Nghệ An có lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Quang An

Hội nghị nhằm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng, góp phần liên kết giữa hộ sản xuất với tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp, các siêu thị, các điểm giới thiệu tiêu thụ và bán sản phẩm. Đây cũng là dịp để các sở, ngành, đơn vị nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, triển khai giới thiệu và bán sản phẩm tại các địa phương.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, các sản phẩm tiêu biểu, OCOP dù có tiềm năng, lợi thế nhưng chưa tiếp cận đến được những thị trường lớn. Ảnh: Quang An

Nghệ An hiện có có 164 làng nghề, trên 730 HTX và hơn 8.000 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đang hoạt động với nhiều sản phẩm đa dạng. Đối với sản phẩm OCOP, sau một năm triển khai đến nay UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An năm 2019”. Theo đó, có 15 sản phẩm đạt 4 sao, 33 sản phẩm đạt 3 sao. Những sản phẩm của Nghệ An ngày càng được nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng, được thị trường đón nhận.