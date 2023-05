Tăng cường phối hợp công tác giữa Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Thành uỷ Vinh

(Baonghean.vn) - Nghệ An đề ra các giải pháp cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI; Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới; Keo lai rớt giá, nhiều dịch vụ 'ăn theo' ế ẩm, dừng hoạt động… là những thông tin nổi bật ngày 24/5.

(Baonghean.vn) - Các bị can đã tự nguyện giao nộp hơn 1,3 tỷ đồng - là số tiền do các đối tượng trục lợi khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động thường niên đã được tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều năm nay nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh học sinh giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

(Baonghean.vn) - Trận mưa giông kèm theo lốc, sét diễn ra chiều tối ngày 23/5 ở các huyện miền núi Nghệ An khiến nhiều cây cối gãy đổ, một trường học bị sập bờ tường và nhiều xã mất điện diện rộng.

(Baonghean.vn) - Ngày 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ký ban hành Quyết định số 1439 QĐ.UBND phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035.

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành công văn triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số: PAR INDEX; SIPAS; PAPI năm 2023.

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 3916/UBND-NN, ngày 22/5/2023 về việc tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Liên quan vụ phá rừng tại Tiểu khu 366C, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".