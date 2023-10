Tăng cường xây dựng văn hoá giao thông cho học sinh, sinh viên

(Baonghean.vn) - Thông qua chương trình “Học sinh, sinh viên xây dựng Văn hoá giao thông an toàn”, Ban tổ chức mong muốn mỗi học sinh, sinh viên là một tuyên truyền viên pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Sáng 1/10, Ban An toàn giao thông đã tổ chức chương trình tuyên truyền “Học sinh, sinh viên xây dựng Văn hoá giao thông an toàn” tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự sự kiện có đại diện Công an tỉnh, các sở: Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan cùng đông đảo giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Chương trình do Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện, nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đông đảo sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tham gia chương trình. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Phan Huy Chương - Phó trưởng chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh khẳng định, văn hoá giao thông là một yếu tố quan trọng trong xã hội, đòi hỏi sự hoàn thiện lâu dài. Theo đó, lực lượng học sinh, sinh viên là đối tượng quan trọng, then chốt trong công tác xây dựng văn hoá giao thông. Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh mong rằng mỗi học sinh, sinh viên là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông, tác động tích cực đến tất cả đối tượng khác.

Tại sự kiện, để góp phần tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tặng trường Tiểu học và Trung học cơ sở thực hành Cao đẳng Sư phạm Nghệ An mô hình Cổng trường An toàn giao thông tiêu biểu và 1.000 bút gắn tờ rơi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Một cảnh trong tiểu phẩm của sinh viên Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào khoá 20, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự chương trình, các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã sáng tạo nhiều tiểu phẩm về an toàn giao thông mang các thông điệp cụ thể như: Đã uống rượu bia thì không lái xe; Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Độ tuổi điều khiển phương tiện giao thông…

Ngoài ra, các sinh viên còn được tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tham gia phân tích tình huống vi phạm an toàn giao thông, được hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe máy điện, xe đạp điện an toàn và nhận nhiều quà tặng thiết thực của đơn vị tài trợ.