Tạo điều kiện cho các nhà báo, cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích

Chuyển biến mang tính chuyên sâu

Sáng 7/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2022. Tham gia hội nghị giao ban có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính, Công an tỉnh, Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An cùng đại diện các cơ quan báo chí địa phương và thường trú.

Báo cáo đánh giá hoạt động báo chí tháng 5, đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh khẳng định, các cơ quan báo chí đã tập trung thông tin, tuyên truyền đa dạng trên các nội dung thời sự - chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Nổi bật là các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2022; hội thảo 50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng; kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ...

Các cơ quan báo chí cũng đã đồng hành thông tin, phản ánh kịp thời các chủ trương, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và các địa phương trên nhiều lĩnh vực, nội dung, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; xử lý các vấn đề phát sinh, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của Nhân dân.

Các cơ quan báo chí có nhiều bài viết phân tích, bình luận, phản biện nhiều vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến thị trường bất động sản; các dự án chậm tiến độ, dự án “treo”; sai phạm trong quản lý đất đai; khai thác rừng trái phép; tình trạng xe quá khổ, quá tải; hiện tượng sạt lở và thiếu nước sinh hoạt tại xã Châu Hồng (Quỳ Hợp)…

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động; biểu dương người tốt, việc tốt, những gương điển hình, có tính lan tỏa trong xã hội tiếp tục được các cơ quan báo chí tuyên truyền.

Nhìn chung, hoạt động báo chí có nhiều chuyển biến mang tính chuyên sâu, bám tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông đối với 16 văn phòng đại diện các báo, tạp chí trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 vẫn có 5/16 văn phòng đại diện có đăng tải một số tin, bài chưa phù hợp với tôn chỉ, mục đích quy định trong giấy phép hoạt động báo chí đã được cấp.

Nhiều văn phòng đại diện của tạp chí trong thời kỳ kiểm tra không có tin, bài chuyên sâu, chuyên ngành, kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực được cấp phép.

Một số văn phòng chưa tham mưu cho cơ quan báo chí trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 và Khoản 3, Điều 39 của Luật Báo chí năm 2016.

Cùng với thông tin từ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, tại cuộc giao ban, các phóng viên, nhà báo cũng đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, đạo đức của các nhà báo trong quá trình tác nghiệp của các nhà báo; thay đổi tư duy, nhận thức của các cấp trong việc tạo điều kiện cho các nhà báo, cơ quan báo chí hoạt động, dù phản ánh tiêu cực cũng nhằm mục đích thông tin kịp thời và đúng bản chất sự việc, tránh những thông tin xuyên tạc trong dư luận.

Sẽ xây dựng quy chế phối hợp xử lý các vấn đề báo chí nêu

Phát biểu tại hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cảm ơn các cơ quan báo chí, những người làm công tác trong các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, khích lệ, thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chia sẻ, tỉnh Nghệ An là 1 trong 3 địa phương có số cơ quan và văn phòng đại diện báo chí, tạp chí lớn trong cả nước.

Trong điều kiện địa bàn không mở rộng, văn phòng cơ quan báo chí, tạp chí có sự phát triển với tổng 70 cơ quan, văn phòng đại diện, nên quá trình hoạt động báo chí có sự chồng chéo mà như phản ánh của cơ sở, có cơ quan trong một ngày có đến 5 - 7 cơ quan báo chí đến làm việc. Dù vậy, hoạt động quản lý vẫn đảm bảo, cơ sở và dư luận nhân dân đánh giá rất cao những đóng góp của các cơ quan báo chí, các nhà báo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cũng thông tin chủ trương của tỉnh đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền sẽ tập trung củng cố hệ thống cổng thông tin điện tử của các sở, ngành và cấp huyện.

Cùng với đó đánh giá và xây dựng quy định, quy ước về hoạt động của các nhà báo nhằm ghi nhận, tôn vinh hoạt động của các nhà báo, đồng thời tạo sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với các cơ quan báo chí và nhà báo.

Thường trực Tỉnh ủy cũng đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp xử lý các vấn đề báo chí nêu và thông tin trên mạng xã hội một cách kịp thời, hiệu quả.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trọng tâm tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; tuyên truyền, lan tỏa kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An; tuyên truyền về đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Quan tâm tuyên truyền lĩnh vực giáo dục, trọng tâm là công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh, góp phần thay đổi tâm lý xã hội trong vấn đề giáo dục, tìm kiếm việc làm. Cùng với đó là tuyên truyền các vấn đề thuộc mảng gia đình, trẻ em...

Tháng 6 kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nên các nhà báo cũng cần dành thời lượng để tuyên truyền những nhà báo tận tâm, trách nhiệm; những việc làm tốt của cơ quan báo chí và nhà báo./.