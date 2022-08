Tạo động lực cho bác sĩ bệnh viện công

Ngày 23/8, khi làm việc với Đoàn Giám sát thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề xuất tỉnh, Trung ương có cơ chế đặc thù để bệnh viện sớm trở thành hạng đặc biệt.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề xuất “Trong quá trình xây dựng Bệnh viện tuyến cuối Bắc Trung Bộ, để hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức và đáp ứng tốt hơn với nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xin được sự đồng ý của UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành cho phép bệnh viện thành lập khoa Ung bướu y học hạt nhân. Đồng thời, tỉnh và Sở Y tế cần tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị khi trở thành đơn vị tự chủ nhóm I. Hỗ trợ bệnh viện trong công tác thanh quyết toán bảo hiểm y tế, có cơ chế đặc thù để xây dựng Bệnh viện xứng tầm bệnh viện khu vực và sớm trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt”.

Trước đó, ngày 25/3/2021, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định công nhận và giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ tại Quyết định số 1670/QĐ-BYT. Cùng với đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là đơn vị vệ tinh của rất nhiều bệnh viện tuyến Trung ương. Và có thể khẳng định, đây vẫn là cơ sở khám, điều trị có chuyên môn tốt nhất hiện nay tại Nghệ An.