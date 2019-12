Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất nhập khẩu

Cục Hải quan tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp XNK. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Cục Hải quan Nghệ An đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động XNK, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục XNK. Năm 2019, đã làm thủ tục XNK cho hơn 321 doanh nghiệp với 27.982 bộ tờ khai, qua đó kim ngạch XNK đạt 1.672,14 triệu USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Tính đến hết ngày 26/12, toàn Cục thu nộp NSNN đạt 1.589,3 tỷ đồng, đặt 93,48% so với chỉ tiêu pháp lệnh (1.700 tỷ đồng) và đạt 88,89% so với chỉ tiêu phấn đấu (1.788 tỷ đồng).

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác XNK, Cục Hải quan Nghệ An thường xuyên tổ chức đối thoại doanh nghiệp nhằm phổ biến văn bản pháp luật về Hải quan và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp hoạt động XNK...

Tại hội nghị, các doanh nghiệp hoạt động XNK đã trao đổi, nêu lên những vướng mắc trong quá trình hoạt động như: công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoãn thuế, miễn thuế, vấn đề giải phóng hàng hóa…

Các DN cũng kiến nghị, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động XNK, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng ngày càng thuận lợi, đơn giản, thông thoáng cho doanh nghiệp.

Cán bộ Cục Hải quan Nghệ An trao đổi với các doanh nghiệp XNK. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đại diện Hải quan Nghệ An đã giải đáp các vướng mắc về thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hải quan, thực hiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhất tướng ứng với từng thủ tục.



Cùng với đó, tăng cường phối hợp các lực lượng trong và ngoài ngành, chính quyền địa phương làm tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo quyền lợi và công bằng cho các doanh nghiệp tham gia XNK.