Kinh tế Tảo xoắn Nghệ An lọt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam Tại lễ công bố thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2024, sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam.

Là công ty tiên phong nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm chất lượng hàng đầu với sự hỗ trợ hợp tác của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, châu Âu, Công ty Vastcom đã tạo ra sản phẩm tảo xoắn Spirulina tại một trang trại tảo lớn nhất miền Trung Việt Nam, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Thương hiệu tảo xoắn Spirulina Nghệ An được vinh danh top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Ảnh: CSCC

Với trang trại và thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, Vastcom sản xuất đạt 5 tấn tảo Spirulina sinh khối khô và 2 tấn sinh khối tươi/ năm, ngoài ra còn có 1 tấn sinh khối khô đậu tương lên men Natto Kinaza và 100 kg sinh khối khô đông trùng hạ thảo.

Thu hoạch tảo biển ở trang trại tại Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ảnh: Trân Châu

Hệ thống sản xuất tảo xoắn Spirulina được ứng dụng công nghệ sinh học vi tảo, bao gồm nhiều công đoạn từ sàng lọc chủng giống vi tảo, nhân giống các cấp, sau đó nhân sinh khối ở quy mô lớn trong các hệ thống kín, sau đó ra các bể hở... Các công đoạn này nhằm giúp tảo thích nghi dần với điều kiện thời tiết và tăng dần khả năng chống chịu.

Trang trại tảo biển ở Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu: Trần Duy Ngoãn

Chất lượng tảo Spirulina Nghệ An đã được được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp chứng nhận “Sản phẩm chất lượng tốt”.

Sản phẩm tảo Spirulina hiện là sản phẩm OCOP 4 sao của Nghệ An, từng đạt giải Nhất Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2020 với tên công trình "Hoàn thiện quy trình phân lập, lưu giữ giống, công nghệ nuôi trồng các sản phẩm từ tảo Spirulina tại Nghệ An". Sản phẩm được nhà khoa học người Đức GS.TX Franz - Peter Montforts cùng hợp tác thực hiện để tách chiết tinh chất và được các giáo sư đầu ngành về tảo của Việt Nam hỗ trợ sản xuất.