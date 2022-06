Tập đoàn TH: Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao điển hình

(Baonghean.vn) - Ngày 22/6, hơn 250 đại biểu của ngành Tuyên giáo cả nước đã tới thăm Dự án “Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao” và các nhà máy của Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

“Tập đoàn tư nhân phát triển điển hình trong cả nước”

Tham gia đoàn có ông Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và các Phó Trưởng ban gồm ông Phùng Xuân Nhạ, ông Phan Xuân Thủy, các Vụ trưởng, trưởng đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố; Trưởng ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương MTTQ Việt Nam; Trưởng ban Tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội, các Hội chuyên ngành.

Sau khi nghe giới thiệu về Dự án “Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao” do Tập đoàn TH triển khai từ năm 2009 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Sau hơn 10 năm, cụm trang trại bò sữa của TH được đánh giá là bước đột phá trong ngành chăn nuôi Việt Nam với quy mô đàn bò tiệm cận 70.000 con. Ông Lại Xuân Môn đã bày tỏ ấn tượng với quy mô của cụm trang trại công nghệ cao của Tập đoàn TH đạt kỷ lục cụm trang trại công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới năm 2020 (do Liên minh Kỷ lục Thế giới chứng nhận).

“Có thể nói, Tập đoàn TH là tập đoàn tư nhân phát triển điển hình trong cả nước. Tôi vinh dự được đến thăm Tập đoàn lần này là lần thứ 3. Tôi được biết Tập đoàn không những chỉ chăn nuôi bò sữa mà còn sản xuất các loại đồ uống, và cũng sở hữu nhà máy sản xuất gỗ lớn nhất, hiện đại nhất Đông Nam Á… Chúng tôi vừa chúc mừng nhưng cũng vừa chia sẻ với Tập đoàn trong thời gian vừa qua do đại dịch Covid-19 có một phần ảnh hưởng nhưng vẫn phát triển mạnh mẽ”, ông Lại Xuân Môn chia sẻ.

Sự gia nhập của Tập đoàn TH đã tạo ra cuộc cách mạng trong ngành sữa, thúc đẩy ngành chăn nuôi bò sữa trong nước, tăng nhanh tỷ lệ đàn bò sữa của Việt Nam, đồng thời giảm tỷ lệ sữa bột pha lại trên thị trường Việt Nam (từ 92% năm 2008 - thời điểm TH bắt đầu bước chân vào thị trường xuống chỉ dưới 48,6% năm 2020 và 45,8% năm 2021).

Tới năm 2022, Tập đoàn TH đã phát triển 120 sản phẩm từ sữa tươi sạch, gồm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa tươi công thức, sữa chua ăn, sữa chua uống, bơ, phomai, kem, sữa hạt, sữa trái cây…

Riêng tại Nghệ An, Tập đoàn TH đã đầu tư hơn 20 dự án - hầu hết các Dự án đều nằm ven đường Hồ Chí Minh phía Tây Nghệ An, tạo vành đai phát triển kinh tế ở những vùng đất còn nhiều gian khó và có ý nghĩa đặc biệt về quốc phòng, an ninh. Các dự án đã và đang làm thay da đổi thịt vùng đất Tây Nghệ An với cách làm điển hình về ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là trong nông nghiệp.

Tiếp nối hành trình mang dòng sữa tươi sạch hoàn toàn từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe cộng đồng đến với người tiêu dùng, hiện tại, với sự phát triển bền vững, Tập đoàn TH đang triển khai xây dựng trang trại tại các tỉnh, thành trên cả nước: Thanh Hóa, Hà Giang, Phú Yên, Kon Tum, An Giang, Cao Bằng…

TH cũng đã mở rộng hoạt động ra quốc tế với dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa 2,7 tỷ USD tại Nga và các dự án nông nghiệp tại Úc, chinh phục thành công các thị trường khó tính, yêu cầu cao về sản phẩm từ sữa như Trung Quốc, Singapore,…

Bắt nhịp với xu hướng trên thế giới

Kể từ khi ra mắt người tiêu dùng năm 2010, với triết lý xuyên suốt “Trân quý Mẹ Thiên nhiên, người sẽ cho mình tất thảy”, hơn 10 năm qua, Tập đoàn TH không ngừng tiên phong thúc đẩy nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Trong buổi trao đổi với đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH bày tỏ: “Cách đây hơn 10 năm, TH đã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất - tại thời điểm đó, đây là sự mới mẻ có tính đột phá. TH đã tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực chăn nuôi bò sữa, trở thành lá cờ đầu và chứng minh tính đúng đắn: nông nghiệp kết hợp với ứng dụng công nghệ cao tạo ra sản phẩm đẳng cấp quốc tế”.

Với tư duy phát triển bền vững và các giá trị cốt lõi “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “Thân thiện với môi trường” cùng việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 kết hợp với trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt đã góp phần giúp Tập đoàn TH giữ mức tăng trưởng hai con số ngay cả trong thời gian đại dịch, liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm mới tốt cho sức khỏe, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Cũng theo ông Hải chia sẻ, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, TH đã tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp, từ đó lôi kéo, thu hút những doanh nghiệp kinh tế tư nhân khác đầu tư, phát triển trong lĩnh vực này, tạo ra nền tảng tốt để phát triển nền kinh tế đất nước. Từ những kết quả của việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, làm đầu tàu lôi kéo người nông dân vào chuỗi sản xuất công nghệ cao, Tập đoàn TH đã góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn, đem lại đời sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Ông Hải cũng tin rằng, với những điểm sáng như ở vùng đất Nghĩa Đàn, chúng ta có thể nhân rộng ra phạm vi trên toàn quốc và mang lại những lợi ích cho nhân dân và xã hội./.