Thể thao Tập huấn công tác thể dục thể thao cho 150 cán bộ, huấn luyện viên Sáng 30/10, tại thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tập huấn công tác thể dục thể thao cho các cán bộ, huấn luyện viên đến từ 21 huyện, thành, thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại biểu và 150 học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Đức Anh

Tham gia khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện các phòng, ban thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của tập luyện thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, Sở Văn hóa và Thể thao quyết định tổ chức tập huấn công tác thể dục, thể thao cho 150 cán bộ, huấn luyện viên đến từ 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên tại các địa phương vào sự phát triển chung của thể thao tỉnh nhà. Các cán bộ làm thể thao ở cơ sở đã luôn chịu khó trau dồi chuyên môn, bám sát các hoạt động thể thao cơ sở, từ đó ngày càng nâng cao thành tích các môn thể thao của địa phương, đóng góp vào thành tích chung của thể thao tỉnh nhà.

Tham gia buổi tập huấn lần này, đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao mong muốn đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên thể thao cơ sở tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc, tiếp thu tốt các kiến thức do giảng viên truyền đạt, từ đó tổ chức triển khai có hiệu quả đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở tại địa phương.

Ông Nguyễn Danh Nam - Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Sở Văn hóa và Thể thao trình bày một số nội dung trong chương trình tập huấn. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi tập huấn, các giảng viên truyền đạt các vấn đề quan trọng như: Hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ X, năm 2025 - 2026; Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về quy định chế độ chỉ tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An; Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng; Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng; Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030; Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An về quy định chính sách hỗ trợ đầu tư bể bơi và tổ chức dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Tổ chức thi đấu và hệ thống tổ chức thi đấu; Phương pháp trọng tài.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/10.