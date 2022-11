Tập trung giải quyết án tín dụng ngân hàng, án phức tạp kéo dài

(Baonghean.vn) - Sáng 22/11, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 và triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự tỉnh Nghệ An; Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; và các điểm cầu cấp huyện.

Thi hành xong 15.059 việc

Trong năm 2022, các cơ quan thi hành án đã thi hành xong 15.059 việc/17.649 việc có điều kiện thi hành trên tổng số 20.559 việc buộc phải thi hành án; thi hành xong hơn 535 tỷ đồng/1.968,7 tỷ đồng về tiền.

Đối với thi hành án tín dụng, ngân hàng các cơ quan thi hành án cũng đã thi hành xong 131/515 việc, tương ứng với số tiền là hơn 233 tỷ đồng. Các cơ quan thi hành án cũng phối hợp với các đơn vị, ban ngành liên quan tiến hành thi hành án đối với 127/361 việc với tổng số hơn 29 tỷ đồng trên tổng số hơn 72 tỷ đồng liên quan đến tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế buộc phải thu hồi.

Ngoài ra, các cơ quan thi hành án dân sự cũng đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm 141 việc với số tiền 727.627.000 đồng. Ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 223 vụ việc. Trong đó có 37 việc đương sự tự nguyện thi hành án, 186 việc phải tổ chức cưỡng chế. Có 134 việc cưỡng chế thành công (trong đó có 79 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành), 52 việc đang xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế.

Về thi hành án hành chính, trong năm 2022 Cục Thi hành án Dân sự tỉnh cũng đã tiếp nhận và giải quyết xong 4/14 bản án, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, phương pháp, cách thức và trình tự thủ tục để thi hành án các bản án hành chính.

Tại hội nghị, các vị chủ trì cũng đã được lắng nghe nhiều ý kiến tham luận của các địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, Quỳnh Lưu là địa phương có số vụ việc phải thi hành án lớn thứ 2 toàn tỉnh. Trong đó số vụ việc phức tạp ngày càng gia tăng. Nhiều vụ việc khó thi hành vì liên quan đến tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền thừa kế tài sản, thế chấp, phường hụi... Đại diện huyện Quỳnh Lưu cho rằng, cần có giải pháp ban hành quy chế phối hợp giữa các cấp, ngành để công tác thi hành án dân sự đạt được hiệu quả cao hơn, tránh để những vụ việc quá lâu và kéo dài trong nhiều năm liền.

Ông Đặng Văn Hải - Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh chia sẻ kinh nghiệm về việc phối hợp với các ngành nội chính trong thi hành án. Ông Hải cho biết, từ năm 2012 đơn vị đã phối hợp với cơ quan công an để báo gọi các đương sự trong các vụ án đánh bạc đến Công an thành phố để nộp các tiền án phí, tiền phạt trong các vụ án đánh bạc. Đến năm 2016 mở rộng ra đối với các khoản thu nộp ngân sách trong vụ án hình sự khác. Ký quy chế phối hợp với các ngành nội chính như toà án, công an, trong đó khẳng định công việc này là công việc chủ động, thường xuyên với công an các phường, xã báo gọi, triệu tập các đối tượng lên nộp các khoản tiền án phí, tiền phạt trong các vụ án hình sự.

Ông Hải cũng kiến nghị, cần phải tăng cường sự phối hợp hơn nữa giữa cơ quan công an, quân đội, nhất là trong việc cưỡng chế thi hành án liên quan đến các chất nổ, chất cháy.

Một số ý kiến tham luận còn đề xuất UBND tỉnh nên có cơ chế giám sát chặt chẽ hơn nữa trong công tác thi hành án dân sự, tránh việc để các vụ việc kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công sức, thời gian của các cơ quan Nhà nước cũng như quyền lợi của đương sự...

Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò các ngành, các cấp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, đánh giá cao những kết quả trong công tác thi hành án dân sự, hành chính của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, nhất là khi vừa trải qua đợt dịch Covid-19 với nhiều tác động lớn đến kinh tế, xã hội.

Dù là địa phương có số lượng việc phải thi hành án lớn nhưng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, công tác thi hành án tại Nghệ An vẫn đạt được những kết quả tích cực. Các cơ quan thi hành án đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, dân vận khéo và phối hợp với các cơ quan, sở, ngành liên quan một cách chặt chẽ để đạt được kết quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cũng đề nghị các đơn vị thi hành án dân sự tại Nghệ An quán triệt nghiêm túc các nhiệm vụ, chủ trương của Đảng, các quy định của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; triển khai các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm đối với các vụ việc lớn. Chú trọng nâng cao chất lượng chấp hành viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương công vụ trong các cơ quan thi hành án dân sự. Làm tốt công tác dân vận với quan điểm càng ít vụ việc phải cưỡng chế càng tốt.

Tiếp thu và ghi nhận các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Lê Hồng Vinh cho biết, thời gian tới Nghệ An sẽ tiếp tục bám sát và quán triệt, phổ biến và đảm bảo thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chương trình hành động của Bộ Tư pháp trong việc thực hiện thi hành án dân sự, hành chính.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc, án tín dụng ngân hàng, án lớn, án phức tạp kéo dài. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong tổ chức thi hành án, xác định đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị chứ không của riêng cơ quan Thi hành án dân sự, nhất là tại các địa phương nhiều việc, nhiều tiền. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ cương trong thi hành án dân sự, hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc thi hành án dân sự, hành chính. Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò của các ngành, các cấp trong công tác thi hành án, nhất là các ngành trong khối Nội chính, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường... Tránh để các vụ việc phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh.

Dịp này UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trong năm 2022./.