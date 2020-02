Tập trung giúp đỡ, gỡ khó cho doanh nghiệp du lịch

Các đại biểu tham dự cuộc họp bàn về phương hướng phát triển du lịch năm 2020. Ảnh: Thành Chung

Chiều 18/2, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và bàn kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020. Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp. Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên ban chỉ đạo, sở ngành liên quan và Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An.

Năm 2019, du lịch Nghệ An giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định. Nhiều hoạt động có bước chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã đón và phục vụ được 6,59 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt 4,72 triệu lượt, tăng 9,5% so với năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch đạt 8.891 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 4.581 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018, đạt 104,1% kế hoạch được giao.

Du khách quốc tế về với Lễ hội Hoa hướng dương 2019. Ảnh tư liệu: Duy Sơn Bước sang năm 2020, du lịch Nghệ An đề ra phương hướng mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm gắn với nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, đa dạng hóa dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch hấp dẫn để thu hút tăng lượng khách và nâng cao mức chi tiêu; chủ động triển khai kế hoạch ứng phó với các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 gây ra đối với hoạt động du lịch.

Du lịch Nghệ An phấn đấu đón và phục vụ 5,1 triệu lượt khách lưu trú, bằng 108,5% so với năm 2019; doanh thu du lịch đạt 5.260 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2019 và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An báo cáo kết quả phát triển du lịch năm 2019 và phương hướng phát triển năm 2020. Ảnh: Thành Chung Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo, đại diện các sở ngành và Hiệp hội Du lịch Nghệ An đã có các ý kiến phát biểu xây dựng giải pháp để thực hiện tốt những mục tiêu đề ra của du lịch Nghệ An trong năm 2020, bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, dịch vụ mới; tăng cường hoạt động hợp tác, liên kết, mở rộng thị trường; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến du lịch; xây dựng nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Đình Long nêu rõ: Năm 2020, du lịch Nghệ An đã, đang và sẽ gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tuy nhiên kỳ vọng về một năm du lịch thành công vẫn là rất lớn khi mà trên địa bàn có nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 990 danh xưng Nghệ An, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...hứa hẹn thu hút du khách. Sau dịch bệnh chắc chắn du lịch sẽ có những chuyển động mạnh mẽ, tốt đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Du lịch sớm tham mưu các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch sớm vượt qua khó khăn. Ảnh: Thành Chung Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Du lịch Nghệ An tổng hợp những kiến nghị của các doanh nghiệp du lịch; tham mưu UBND tỉnh những chính sách hỗ trợ giúp các doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn do COVID-19 gây ra; chủ trì, phối hợp các sở ngành, Hiệp hội Du lịch xây dựng tour tuyến, quảng bá điểm đến cho du lịch Nghệ An với tinh thần xuyên suốt là “Nghệ An an toàn và thân thiện”.

Các sở ngành quan tâm hơn nữa tới việc thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh nhà, gỡ bỏ những khó khăn cho doanh nghiệp du lịch. Sở Văn hóa Thể thao phối hợp tổ chức tốt các ngày lễ lớn, làm tốt công tác vệ sinh môi trường các điểm di tích. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm đến việc phát triển loại hình du lịch canh nông, trải nghiệm. Các huyện, thành, thị tập trung làm đẹp hơn các khu di tích, công trình, đoạn đường, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp./.