Tập trung tuyên truyền các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại đây, các báo cáo viên đã được TS. Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới.

Năm học 2022-2023, cả nước có 37.619 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; trong đó, cấp mầm non có 12.152 trường, cấp tiểu học có 12.354 trường, cấp THCS có 10.672 trường và cấp THPT có 2.441 trường.

Bình quân mỗi đơn vị cấp xã (10.599 xã) có ít nhất 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS, mỗi đơn vị cấp huyện (705 huyện) có ít nhất 2 trường THPT. Kết thúc năm học 2022-2023, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông là 1.234.124 người (tăng 71.927 người so với năm học 2021- 2022).

Ngày 23/8/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2023-2024 ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung vào 12 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, việc tăng cường công tác truyền thông giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, TS. Thái Văn Tài đề xuất thời gian tới ngành Tuyên giáo, các báo cáo viên cần đồng hành sâu sát hơn nữa cùng ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyên truyền các chủ trương đến với đội ngũ nhà giáo, phụ huynh, học sinh và toàn xã hội.

Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng đã được PGS, TS. Lê Đình Tĩnh - Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin về chuyên đề “Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn hiện nay: Tác động và chính sách của Việt Nam”.

Hiện nay, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đã và đang tác động trực tiếp đến an ninh, hòa bình, phát triển của thế giới và khu vực. Trong bối cảnh đó, Việt Nam chịu tác động sâu sắc, đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng phải đối diện với những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Vì vậy, trong quan hệ với các nước lớn, chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn có chủ trương nhất quán là "độc lập, tự chủ, cân bằng".

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng thêm một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền thời gian tới, trong đó, chú trọng về các nội dung đã được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao trao đổi tại hội nghị.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Báo cáo viên cần tuyên truyền đậm nét về các hoạt động, sự kiện đối ngoại quan trọng, như chuyến thăm của Thủ tướng Singapore đến Việt Nam; Hội nghị Cấp cao ASEAN và đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam từ ngày 10-11/9 tới.