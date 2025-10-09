Xã hội 'Thai kỳ hạnh phúc - Đón con bình an', cơ hội trúng gói sinh miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông Mang thai và làm mẹ là hành trình diệu kỳ, trải nghiệm vô cùng thiêng liêng vừa đầy bỡ ngỡ của người phụ nữ. Để có thai kỳ khỏe mạnh, trở nên nhẹ nhàng, trọn vẹn yêu thương, Bệnh viện Cửa Đông mang đến Hội thảo tiền sản 9 với chủ đề: “Thai kỳ hạnh phúc - Đón con bình an”.

Lợi ích của học tiền sản

Để có một thai kỳ khỏe mạnh, thai nhi phát triển tốt và chăm sóc con đúng cách trong những năm đầu đời, phụ nữ cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết. Lớp học tiền sản chính là hành trang quan trọng giúp các ông bố, bà mẹ tương lai tự tin hơn trên hành trình làm cha mẹ.

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tổ chức các lớp học tiền sản thường kỳ. Ảnh: C.N

Tại lớp học, mẹ bầu sẽ được các chuyên gia tư vấn cách giữ gìn sức khỏe, nhận biết những thực phẩm có lợi và nên tránh trong thai kỳ, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho quá trình vượt cạn, hiểu rõ cơ chế của cơn đau và cách khắc phục sự lo lắng. Đồng thời, mẹ cũng nắm được phương pháp sinh nở thuận lợi hơn, cũng như những lưu ý cần thiết khi mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Không chỉ dành cho mẹ, lớp học còn giúp các ông bố tương lai biết cách đồng hành, hỗ trợ vợ trong việc chăm sóc con yêu. Bên cạnh đó, bố mẹ sẽ được hướng dẫn thực hành những kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh như tắm, massage, cho con bú, ru ngủ, hay nhận biết nhu cầu của trẻ qua tiếng khóc và ngôn ngữ cơ thể.

Ngoài việc tiếp nhận kiến thức, học viên còn có cơ hội tương tác trực tiếp với chuyên gia để giải đáp mọi thắc mắc, từ những vấn đề nhỏ nhất đến những điều tế nhị trong thai kỳ và sau sinh. Đây cũng là nơi các bố mẹ trẻ có dịp gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu từ những “người bạn đồng hành”.

Với những kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ lớp học tiền sản, các ông bố, bà mẹ sẽ tự tin hơn, sẵn sàng vượt qua nỗi lo lắng để thực hiện trọn vẹn thiên chức làm cha mẹ.

Các thai phụ lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông là nơi chăm sóc thai kỳ và đón con bình an. Ảnh: C.N

Cơ hội trang bị kiến thức tuyệt vời cho các thai phụ

Thấu hiểu những băn khoăn, lo lắng trong hành trình làm mẹ, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông thường xuyên tổ chức các lớp học tiền sản nhằm trang bị kiến thức hữu ích cho thai phụ.

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tổ chức Hội thảo tiền sản số 9 với chủ đề: “Thai kỳ hạnh phúc - Đón con bình an". Ảnh: C.N

Tiếp nối hành trình ý nghĩa ấy, ngày 14/9 tới, bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức Hội thảo tiền sản số 9 với chủ đề: “Thai kỳ hạnh phúc – Đón con bình an”.

Tại chương trình, các mẹ bầu sẽ có cơ hội lắng nghe chia sẻ chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia sản khoa:

Bác sĩ Sữa mẹ quốc tế Lê Ngọc Anh Thy với chủ đề “ Nuôi con bằng sữa mẹ và tư thế bú đúng cách ” .

. BS. ThS. Trần Nhật Quỳnh cung cấp kiến thức về “Vai trò của siêu âm sàng lọc trước sinh trong đánh giá dị tật thai nhi”.

Bên cạnh những kiến thức bổ ích, hội thảo còn mang đến nhiều giá trị thiết thực cho thai phụ:

100% khách tham gia đều có phần quà hấp dẫn.

Nhận ngay quà tặng trị giá 1.000.000 đồng.

Cơ hội sở hữu 3 gói sinh miễn phí.

Ưu đãi giảm đến 18% khi đăng ký gói sinh ngay tại sự kiện.

Ngoài ra, còn nhiều phần thưởng giá trị khác đang chờ đón.

Hội thảo không chỉ là dịp để mẹ bầu được giải đáp những thắc mắc, chuẩn bị hành trang vững chắc cho thai kỳ mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa, giúp các gia đình thêm tự tin chào đón thiên thần nhỏ.