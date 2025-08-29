Sức khỏe Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chính thức triển khai và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử từ ngày 1/9 Sau thời gian chuẩn bị tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An – Bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung bộ sẽ chính thức triển khai và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử từ ngày 1/9/2025.

Kiosk thông minh của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giúp bệnh nhân nhanh chóng thực hiện các thủ tục khám, chữa bệnh. Ảnh: Thành Chung

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An bắt đầu triển khai bệnh án điện tử từ ngày 30/7/2025.

Theo đó, Bệnh viện đã đầu tư nâng cấp hạ tầng máy chủ, hạ tầng mạng, bảo mật, an toàn thông tin; mua sắm trang thiết bị (máy tính, máy scan, máy in barcode, Kiosk thông minh,...), trang bị chữ ký số cho nhân viên y tế.

Việc triển khai thành công hồ sơ bệnh án điện tử sẽ giúp bệnh viện tiết kiệm được thời gian, nhân lực. Ảnh: Thành Chung

Đồng thời, Bệnh viện cũng đã triển khai liên thông đồng bộ các hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS), hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), hệ thống Bệnh án điện tử (EMR),...

Sau một thời gian tích cực triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã cơ bản đáp ứng các điều kiện để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo Thông tư số 13/2025/TT-BYT và Công văn số 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06/06/2025 của Bộ Y tế.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là tuyến cuối khám, chữa bệnh về chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa và Sản phụ khoa của khu vực Bắc Trung Bộ. Mỗi ngày, bệnh viện thực hiện điều trị nội trú cho khoảng 2.600 bệnh nhân. Ảnh: Thành Chung

Chiều 28/8, Hội đồng thẩm định bệnh án điện tử của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có buổi làm việc cùng Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội Nghệ An. Qua kiểm tra thực tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quy định hồ sơ bệnh án điện tử...

Sau khi được thẩm định kỹ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An công bố sẽ chính thức triển khai và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử từ ngày 1/9/2025.

Hội đồng thẩm định bệnh án điện tử của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An làm việc cùng Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là bệnh viện hạng 1, tuyến cuối về khám, chữa bệnh đa khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời là tuyến cuối khám, chữa bệnh về chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa và Sản phụ khoa của khu vực Bắc Trung Bộ. Thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã triển khai 11.128 kỹ thuật từ tuyến tỉnh đến tuyến trung ương, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như ghép tạng, can thiệp mạch, mổ tim hở, hỗ trợ sinh sản, phát triển chuyên sâu phẫu thuật robot, phẫu nội soi các chuyên ngành... Ở thời điểm này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có 2.000 giường bệnh kế hoạch. Mỗi ngày, bệnh viện thực hiện điều trị nội trú cho khoảng 2.600 bệnh nhân. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 2529/QĐ-UBND Ban hành Đề án Xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thành bệnh viện hạng đặc biệt.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về Quy định hồ sơ bệnh án điện tử... Ảnh: Thành Chung

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nêu rõ: Việc triển khai thành công hồ sơ bệnh án điện tử sẽ giúp bệnh viện nâng cao chất lượng điều trị, tăng cường quản lý rủi ro, giảm thiểu sai sót trong sử dụng thuốc, đảm bảo quy trình kê đơn – cấp phát – sử dụng thuốc an toàn hơn, hạn chế các sự cố y khoa, tiết kiệm chi phí điều trị, cải thiện hiệu quả quản lý thông tin bệnh nhân, giảm tải thủ tục hành chính, đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Y tế, JCI... nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.