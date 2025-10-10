Thứ Sáu, 10/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Tham gia nhóm Pickleball trên mạng, người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng

Thiện Lương 10/10/2025 06:33

Sau khi tham gia nhóm Pickleball trên mạng, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị lừa chuyển khoản nhiều lần, tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Ngày 8/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.M. (trú phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị lừa hơn 600 triệu đồng khi tham gia nhóm Pickleball trên mạng.

Theo cơ quan Công an, mới đây, chị M. tham gia nhóm “Giải đấu Pickleball - từ trái tim Việt” trên Faebook. Sau khi vào hội nhóm, chị M. bị một số đối tượng dụ dỗ làm các nhiệm vụ chuyển tiền để đầu tư hoặc làm từ thiện... nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tưởng nhóm lừa đảo, chị M. nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp, tổng số hơn 600 triệu đồng.

Lừa dảo.jpg
Số tiền mà chị M. bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Ảnh: CACC

Phát hiện bị lừa, chị M. đã đến cơ quan Công an trình báo. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh, để phòng tránh lừa đảo, người dân cần cảnh giác khi tham gia hội nhóm Pickleball trên mạng xã hội khi chưa tìm hiểu rõ ràng. Đặc biệt, cần thận trọng khi được yêu cầu gửi tiền hoặc tham gia các giao dịch đầu tư lợi nhuận cao, phương thức kiếm tiền dễ dàng.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tham-gia-nhom-pickleball-tren-mang-nguoi-phu-nu-bi-lua-600-trieu-dong-2450521.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/tham-gia-nhom-pickleball-tren-mang-nguoi-phu-nu-bi-lua-600-trieu-dong-2450521.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group, tìm nạn nhân mua biệt thự ‘ma’

Khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group, tìm nạn nhân mua biệt thự ‘ma’

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo

Đọc tiếp

Khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group, tìm nạn nhân mua biệt thự ‘ma’

Khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group, tìm nạn nhân mua biệt thự ‘ma’

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Tham gia nhóm Pickleball trên mạng, người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO