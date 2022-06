Tháng Công nhân tại Nghệ An: đa dạng các hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động

(Baonghean.vn) - Với chủ đề: “Công nhân Nghệ An: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao. Tháng Công nhân năm 2022 khép lại với những kết quả nổi bật, toàn diện, để lại dấu ấn tốt đẹp trong đoàn viên, người lao động, cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân.

Những kết quả vượt trội

Ngay từ tháng 4, Liên đoàn lao động tỉnh đã ban hành 4 văn bản, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai hoạt động Tháng Công nhân sát với chủ đề, phù hợp với thực tiễn và xây dựng tiêu chí chấm điểm hoạt động Tháng Công nhân một cách cụ thể, rõ ràng. Liên đoàn lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức hoạt động Tháng Công nhân theo hướng: Lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh; thường xuyên nắm bắt thông tin, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện thông qua hình thức trực tuyến.

Kết quả, 100% Liên đoàn lao động các huyện, thành, thị, công đoàn ngành xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo công đoàn cơ sở đăng ký ít nhất 01 hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân. Nhiều đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở tham mưu văn bản cho cấp ủy Đảng trong công tác chỉ đạo hoạt động Tháng Công nhân. Có 533 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức hoạt động Tháng Công nhân, đạt 103%, vượt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giao.

Bên cạnh đó, Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An cũng nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, sự phối hợp của UBND tỉnh và các ngành liên quan. Phải khẳng định rằng, các kết quả đạt được của Công đoàn Nghệ An trong Tháng Công nhân toàn diện và nổi bật, tạo được điểm nhấn, sức lan tỏa.

Công đoàn Nghệ An đã thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, từ trực quan, trực tiếp đến tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí. Cụ thể, 98% công đoàn cơ sở có khẩu hiệu tuyên truyền tại nơi làm việc, tại các tuyến đường, trung tâm; các đơn vị đã tự thiết kế 499 bộ nhận diện Tháng Công nhân; 796 tin, bài, phóng sự về Tháng Công nhân được đăng tải, phát sóng trên Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An.

Gần 1,5 tỷ đồng đã được dùng để thực hiện chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên với các hoạt động cụ thể: Tặng quà cho 31 công nhân lao động bị tai nạn lao động, với số tiền 23,5 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới 09 nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 340 triệu đồng; hỗ trợ 18 Liên đoàn lao động các huyện, thành, thị, công đoàn ngành với số tiền 550 triệu đồng để tổ chức hoạt động Tháng Công nhân tại cơ sở; triển khai Chương trình “Đến với khu nhà trọ công nhân” để nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tặng quà cho 30 công nhân lao động đang thuê trọ ở xã Hưng Tây (12 chiếc quạt và 300 nghìn đồng/người); tổ chức chương trình giao lưu “Đến với khu nhà trọ công nhân” với sự tham gia của hơn 250 công nhân…

Cùng với đó, Liên đoàn liên đoàn tỉnh cũng tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi với ưu đãi dịch vụ giảm từ 30% - 40% cho đoàn viên, người lao động.

Đối với công đoàn cấp trên cơ sở, 100% đơn vị đã tổ chức được 51 hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi cho người lao động với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó kinh phí của tổ chức Công đoàn hơn 2,9 tỷ đồng; kinh phí của chính quyền, chuyên môn hỗ trợ hơn 623 triệu đồng. Cụ thể, 100% công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 1.681 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động với tổng số tiền trên 800 triệu đồng; 100% công đoàn các huyện ngành tổ chức khảo sát nắm bắt tình hình công nhân lao động đang thuê ở trọ và tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 431 công nhân lao động với số tiền trên 185 triệu đồng. Tổ chức 18 cuộc hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng công nhân viên chức lao động. Ký kết và triển khai thực hiện 25 chương trình phúc lợi đoàn viên. Xây dựng mới và sửa chữa 11 nhà “Mái ấm Công đoàn”. 16 đơn vị tổ chức chương trình “Giải nhiệt mùa hè”, 5 đơn vị tổ chức thay dầu xe máy miễn phí, 3 đơn vị tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng”, 14 đơn vị tổ chức chương trình “Sức khỏe của bạn”, 03 đơn vị tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.

Toàn hệ thống tổ chức 157 cuộc làm việc trực tiếp với cơ sở để khảo sát, nắm bắt các thông tin liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, hơn 2.039 hoạt động, 45 văn bản báo cáo, kiến nghị, đề xuất với các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...

Điểm nhấn chương trình đối thoại

Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh và công nhân lao động là chương trình được ấp ủ nhiều năm nay và đã được triển khai trong Tháng Công nhân. Để chương trình đạt được mục đích đề ra, Liên đoàn lao động tỉnh đã sớm chỉ đạo Liên đoàn lao động các huyện, thành, thị, công đoàn ngành tổ chức khảo sát, lấy ý kiến và tổng hợp kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động ở một số doanh nghiệp FDI, công nhân lao động ở các khu nhà trọ Bắc Vinh, VSIP... Trên cơ sở các khảo sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với 320 công nhân lao động, chủ các doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã lắng nghe những thông tin, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh gửi tới các cấp, ngành chức năng thông qua báo cáo tổng hợp của Liên đoàn lao động tỉnh. Trước đó, đối với các kiến nghị đã gửi tới các sở, ngành liên quan đều được trả lời bằng văn bản hết sức cụ thể và đầy đủ.

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, công nhân đã mạnh dạn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh. Các vấn đề người lao động quan tâm, kiến nghị đã được lãnh đạo các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi thẳng thắn, giải đáp trách nhiệm, đầy đủ, thấu đáo. Điều đó thể hiện sự quan tâm chăm lo cho công nhân lao động, cho sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một số vấn đề cụ thể đã được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị giải quyết ngay sau cuộc đối thoại.

Tại chương trình đó, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá, Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị chương trình rất bài bản, từ việc lấy ý kiến, kiến nghị đến việc tổng hợp các ý kiến cũng đa dạng, phong phú, đều là vấn đề rất lớn, được người lao động quan tâm. Ngay trong một buổi đối thoại liên tục, cởi mở, thì vẫn dành thời gian để biểu dương 50 công nhân lao động tiêu biểu, 16 lãnh đạo doanh nghiệp "Vì người lao động".

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động Tháng Công nhân, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh nói: “Cần chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung trọng tâm, hình thức tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, từ đó chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động. Bên cạnh nguồn lực tài chính công đoàn, cũng cần đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội tập trung cho các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, tăng cường và phát huy hiệu quả công tác truyền thông, lan tỏa những cách làm hay, những mô hình hiệu quả của các cấp công đoàn.

Quan trọng hơn cả là tổ chức Công đoàn phải làm tốt vai trò trung tâm, kết nối sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, sự hưởng ứng, hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và xã hội nhằm triển khai các hoạt động đồng bộ, rộng khắp và hướng về đoàn viên, người lao động”.