Thể thao Thắng đậm U13 Tokyo, U13 Sông Lam Nghệ An vô địch Giải giao hữu quốc tế Sau khi đánh bại U13 Tokyo với tỷ số 3-0, U13 Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch Giải giao hữu quốc tế mở rộng đầy thuyết phục.

Ngày 16/12, tại sân vận động Vinh, Sông Lam Nghệ An tổ chức Giải giao hữu quốc tế mở rộng lần thứ I, năm 2024.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An.

Giải được tổ chức nhằm thúc đẩy liên kết hợp tác giữa Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An với các đội bóng Nhật Bản; tăng cường cọ xát, giao lưu học hỏi cho các vận động viên thuộc lứa tuổi thiếu niên. Ngoài ra, đây cũng là dịp để chuẩn bị cho đội U12 Sông Lam Nghệ An tham dự Giải bóng đá U13 toàn quốc 2025.

Trận chung kết giải diễn ra giữa hai đội U13 Sông Lam Nghệ An A và U13 Tokyo FC. Ảnh: Chung Lê

Giải được Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đứng ra tổ chức tại sân Vinh. Giải thi đấu theo thể thức sân 11 người, mỗi hiệp diễn ra trong 30 phút, nếu trong 2 hiệp chính kết thúc với tỷ số hòa thì 2 đội sẽ thi đấu luân lưu để tìm ra đội thắng cuộc.

4 đội tham dự giải gồm: Đội U13 Sông Lam Nghệ An A, U13 Sông Lam Nghệ An B, U13 PVF và U13 FC Tokyo. Các đội sẽ chia cặp đá loại trực tiếp, tìm ra 2 đội thắng thi đấu trận chung kết, 2 đội thua thi đấu trận tranh hạng ba/tư.

Tại trận 1, U13 Sông Lam Nghệ An A gặp U13 PVF, trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với phần thắng nghiêng về U13 Sông Lam Nghệ An A; ở trận 2, U13 Sông Lam Nghệ An B đã để thua U13 FC Tokyo với tỷ số đậm 1-5.

Với kết quả đó, U13 Sông Lam Nghệ An A có cuộc đối đầu với U13 Tokyo ở trận chung kết; U13 Sông Lam Nghệ An B và U13 PVF thi đấu để tranh hạng Ba.

Màn ăn mừng của các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An A sau khi giành chiến thắng đậm trước U13 Tokyo FC. Ảnh: Chung Lê

Tại trận chung kết, khán giả trên sân Vinh đã được chứng kiến màn so tài hấp dẫn của hai đội. Cầu thủ 2 bên đã trình diễn nhiều pha bóng đẹp. Các chân sút của U13 Tokyo và U13 Sông Lam Nghệ An A đã phô diễn được kỹ năng xử lý bóng điệu nghệ, mang đến bữa tiệc bóng đá cho các cổ động viên đến sân Vinh cổ vũ.

Với đẳng cấp có phần nhỉnh hơn, U13 Sông Lam Nghệ An A đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U13 Tokyo. Kết quả này giúp đội bóng của huấn luyện viên Lê Văn Hùng (U13 Sông Lam Nghệ An A) đoạt chức vô địch Giải giao hữu quốc tế mở rộng lần thứ I, năm 2024 do Sông Lam Nghệ An tổ chức.

Ban tổ chức trao chức vô địch cho đội U13 Sông Lam Nghệ An A. Ảnh: Chung Lê

Trước đó, tại trận tranh hạng Ba, U13 Sông Lam Nghệ An B đã đánh bại U13 PVF trên chấm luân lưu để giành huy chương Đồng.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội U13 Tokyo FC. Ảnh: Chung Lê

Sau trận chung kết, ban tổ chức đã trao huy chương cho 3 đội đoạt giải.