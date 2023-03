Thắng đậm U17 Hà Nội, U17 Sông Lam Nghệ An điền tên mình vào bán kết

(Baonghean.vn) -Thực hiện đấu pháp hợp lý, giúp U17 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đậm trước U17 Hà Nội để điền tên mình vào vòng bán kết Giải U17 Quốc gia 2023. Trận đấu tứ kết giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Hà Nội diễn ra vào lúc 14h00 chiều nay, ngày 17/3 trên sân vận động PVF.

Từ các cấp độ đội trẻ, hay đội 1, khi Sông Lam Nghệ An chạm trán với Hà Nội đều mang đến sức hút lớn cho người hâm mộ. Bởi đây là hai đội bóng có nhiều duyên nợ trong quá khứ và cứ mỗi lần họ gặp nhau lại mang đến những cảm xúc rất khác cho khán giả theo dõi.

Và trận đấu tứ kết thuộc Giải U17 Quốc gia năm nay, U17 Sông Lam Nghệ An lại gặp U17 Hà Nội cũng mang đến rất nhiều sự chú ý cho người hâm mộ. Tại vòng loại, U17 Sông Lam Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao hơn đôi chút so với đội bóng đến từ Thủ đô. Tuy nhiên Hà Nội đang cho thấy khả năng hoàn thiện lối chơi tốt hơn qua từng trận đấu. Chính vì vậy màn đối đầu này trước đó được cho là không hề dễ dàng để U17 Sông Lam Nghệ An có thể giành chiến thắng như trong trận lượt đi thuộc vòng loại.

Ở đội hình xuất phát tại trận đấu tứ kết 2, U17 Sông Lam Nghệ An có một số thay đổi nhỏ. Quốc Hòa đá chính ở hầu hết các trận quan trọng đã qua phải ngồi ghế dự bị, người thay thế là Trọng Sơn. Minh Hợi gặp phải chấn thương nhẹ cũng không kịp có mặt, Bùi Thanh Đức được thế chỗ.

Đúng với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, nên khi bóng lăn hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng. Nhằm hạn chế sức mạnh của U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Hà Nội đã chơi áp sát, thường xuyên có những pha vào bóng quyết liệt. Điều này đã khiến khả năng phối hợp nhỏ của U17 Sông Lam Nghệ An gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra các cầu thủ Hà Nội cũng dâng cao và bắt người từ giữa sân, nên rất ít khoảng trống để các học trò huấn luyện viên Phan Tiến Hoài khai thác.

Vì thế hơn 20 phút của trận đấu trôi qua, U17 Sông Lam Nghệ An mới chỉ có được một cú sút trúng cầu môn đối phương. Từ pha đi bóng bên cánh trái, Trọng Sơn ngoặt bóng và thực hiện cú ra chân khá mạnh từ ngoài vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, cú sút cuối cùng của cầu thủ mang áo số 19, lại đưa bóng đến vị trí mà thủ môn Quang Vinh đã chọn.

Trước đó các cầu thủ Hà Nội cũng tạo ra được cơ hội khá nguy hiểm trước khung thành của Gia Huy. Tuy nhiên cú đánh đầu cuối cùng của Chư Ngọc Diệp đã không làm khó được thủ thành mang áo số 1 của U17 Sông Lam Nghệ An.

U17 Hà Nội trận này đã chơi với tinh thần rất cao và thực hiện đấu pháp khác hơn so với 2 lần đối đầu trước ở vòng loại. Điều đó giúp U17 Hà Nội triển khai nhiều pha lên bóng khá chất lượng và gây nhiều khó khăn cho hàng thủ của U17 xứ Nghệ.

Nhận thấy tấn công ở trung lộ không mấy hiệu quả, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã chỉ đạo các học trò lên bóng ở hai biên nhiều hơn. Điều này ngay lập tức phát huy tác dụng, U17 Sông Lam Nghệ An đã khai thông được thế bế tắc ở phút 36. Từ pha tấn công bên cánh phải, Tiến Minh thực hiện đường căng ngang vào trong loại toàn bộ hàng thủ Hà Nội, Văn Linh băng vào đệm lòng làm tung lưới Quang Vinh.

Sau bàn thắng dẫn trước, U17 Sông Lam Nghệ An chơi thanh thoát hơn và tạo ra được nhiều pha tấn công mang đến hiệu quả cao. Phút 42, Trọng Sơn thực hiện pha bứt tốc sau đường chuyền điểm rơi của đồng đội. Tiền vệ mang áo số 19 đã loại bỏ được hàng thủ đối phương, nhưng thủ môn Quang Vinh đã bằng ra khỏi vòng cấm địa và không ngần ngại phạm lỗi để cứu thua cho đội nhà.

Bước sang hiệp 2, U17 Sông Lam Nghệ An được tiếp thêm sự tự tin khi nhập cuộc đầy chủ động và dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Chính vì vậy, khán giả xứ Nghệ đã có thêm cơ hội để ăn mừng bàn thắng khi hiệp 2 mới chỉ trôi qua 5 phút. Từ pha triển khai bóng ở trung lộ, Quốc Trung thực hiện đường chuyền điểm rơi loại bỏ hàng thủ U17 Hà Nội, Long Vũ băng xuống với tốc độ cao, ra chân lạnh lùng, hạ gục thủ thành Quang Vinh, nhân đôi cách biệt cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Hưng phấn được đẩy lên giúp các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài thường xuyên tổ chức được các tình huống lên bóng có tính đa dạng cao, khiến hàng thủ Hà Nội lộ rõ nhiều yếu điểm. Phút 52, từ pha chuyền bóng ngược bằng đầu của đồng đội đưa Trọng Sơn vào thế đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng tiếc rằng cú ra chân cuối cùng của cầu thủ này lại đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên U17 Sông Lam Nghệ An không phải quá tiếc nuối, bởi sau đó một phút từ pha đá phạt góc, U17 Sông Lam Nghệ An đã nâng tỷ số lên thành 3-0. Bàn thắng xuất phát từ pha đánh đầu phản lưới nhà của các học trò Phạm Minh Đức.

Điều đáng ghi nhận trong cách chơi của U17 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay đó chính là khi đội bóng này dẫn trước, họ không lui về bảo toàn tỷ số, mà tiếp tục dâng cao để vùi dập đối thủ. Điều đó khiến cho các trận đấu có U17 Sông Lam Nghệ An thi đấu đều mang tính cống hiến cao.

Sau khi đã tạo ra được khoảng cách an toàn trước U17 Hà Nội, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài quyết định thay người để giữ chân cầu thủ. Văn Linh và Thanh Đức được cho ra nghỉ, Quang Sâm và Quốc Khánh được đưa vào thế chỗ.

Những phút cuối trận U17 Sông Lam Nghệ An không còn đẩy cao tốc độ trận đấu và tổ chức kiểm soát bóng chắc chắn bên sân nhà. Tuy nhiên với lợi thế hơn người do tiền đạo Hà Nội nhận thẻ đỏ trước đó, giúp U17 Sông Lam Nghệ An có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên thành 4-0. Người ghi bàn cho U17 Sông Lam Nghệ An là tiền đạo vào sân thay người Quốc Hòa.

Kết quả cuối cùng, U17 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Hà Nội.

Ngày 19/3, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu bán kết để gặp U17 Viettel hoặc U17 Khánh Hòa.